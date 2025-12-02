Terça, 02 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Incêndio destrói fábrica de alimentos no interior de Frederico Westphalen

Estrutura da Embutidos Bisolo foi totalmente perdida; ninguém ficou ferido e empresa promete reconstrução.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Embutidos Bisolo
02/12/2025 às 10h45
(Foto: Fotos LA+)

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta terça-feira (2), as instalações da empresa Embutidos Bisolo, na comunidade de São João do Porto, interior de Frederico Westphalen. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h50 e segue no local combatendo as chamas.
Em nota oficial, a empresa Nostra Família Alimentos confirmou a perda total da estrutura, mas destacou que ninguém ficou ferido no incidente.
A direção afirmou estar determinada a reconstruir a fábrica e retomar as atividades com o apoio de clientes, parceiros e colaboradores.
A empresa também pediu compreensão neste momento difícil e agradeceu as mensagens de solidariedade recebidas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.



(Foto: Rádio Municipal)
