Consumer fecha parceria de integração com Stone

A Consumer, empresa especializada em soluções tecnológicas para o setor de alimentação, anuncia a integração de seu sistema de gestão com as maquininhas da Stone, movimento que tem como objetivo reforçar a tendência de digitalização no setor de bares e restaurantes.

A novidade permite que o atendimento seja realizado diretamente no equipamento, do lançamento do pedido ao pagamento, sem necessidade de deslocamentos até o caixa.

De acordo com Paulo Fiaschi, Product Manager da Consumer, a iniciativa surgiu da proximidade das duas companhias com o mercado de food service. "Ambas possuem uma presença nacional no segmento. Faltava apenas um elo para unir as soluções em uma única experiência. Foi daí que surgiu a ideia de integrar o nosso app do garçom diretamente nas maquininhas da Stone", explica.

A integração foi bem-recebida pelos clientes que utilizam as plataformas, já que a funcionalidade central da solução é permitir que todo o atendimento seja feito na própria maquininha.

"Uma característica marcante do setor é a personalização dos pedidos, com inclusão de complementos e observações no momento do lançamento. Encaramos o desafio de levar esses recursos avançados do Consumer PDV para dentro do app do garçom. O resultado é um aplicativo que pode oferecer uma experiência ágil e fluida", evidencia Fiaschi.

Na prática, a parceria busca aumentar a produtividade e otimizar o atendimento nos estabelecimentos. "Com a maquininha integrada, o garçom permanece mais tempo no salão e resolve tudo ali mesmo. Isso pode encurtar deslocamentos, reduzir falhas operacionais e acelerar o fechamento das contas. Quando o cliente pede para encerrar a comanda, ele vê seu pedido sendo finalizado em alguns minutos, ali mesmo na mesa", destaca o executivo.

O anúncio ocorre em um momento de recuperação gradual do setor. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que 44% das empresas registraram lucro em julho, quatro pontos percentuais a mais que no mês anterior. Já um levantamento do Banco Central, divulgado pela CBN, revela que 46% dos brasileiros preferem usar o Pix como meio de pagamento, reforçando a importância de soluções integradas e diversificadas para atender às novas demandas dos consumidores.

A integração também amplia o portfólio de maquininhas compatíveis com a plataforma. "Hoje, nosso app já é compatível com a Stone e, em breve, também com Cielo e iFood. Outras adquirentes serão integradas conforme as demandas da nossa base de clientes. Para o delivery, já oferecemos pagamentos online por cartão e Pix. Essa diversidade busca garantir a liberdade de escolha e condições comerciais para pequenos e médios restaurantes, que passam a operar com maior flexibilidade e competitividade", ressalta.

Em relação à segurança e confiabilidade, o Product Manager afirma que a integração foi construída sobre os padrões oficiais da Stone. "O processo de pagamento acontece no equipamento do adquirente, enquanto o PDV mantém o controle operacional e os registros necessários para auditoria e suporte. É uma tecnologia pensada para ser simples no uso e robusta nos bastidores", explica.

A novidade se conecta diretamente à missão da Consumer de facilitar a gestão e o crescimento dos restaurantes por meio da tecnologia. O dono do estabelecimento pode enfrentar muitos desafios e precisa executar tarefas diárias sob alta pressão. O foco da empresa é reduzir — ou até eliminar — os obstáculos que atrapalham a fluidez do dia a dia dos restaurantes.

"Recebemos depoimentos de clientes relatando como as soluções têm ajudado a reduzir o tempo perdido. Essa é a essência: simplificar processos com tecnologia prática para que o estabelecimento cresça com eficiência e foco total no cliente", conclui Fiaschi.

Para saber mais, basta acessar: https://consumer.com.br/