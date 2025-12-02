Governo Leite investiu R$ 425 milhões na conclusão de cem obras em prédios públicos desde 2023

Casa de Custódia Policial é a mais recente entrega e utiliza sistema modular, com montagem rápida e menor impacto ambiental -Foto: Laiz Flores/Ascom SOP

O governo Leite atingiu a marca de cem obras concluídas em prédios públicos desde o início desta gestão, em 2023. O investimento é de R$ 425 milhões. O número considera os trabalhos administrados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) e não inclui escolas, barragens nem áreas como estradas.

A centésima obra concluída foi a renovação das instalações elétricas e da cabine de medição do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre, que recebeu R$ 125 mil. “É nos prédios públicos que o Estado se apresenta fisicamente para a população. Estamos em um caminho crescente de recuperação dessa infraestrutura, e o aumento dos investimentos e número de obras concluídas comprovam esta realidade”, afirma a titular da SOP, Izabel Matte.

A centésima obra do governo Leite renovou as instalações elétricas e a cabine de medição do Cete, em Porto Alegre -Foto: Gustavo Mansur/Secom

Os valores investidos e o número de obras concluídas vêm aumentando desde 2023. O governo passou a renovar espaços antes degradados, graças à recuperação da capacidade de investimento do Estado, implementada desde o primeiro mandato do governador Eduardo Leite. De janeiro a novembro de 2025, foram entregues 46 trabalhos, o dobro dos 23 de 2023. Em 2024, foram finalizados 31. Os recursos aumentaram significativamente: de R$ 37 milhões em 2023 para R$ 374 milhões neste ano.

Foto: Reprodução/Secom RS Foram beneficiados 82 prédios de diversas áreas, como cultura e saúde. O maior número de obras e valor investido concentrou-se na segurança pública e no sistema penitenciário: foram 48 trabalhos concluídos e R$ 361,8 milhões destinados. Neste período de 35 meses, o maior investimento foi na Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC), que recebeu R$ 186,3 milhões, seguida da Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), onde antigamente funcionava o Presídio Central, com R$ 189 milhões.



A entrega mais recente foi da construção da Casa de Custódia Policial , em Porto Alegre, executada por meio de um sistema modular. Nesse modelo, as estruturas são produzidas fora do canteiro de obras e transportadas para o local de instalação, onde são encaixadas, reduzindo resíduos e impactos ambientais e acelerando a execução.

“A realidade do Rio Grande do Sul agora é outra. Estamos enfrentando o grande passivo de obras necessárias após décadas de dificuldades financeiras do Estado. Além disso, buscamos fazer além do mínimo para que a população seja atendida. Queremos deixar um legado de qualidade”, comenta Izabel.