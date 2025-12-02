Terça, 02 de Dezembro de 2025
Governo do Estado vence Holcim Awards, maior prêmio global de construção sustentável, com o projeto Escolas Resilientes

O governo do Estado conquistou o Holcim Awards 2025, principal premiação internacional dedicada à arquitetura e à construção sustentável, com o pro...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/12/2025 às 00h05
Projeto prevê áreas pedagógicas nos pavimentos superiores e um espaço livre no térreo para facilitar o escoamento em enchentes -Foto: Divulgação Andrade Morettin

O governo do Estado conquistou o Holcim Awards 2025, principal premiação internacional dedicada à arquitetura e à construção sustentável, com o projeto Escolas Resilientes do Rio Grande do Sul. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria da Educação (Seduc), foi reconhecida em cerimônia realizada em Veneza, na Itália. A premiação coloca o Rio Grande do Sul no centro das discussões globais sobre inovação e adaptação climática na educação pública.

O projeto recebeu o Grande Prêmio Regional e foi escolhido como o representante da América Latina entre as cinco iniciativas vencedoras do prêmio, que também contempla Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, e América do Norte. O Holcim Awards destaca propostas que aliam inovação, impacto social, responsabilidade ambiental e viabilidade técnica (critérios essenciais diante do avanço dos eventos climáticos extremos em diferentes regiões do mundo, incluindo o Brasil).

A Secretaria de Obras Públicas (SOP) elaborou as diretrizes do projeto e acompanhou o desenvolvimento de todas as etapas, com análise e aprovação dos elementos apresentados. Também deu suporte para aprovação do projeto nos órgãos oficiais. O projeto também conta com a parceira do Instituto Unibanco e dos escritórios de arquitetura Andrade Morettin e Sauermartins.

Modelo inovador para escolas em áreas vulneráveis

Criado como resposta direta aos efeitos das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, o projeto Escolas Resilientes apresenta um modelo de infraestrutura escolar replicável, seguro e preparado para operar tanto no cotidiano quanto em situações de emergência. A proposta dialoga com a realidade de comunidades situadas em áreas de risco e reforça o papel da escola como equipamento estratégico de proteção social.

A concepção arquitetônica prevê a elevação das áreas pedagógicas (salas de aula, laboratórios e biblioteca) para pavimentos superiores. No térreo, um espaço livre facilita o escoamento da água, reduz danos estruturais e otimiza a limpeza após enchentes. No último piso, são instalados ginásio ou salão multiuso, cozinha, refeitório e sistemas de autonomia hídrica e energética, permitindo que a escola funcione como ponto de apoio à população e à Defesa Civil durante eventos climáticos severos.

O projeto também contempla o Guia Ilustrado de Reconstrução, com diretrizes para apoiar intervenções em escolas de todo o território gaúcho, e o Módulo de Resiliência, solução que possibilita adaptar prédios escolares já existentes, ampliando segurança, acessibilidade e eficiência.

Modelo possui um módulo de resiliência, solução que possibilita adaptar prédios escolares já existentes -Foto: Divulgação Andrade Morettin
Reconhecimento internacional em um momento decisivo

A premiação ocorre em um ano emblemático, no qual o Brasil sediou a COP30 e concentrou debates globais sobre adaptação climática e desenvolvimento sustentável. Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, o reconhecimento reforça o compromisso com soluções estruturantes que transformem as lições das enchentes recentes em políticas públicas de longo prazo.

“Esse reconhecimento internacional demonstra que o Rio Grande do Sul está na vanguarda da reconstrução e da preparação para o futuro. O projeto das Escolas Resilientes é uma resposta às enchentes de 2024 e simboliza a nossa determinação em proteger estudantes, garantir continuidade educacional e construir uma infraestrutura escolar capaz de enfrentar os desafios climáticos do presente. É um orgulho para o Estado ver esse trabalho ser destacado mundialmente”, destacou a secretária.

O conjunto de soluções propostas inclui ventilação cruzada, sombreamento natural, sistemas construtivos pré-moldados, paisagismo ecológico e infraestrutura energética autossustentável, elementos que fortalecem a resiliência das comunidades escolares e contribuem para a transição rumo a cidades mais sustentáveis e permeáveis.

Sobre o Holcim Awards

Considerado o principal prêmio global de construção sustentável, o Holcim Awards reconhece iniciativas que reúnem inovação arquitetônica, impacto social, desempenho ambiental, viabilidade econômica e contribuição cultural. A premiação destaca projetos que apresentam soluções consistentes e inspiradoras para os desafios climáticos contemporâneos.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

© Rovena Rosa/Agência Brasil
