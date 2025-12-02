Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Consumer fecha parceria de integração com Stone

Parceria amplia opções de pagamento e busca mais produtividade no atendimento de pequenos e médios restaurantes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/12/2025 às 13h53
Consumer fecha parceria de integração com Stone
Divulgação da Consumer

A Consumer, empresa especializada em soluções tecnológicas para o setor de alimentação, anuncia a integração de seu sistema de gestão com as maquininhas da Stone, movimento que tem como objetivo reforçar a tendência de digitalização no setor de bares e restaurantes.

A novidade permite que o atendimento seja realizado diretamente no equipamento, do lançamento do pedido ao pagamento, sem necessidade de deslocamentos até o caixa.

De acordo com Paulo Fiaschi, Product Manager da Consumer, a iniciativa surgiu da proximidade das duas companhias com o mercado de food service. "Ambas possuem uma presença nacional no segmento. Faltava apenas um elo para unir as soluções em uma única experiência. Foi daí que surgiu a ideia de integrar o nosso app do garçom diretamente nas maquininhas da Stone", explica.

A integração foi bem-recebida pelos clientes que utilizam as plataformas, já que a funcionalidade central da solução é permitir que todo o atendimento seja feito na própria maquininha.

"Uma característica marcante do setor é a personalização dos pedidos, com inclusão de complementos e observações no momento do lançamento. Encaramos o desafio de levar esses recursos avançados do Consumer PDV para dentro do app do garçom. O resultado é um aplicativo que pode oferecer uma experiência ágil e fluida", evidencia Fiaschi.

Na prática, a parceria busca aumentar a produtividade e otimizar o atendimento nos estabelecimentos. "Com a maquininha integrada, o garçom permanece mais tempo no salão e resolve tudo ali mesmo. Isso pode encurtar deslocamentos, reduzir falhas operacionais e acelerar o fechamento das contas. Quando o cliente pede para encerrar a comanda, ele vê seu pedido sendo finalizado em alguns minutos, ali mesmo na mesa", destaca o executivo.

O anúncio ocorre em um momento de recuperação gradual do setor. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que 44% das empresas registraram lucro em julho, quatro pontos percentuais a mais que no mês anterior. Já um levantamento do Banco Central, divulgado pela CBN, revela que 46% dos brasileiros preferem usar o Pix como meio de pagamento, reforçando a importância de soluções integradas e diversificadas para atender às novas demandas dos consumidores.

A integração também amplia o portfólio de maquininhas compatíveis com a plataforma. "Hoje, nosso app já é compatível com a Stone e, em breve, também com Cielo e iFood. Outras adquirentes serão integradas conforme as demandas da nossa base de clientes. Para o delivery, já oferecemos pagamentos online por cartão e Pix. Essa diversidade busca garantir a liberdade de escolha e condições comerciais para pequenos e médios restaurantes, que passam a operar com maior flexibilidade e competitividade", ressalta.

Em relação à segurança e confiabilidade, o Product Manager afirma que a integração foi construída sobre os padrões oficiais da Stone. "O processo de pagamento acontece no equipamento do adquirente, enquanto o PDV mantém o controle operacional e os registros necessários para auditoria e suporte. É uma tecnologia pensada para ser simples no uso e robusta nos bastidores", explica.

A novidade se conecta diretamente à missão da Consumer de facilitar a gestão e o crescimento dos restaurantes por meio da tecnologia. O dono do estabelecimento pode enfrentar muitos desafios e precisa executar tarefas diárias sob alta pressão. O foco da empresa é reduzir — ou até eliminar — os obstáculos que atrapalham a fluidez do dia a dia dos restaurantes.

"Recebemos depoimentos de clientes relatando como as soluções têm ajudado a reduzir o tempo perdido. Essa é a essência: simplificar processos com tecnologia prática para que o estabelecimento cresça com eficiência e foco total no cliente", conclui Fiaschi.

Para saber mais, basta acessar: https://consumer.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem: Freepik
Tecnologia Há 6 minutos

Currículo alinhado é chave no mercado de TI

Déficit de profissionais e avanço da IA exigem preparo técnico e estratégico dos candidatos

Web Summit Lisboa
Tecnologia Há 32 minutos

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos

Lisboa celebra dez anos de evento e revela a consolidação de um ecossistema financeiro multipolar, com destaque para o Brasil e o Pix como referênc...

 Imagem de javi_indy no Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Confiax lança nova versão do 4Seg com melhorias tecnológicas

Plataforma digital para contratação de seguros de locação ganha interface renovada, inclusão de novas seguradoras e assinatura eletrônica integrada
Tecnologia Há 4 horas

Córdoba, na Argentina, conta com projeto integrado pela NEC

A transformação digital na Justiça Administrativa Municipal de Infrações representa um avanço significativo na modernização da gestão de multas e i...

 Imagem gerada por IA - Freepik
Tecnologia Há 4 horas

ECA Digital e LGPD fortalecem a proteção de dados de menores

O ECA Digital, em convergência com a LGPD, estabelece camadas adicionais de proteção ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, co...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
2.65 km/h Vento
47% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos
Fazenda Há 26 minutos

Governo do Estado destaca oportunidades com o Refaz Reconstrução II para entidades empresariais
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionada lei que garante cargos no MEC e recursos para segurança do DF
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionado crédito de R$ 34,3 bi para benefícios previdenciários e Bolsa Família
Geral Há 26 minutos

Mulheres líderes relatam desafios na busca por equidade na carreira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,43%
Euro
R$ 6,20 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,828,90 +6,58%
Ibovespa
160,506,69 pts 1.2%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias