Infinix traz smartphone gamer GT 30 Pro para Brasil

A Infinix traz GT 30 Pro ao mercado brasileiro, que conta com sistema All-Day Full FPS, tecnologia desenvolvida para manter taxas de quadros altas e estáveis mesmo em longas sessões. O aparelho faz parte da terceira geração da Série GT, que, pelo terceiro ano consecutivo, é utilizada oficialmente em torneios de e-sports pelo seu foco em performance e experiência otimizada para jogadores mobile.

Combinando tela AMOLED 1.5K de 144Hz, chip D8350 Ultimate 5.5G e 12GB de RAM expansíveis até 24GB, o modelo foi projetado para garantir fluidez e controle em jogos competitivos. A experiência de jogo é complementada por um conjunto de recursos que priorizam precisão e imersão. O smartphone inclui os GT Triggers, gatilhos sensíveis ao toque posicionados nas laterais para comandos de baixa latência, ideais para ações rápidas.

A taxa de amostragem de toque de 2160Hz, o giroscópio de seis eixos e o sistema de vibração 4D X-Haptics ampliam a sensação de controle, oferecendo respostas mais naturais a cada movimento. Esses elementos foram aprimorados ao longo das gerações, com base em feedbacks de equipes e competidores que utilizam a linha em campeonatos internacionais.

O modelo também marca evolução no design da Série GT, adotando o sistema Mechanical Light Waves, que combina iluminação dinâmica e detalhes eletrocrômicos em 14 cenários de uso. Essa estética busca um equilíbrio entre identidade gamer e uma abordagem mais moderna e futurista.

Para garantir autonomia durante partidas longas, o GT 30 Pro traz bateria de 5200mAh com carregamento rápido de 45W com fio e 30W sem fio. A inclusão do Bypass Charging 2.0 permite que a energia seja direcionada diretamente para a placa-mãe durante o jogo, reduzindo o aquecimento e evitando desgaste da bateria. Esse recurso é especialmente relevante para jogadores competitivos, que dependem de estabilidade térmica para manter o máximo de desempenho por mais tempo.

O smartphone incorpora ainda o ambiente de software XOS 15, com ferramentas de inteligência artificial (IA) para otimização de jogos e produtividade. O conjunto de câmeras Sony é liderado por um sensor principal de 108MP, acompanhado por uma lente ultra-wide de 8MP e uma câmera frontal de 13MP, atendendo usuários que também utilizam o aparelho para criar conteúdo ou transmitir partidas. O aparelho conta com a certificação IP64, que garante proteção contra poeira e respingos d'água.

Para Sarah Regis, head de mídias e comunicações da Infinix no Brasil, "o gamer brasileiro é um dos mais apaixonados do mundo. Por isso, trouxemos o GT 30 Pro, que oferece alta performance de forma estável, controles precisos e um sistema capaz de manter 120FPS durante todo o dia. É um smartphone pensado para quem leva o jogo a sério".

O Infinix GT 30 Pro já está disponível nos canais oficiais da marca no Mercado Livre e na Shopee. O modelo chega ao Brasil na versão com 512GB de armazenamento e 12GB de RAM, disponível nas cores Shadow Ash e Blade White.