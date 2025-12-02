A 4ª edição da Feira Negócios Daqui superou expectativas!

Com a participação e o olhar atento dos expositores, realizamos uma ampla pesquisa de avaliação, e os resultados refletem a força, a organização e o propósito deste evento que cresce a cada ano.



Cada número representa trabalho, parceria e dedicação.



Agradecemos a todos que acreditam na Feira Negócios Daqui e ajudam a construir esse grande movimento de valorização do nosso comércio, serviços e oportunidades.



A Feira Negócios Daqui foi uma realização do Município de Tenente Portela, com patrocínio da Corsan, apoio da ACISA e da EMATER/RS-Ascar, e financiamento da Secretaria de Estado da Cultura – Pró-Cultura RS e da Secretaria de Desenvolvimento Rural – Feira Sabor Gaúcho.





Pesquisa de satisfação

Confira como os expositores avaliaram a feira:

• Organização geral do evento: 9,56

• Sinalização e orientação: 9,01

• Limpeza interna e externa: 9,28

• Segurança e monitoramento: 9,70

• Manutenção e estrutura do parque: 9,44

• Atendimento da organização: 9,73

• Publicidade e propaganda: 9,29

• Comunicação com expositores: 9,50

Média geral da avaliação: 9,44

À pergunta “Você participaria novamente?”, 98% responderam SIM, enquanto 2% indicaram talvez ou não.

A estimativa total de público que circulou pela feira chegou a 10 mil pessoas.

Participantes da feira

• Expositores presentes: 116

• Praça de alimentação: 07

• Espaços institucionais: 07

• Prestadores de serviços: 08

Total de participantes: 138

O volume de comercialização efetiva ou encaminhada alcançou R$ 6 milhões, refletindo o impacto econômico gerado pelo evento.

Contribuição Social – Praça de Alimentação

O lucro obtido com a comercialização de lanches e bebidas resultou em R$ 40.952,44, distribuídos da seguinte forma:

• Bombeiros Voluntários: R$ 19.476,22

• G.A Brigada Militar: R$ 19.476,22

• Rotaract Club: R$ 2.000,00.







