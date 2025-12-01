UniFECAF realiza encontro nacional de polos

No último dia 28, o campus conceito da UniFECAF, localizado no centro de Taboão da Serra, sediou a 5ª edição do UniFECAF Day. Supervisores e gerentes de polos de diversas regiões do país participaram do encontro, voltado ao compartilhamento de práticas e ao alinhamento de processos.

A abertura foi conduzida pelo CEO da instituição, Marcel Gama, que apresentou uma visão geral dos próximos passos da UniFECAF e comentou tendências relacionadas ao ensino digital no Brasil. Ele destacou que a instituição pretende ampliar a oferta de cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho, com matrizes curriculares organizadas conforme as exigências profissionais atuais. Também mencionou iniciativas em andamento para expansão nacional e fortalecimento da formação orientada à prática.

Na sequência, o fundador Joel abordou pontos relacionados à operação dos polos, com foco em gestão, atendimento aos estudantes e estratégias de retenção. Ele ressaltou a importância de processos ágeis e de uma atuação alinhada às necessidades do aluno, além de princípios de melhoria contínua, como uso de feedbacks e redução de falhas operacionais.

A área de Recursos Humanos apresentou o guia de seleção e perfil de vendedores, criado para padronizar etapas de contratação e auxiliar gestores na escolha de profissionais. O material contempla aspectos como habilidades socioemocionais, perfil institucional e competências técnicas.

O vice-presidente de operações, Diego Braga, tratou dos objetivos comerciais para os próximos períodos e reforçou a necessidade de alinhamento entre polos, supervisores e sede. Ele destacou que metas são acompanhadas regularmente e que o desempenho está relacionado à execução rápida, correção de rotas e comunicação constante.

A programação também contou com um talk show com a Rocketseat. A CEO, Isa, apresentou tendências das áreas de inteligência artificial e automação digital e explicou como essas competências têm ganhado relevância em diferentes setores. Ela destacou que a formação não se restringe a profissionais de tecnologia, permitindo que pessoas de diversas áreas se preparem para transformações do mercado.

O evento foi encerrado com a participação de lideranças internas e representantes dos polos, que reforçaram a importância de encontros presenciais para alinhamento de ações e troca de experiências.

O cenário da Educação a Distância (EaD) também foi abordado ao longo da programação. Segundo pesquisa do CRM Educacional, o número de polos de EaD no Brasil passou de 15,4 mil para 46,6 mil nos últimos anos, refletindo a expansão da modalidade e o aumento da oferta de cursos. Esse crescimento, intensificado durante a pandemia, vem impactando processos acadêmicos e operacionais em instituições de ensino de todo o país.