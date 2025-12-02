Terça, 02 de Dezembro de 2025
Córdoba, na Argentina, conta com projeto integrado pela NEC

A transformação digital na Justiça Administrativa Municipal de Infrações representa um avanço significativo na modernização da gestão de multas e i...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/12/2025 às 13h38

A Prefeitura da Cidade de Córdoba, na Argentina, que conta com uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, por meio de seu Juizado de Pequenas Infrações, em conjunto com a NEC, trabalha há mais de três anos na transformação digital através do desenvolvimento de um software para a implementação de processos eletrônicos. Este sistema utiliza Inteligência Artificial (IA), Machine Learning (Aprendizado de Máquina) e Blockchain para eliminar o uso de papel e melhorar a transparência e a rastreabilidade dos procedimentos.

A multinacional japonesa NEC foi contratada para liderar a coordenação e integração dos sistemas que compõem a nova solução tecnológica implementada pelo Tribunal Municipal. A empresa desenvolveu uma infraestrutura abrangente composta por um moderno centro de processamento de dados, a partir do qual um arquivo eletrônico é gerado e vinculado aos dispositivos móveis utilizados exclusivamente pelos agentes que realizam as inspeções. A ferramenta, 100% digital, substitui definitivamente os relatórios tradicionais em papel e permite que eles contenham imagens em tempo real, o que permite a rastreabilidade georreferenciada das evidências registradas durante as inspeções.

Para transformar Córdoba em uma Cidade Inteligente, a modernização e a inovação digital foram consideradas pilares fundamentais para a implementação de um processo abrangente de digitalização no departamento. Esse processo visa agilizar procedimentos, reduzir a burocracia e promover a eliminação do uso de papel na administração pública. 

Segundo Dr. Lucas Carpio, administrador adjunto do Tribunal Municipal de Contravenções da Cidade de Córdoba a digitalização do processo de inspeção torna-o mais transparente, pois permite o acesso ao conteúdo do relatório no arquivo eletrônico por meio do portal do cidadão e possibilita a troca rastreável com as autoridades, se necessário. “A implementação de processos eletrônicos não só aprimora a eficiência operacional do Juizado de Pequenas Infrações, como também promove a transparência e a sustentabilidade, proporcionando aos cidadãos um serviço muito mais acessível, ágil e eficiente”, avalia Carpio, que complementa: “Com o projeto, os funcionários contam com uma ferramenta de trabalho mais moderna e completa, enquanto os cidadãos têm a possibilidade de verificar se há alguma notificação em seu nome, bem como o andamento de seus casos no arquivo eletrônico. Os aspectos mais relevantes são: transparência; comunicação dinâmica com os cidadãos; uso intuitivo para os tribunais e demais partes envolvidas, além do fato de ser uma solução completa para a digitalização de todo o processo e rastreabilidade total do arquivo eletrônico”.

Graças a esta iniciativa, o portal de gestão de infrações de trânsito para cidadãos proporciona acesso a informações sobre a gestão de multas, integrado à Plataforma CiDi (Cidadão Digital). Esta plataforma valida a identidade do cidadão e verifica seu endereço de e-mail, facilitando a notificação de multas digitais e melhorando a comunicação com o público. Por meio deste portal, os usuários podem realizar diversos procedimentos, como efetuar pagamentos online, imprimir comprovantes de pagamento ou apresentar defesa contra a suposta infração, entre outras ações. Isso permite acompanhar o andamento do processo, otimizar os tempos de resposta e aprimorar a experiência do usuário.

Na primeira fase, o Tribunal Municipal adquiriu até 50 dispositivos móveis, que serão utilizados pelos agentes de fiscalização nas ruas da cidade. Após um período de aproximadamente 18 meses, estima-se que esse número possa aumentar para 1 mil unidades em operação.

Jorge Vargas, vice-presidente da unidade de negócios para Governo e Finanças Digitais da NEC na América Latina, afirma que o projeto responde às necessidades de uma sociedade em constante evolução e está alinhado com o movimento global rumo à transformação digital. Ele destaca que a equipe da NEC realizou um trabalho significativo desde a fase inicial de projeto da solução. “Oferecemos uma abordagem consultiva, trabalhando em estreita colaboração com o cliente para entender suas reais necessidades. Dentro dessa estrutura, também oferecemos manutenção contínua, personalização e avaliação de oportunidades de melhoria futura”.

Imagem: Freepik
