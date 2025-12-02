Vencedores do sorteio de agosto do Nota Fiscal Gaúcha têm até 9 de dezembro para resgatar R$ 25 mil em prêmios

A terça-feira (9/12) é o último dia para o resgate dos prêmios distribuídos no sorteio 155 do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), realizado em agosto. Depois dessa data, não será mais possível fazer a solicitação. No total, R$ 25 mil ainda não foram reivindicados.
Três premiações de R$ 5 mil aguardam resgate por moradores da Serra e do Vale do Rio Pardo. Os demais valores são de R$ 1 mil e saíram para pessoas da Região Metropolitana, Serra, Vale do Paranhana, Noroeste e Sul.
O sorteio distribuiu R$ 200 mil para 111 participantes. Todos os premiados foram comunicados por SMS e por e-mail.Valores não resgatados retornam para o orçamento do programa para serem ofertados futuramente. O prêmio principal, de R$ 50 mil, já foi retirado.
Os inscritos no NFG podem conferir se têm premiações para receber acessando o site ou o aplicativo do programa . Depois, é só fazer login com os dados e clicar na aba “Meus prêmios”, onde aparecerá a opção para resgate. O repasse pode ser feito via Pix, somente se a chave for CPF, ou via conta do Banrisul. O depósito não é feito na hora, mas o valor fica garantido assim que a solicitação é feita.
Participam automaticamente dos sorteios mensais todos os cadastrados no NFG que solicitam a inclusão do seu CPF em notas fiscais de compras realizadas no mês anterior. Quanto mais notas e mais alto o valor de cada uma, mais bilhetes a pessoa tem para concorrer.
O sorteio 155 foi realizado em 3 de setembro e homologado no dia 10 do mesmo mês.
Passo a passo para fazer o resgate
Vantagens do NFG
Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, busca fazer com que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, o que contribui para combater a concorrência desleal e a informalidade.
Os cidadãos participantes podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:
Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom