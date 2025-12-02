Terça, 02 de Dezembro de 2025
Vencedores do sorteio de agosto do Nota Fiscal Gaúcha têm até 9 de dezembro para resgatar R$ 25 mil em prêmios

A terça-feira (9/12) é o último dia para o resgate dos prêmios distribuídos no sorteio 155 do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), realizado em agosto. Depois...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/12/2025 às 10h37
-

A terça-feira (9/12) é o último dia para o resgate dos prêmios distribuídos no sorteio 155 do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), realizado em agosto. Depois dessa data, não será mais possível fazer a solicitação. No total, R$ 25 mil ainda não foram reivindicados.

Três premiações de R$ 5 mil aguardam resgate por moradores da Serra e do Vale do Rio Pardo. Os demais valores são de R$ 1 mil e saíram para pessoas da Região Metropolitana, Serra, Vale do Paranhana, Noroeste e Sul.

O sorteio distribuiu R$ 200 mil para 111 participantes. Todos os premiados foram comunicados por SMS e por e-mail.Valores não resgatados retornam para o orçamento do programa para serem ofertados futuramente. O prêmio principal, de R$ 50 mil, já foi retirado.

Os inscritos no NFG podem conferir se têm premiações para receber acessando o site ou o aplicativo do programa . Depois, é só fazer login com os dados e clicar na aba “Meus prêmios”, onde aparecerá a opção para resgate. O repasse pode ser feito via Pix, somente se a chave for CPF, ou via conta do Banrisul. O depósito não é feito na hora, mas o valor fica garantido assim que a solicitação é feita.

Participam automaticamente dos sorteios mensais todos os cadastrados no NFG que solicitam a inclusão do seu CPF em notas fiscais de compras realizadas no mês anterior. Quanto mais notas e mais alto o valor de cada uma, mais bilhetes a pessoa tem para concorrer.

O sorteio 155 foi realizado em 3 de setembro e homologado no dia 10 do mesmo mês.

Passo a passo para fazer o resgate

  1. No site ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e senha;
  2. Vá em “Meus prêmios” e solicite o resgate;
  3. Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

Vantagens do NFG

Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, busca fazer com que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, o que contribui para combater a concorrência desleal e a informalidade.

Os cidadãos participantes podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:

  • Sorteios mensais: ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.
  • Receita da Sorte: distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.
  • Receita Certa: distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.
  • Bom Cidadão: é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.
  • Repasse a entidades: na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro – são R$ 21 milhões encaminhados por ano. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom

