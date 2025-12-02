Terça, 02 de Dezembro de 2025
Professor José Kobori é o entrevistado desta terça no DR com Demori

Programa vai ao ar às 23h na TV Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/12/2025 às 08h06

O empresário e professor José Kobori é o convidado desta terça-feira (2) do programa DR com Demori . Ele lembra o período em que foi preso pela Operação Lava Jato e faz uma análise das economias brasileira e chinesa. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil .

Em 2018, Kobori foi preso durante um dos desdobramentos da Operação Lava Jato, que investigou suspeita de fraudes e desvio de verba no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Cuiabá, e ficou detido por 80 dias. Segundo o empresário, a prisão foi por uma falsa delação premiada, que não se comprovou. O empresário foi solto pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao programa, o economista explica que o episódio representou um momento de mudança “radical” em sua vida.

“Quando eu saí, tive a sensação de liberdade e, logo depois, entrei em depressão profunda, porque minha vida tinha simplesmente acabado, pelo menos a que eu até então conhecia”, revela.

Com o cenário de crise, José Kobori diz ter encontrado na internet uma forma de reverter a situação. “A única saída como ocupação foi quando eu abri o meu canal no YouTube. E aí tudo aconteceu naturalmente. Nunca tive essa intenção de ‘vou ser grande, vou crescer’. Fui gravando como terapia mesmo”, lembra.

Atualmente, o professor tem milhares de seguidores nas redes sociais, com conteúdo sobre finanças e economia. Entre os seus principais objetos de estudo está a China, que defende como um modelo de negócios que seguiu na direção oposta ao neoliberalismo . “Ela não seguiu nada disso; fez o inverso. Se precisa reduzir gastos públicos, a China aumentou; se precisa ter meta fiscal, eles não têm. Porque entenderam que o discurso de austeridade fiscal serve para evitar que outras nações cresçam”, indica.

Nesse sentido, o empresário aponta caminhos que o Brasil deveria seguir para crescer economicamente . “Em tecnologia agrícola, como a Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária], estamos muito mais avançados que outros países, por exemplo. Em princípio, precisamos ter um projeto de reindustrialização do país. Não existe nenhuma nação que tenha chegado à fronteira tecnológica sem antes se industrializar”, afirma.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play . O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC , e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori , traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil .

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
