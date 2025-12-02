APAE de Tenente Portela define nova direção para o triênio 2026–2028

A APAE de Tenente Portela realizou, na última semana, a Assembleia Geral Ordinária que definiu a nova Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal para o triênio 2026–2028. O encontro ocorreu na sede da entidade e reuniu familiares de usuários, associados e membros da atual e futura gestão.

Durante a assembleia, foram apresentados o relatório de atividades e o balanço financeiro referentes ao período 2023–2025, ambos aprovados pelos presentes. Com apenas uma chapa inscrita, a eleição ocorreu por aclamação, confirmando a continuidade dos trabalhos a partir de janeiro de 2026, com término previsto para dezembro de 2028.

Nova Diretoria Executiva (2026–2028)

Presidente: Ediane Elani Figur Schowanz

Vice-presidente: Francisco Carlos Trautmann

1º Diretor Financeiro: Rubens Marroni Furini

2º Diretor Financeiro: Nilmar Reuter

1º Diretor Secretário: Joleide Fátima Demari Heidemann

2º Diretor Secretário: Leandro Widthauper

Diretor de Patrimônio: Erani Melchior

Diretor Social: Ricardo Dresseler

Conselho Administrativo

Nice Teresinha Pereira Ternes; Marli Teresinha Schreiner Abbeg; Luciani Moresco Eickhoff; Almir José de Carli; Rosana Mulbeier Lopes; Neida Ceolin Stein.

Conselho Fiscal

Therezinha Conceição Marroni Furini; Eloa Splendor; Rosângela Marciane Schmidt Martens.

Suplentes: Joel Tadeu Fuhr; Neiva Estela S. Steilmann; Cristiane Ninaus.

Autodefensores

Lucas Ariel do Amaral da Silva; Aline dos Santos Cortes.

Suplentes: Keury Ribeiro; Jaiane Sales.

Assessoria Jurídica

João Antônio Gheller.

O atual presidente, Francisco Carlos Trautmann, que permanece no cargo até o fim de dezembro, avaliou positivamente a gestão. “Tivemos muitos desafios, mas também muitos avanços que só foram possíveis graças à união de todos. Nossa APAE é referência na região e no Estado pelo trabalho desenvolvido nas áreas de saúde, educação e assistência social”, afirmou.