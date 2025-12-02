APAE de Tenente Portela define nova direção para o triênio 2026–2028

A APAE de Tenente Portela realizou, na última semana, a Assembleia Geral Ordinária que definiu a nova Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal para o triênio 2026–2028. O encontro ocorreu na sede da entidade e reuniu familiares de usuários, associados e membros da atual e futura gestão.
Durante a assembleia, foram apresentados o relatório de atividades e o balanço financeiro referentes ao período 2023–2025, ambos aprovados pelos presentes. Com apenas uma chapa inscrita, a eleição ocorreu por aclamação, confirmando a continuidade dos trabalhos a partir de janeiro de 2026, com término previsto para dezembro de 2028.
Nova Diretoria Executiva (2026–2028)
Presidente: Ediane Elani Figur Schowanz
Vice-presidente: Francisco Carlos Trautmann
1º Diretor Financeiro: Rubens Marroni Furini
2º Diretor Financeiro: Nilmar Reuter
1º Diretor Secretário: Joleide Fátima Demari Heidemann
2º Diretor Secretário: Leandro Widthauper
Diretor de Patrimônio: Erani Melchior
Diretor Social: Ricardo Dresseler
Conselho Administrativo
Nice Teresinha Pereira Ternes; Marli Teresinha Schreiner Abbeg; Luciani Moresco Eickhoff; Almir José de Carli; Rosana Mulbeier Lopes; Neida Ceolin Stein.
Conselho Fiscal
Therezinha Conceição Marroni Furini; Eloa Splendor; Rosângela Marciane Schmidt Martens.
Suplentes: Joel Tadeu Fuhr; Neiva Estela S. Steilmann; Cristiane Ninaus.
Autodefensores
Lucas Ariel do Amaral da Silva; Aline dos Santos Cortes.
Suplentes: Keury Ribeiro; Jaiane Sales.
Assessoria Jurídica
João Antônio Gheller.
O atual presidente, Francisco Carlos Trautmann, que permanece no cargo até o fim de dezembro, avaliou positivamente a gestão. “Tivemos muitos desafios, mas também muitos avanços que só foram possíveis graças à união de todos. Nossa APAE é referência na região e no Estado pelo trabalho desenvolvido nas áreas de saúde, educação e assistência social”, afirmou.