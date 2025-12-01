Governo Leite investe mais de R$ 22 milhões na qualificação de duas escolas em Cruz Alta

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está investindo mais de R$ 22 milhões na recuperação de duas escolas de Cruz Alta, na região Noroeste. O maior aporte, de R$ 21,4 milhões, está sendo aplicado na revitalização completa e construção de novos espaços na Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Margarida Pardelhas, em Cruz Alta. No mesmo município, a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Eliza Brum de Lima está recebendo R$ 647 mil para sua recuperação.

As obras foram acompanhadas pela secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, acompanhada da adjunta Zilá Breitenbach, que iniciaram um roteiro de visitas por municípios da região Noroeste, na segunda (1º/12). As obras têm fiscalização da 9ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Cruz Alta.

Escola Margarida Pardelhas

Com 111 anos de história e referência no noroeste do Estado, a escola Margarida Pardelhas terá 6,4 mil metros quadrados da estrutura atual recuperados e outros 1,6 mil metros quadrados construídos. As novas áreas servirão como salas de aula, administração, biblioteca, laboratório, sanitários, refeitório, serviços e ginásio. Atualmente funcionando em espaço provisório do antigo Hospital Nossa Senhora de Fátima e atendendo quase 800 alunos, a instituição poderá receber até 2 mil estudantes após a conclusão da obra, prevista para o primeiro semestre de 2026.

Estão sendo realizadas as pinturas do prédio, que adota o novo padrão desenvolvido para a Rede Estadual de Educação, as instalações da nova cobertura do pátio e de equipamentos na subestação de energia, a construção do muro lateral e implementação da infraestrutura hidrossanitária. O projeto também contempla acessibilidade e sustentabilidade, com instalação de elevador, plataformas elevatórias, rampas, sanitários adaptados, piso tátil e cisterna para aproveitamento de água da chuva.

Secretária Izabel Matte, acompanhada da equipe da SOP e da 9ª Crop, vistoriou as melhorias na EEEB Margarida Pardelhas -Foto: Vitor Necchi/Ascom SOP

Escola Eliza Brum de Lima

NaEEEFEliza Brum de Lima está em andamento a recuperação da alvenaria, das esquadrias, da cobertura, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros e telas e do acesso escolar. No total, entre os trabalhos em andamento e concluídos, a instituição conta com investimento de R$ 1,5 milhão. Anteriormente, havia sido feita a renovação da cobertura de três blocos, das passarelas, dos forros, das calçadas, das telas e das instalações elétricas.

Recuperação da infraestrutura escolar

O investimento nas duas instituições integra um conjunto de medidas pensadas para recuperar a infraestrutura da Rede Estadual de Educação que vem sendo adotado desde 2023 pelo governo do Estado. Como resultado dessa nova realidade, já foram concluídas 509 obras em 434 escolas, com destinação de R$ 180 milhões.

Em Cruz Alta, entre obras concluídas e em execução, o investimento é de R$ 23,7 milhões em quatro escolas estaduais. Além dos trabalhos em andamento vistoriados pela secretária, já foram concluídos a primeira intervenção na Eliza Brum de Lima e as realizadas no Instituto Estadual de Educação Professor Annes Dias e na EEEF Doutor Gabriel Álvaro de Miranda.

Secretária também visitou as obras na EEEF Eliza Brum de Lima -Foto: Vitor Necchi/Ascom SOP