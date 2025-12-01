Técnica de microagulhamento ganha novas tecnologias em 2025

O microagulhamento é um dos procedimentos estéticos mais procurados e estudados da estética, graças à sua eficácia e segurança no rejuvenescimento facial, na capacidade de produzir colágeno e entregar ativos com eficiência. A técnica consiste em criar microperfurações controladas na pele, estimulando a produção de colágeno e elastina, substâncias essenciais para uma aparência jovem e saudável.

Além disso, o procedimento potencializa o chamado Drug Delivery — ou seja, a entrega de medicamentos na pele —, permitindo que ativos penetrem nas camadas mais profundas da pele, otimizando os resultados de tratamentos como:

Cicatrizes de acne;

Manchas como melasma e hiperpigmentações;

Rugas finas até as mais profundas;

Tratamentos de terapia capilar para calvícies androgenéticas, alopecias areatas e de tração.

Nos últimos anos, avanços tecnológicos têm tornado o microagulhamento cada vez mais preciso, confortável e seguro, substituindo dispositivos manuais por equipamentos eletrônicos e inteligentes que garantem controle total de profundidade e liberação de ativos.

Smart Pen 2: um dos lançamentos do mercado estético em 2025 Entre as novidades que estão chegando ao setor, surgiu a Smart Pen 2, da multinacional brasileira Smart GR, que se define como "a evolução no microagulhamento com tecnologia de Drug Delivery automatizado".

O equipamento realiza liberação simultânea e controlada de ativos, com ajuste eletrônico da profundidade das agulhas e até seis velocidades de aplicação.

Compatível com cartuchos Smart AI Chip, com inteligência artificial integrada, a Smart Pen 2 alia precisão tecnológica, recuperação rápida e menor dor, sendo uma das principais novidades de 2025 no segmento de estética avançada.

O avanço da engenharia dermatológica e a demanda cada vez maior que o mercado da estética impõe de desenvolver soluções que elevam a performance dos profissionais e a satisfação dos pacientes, trazem para o mercado dispositivos como a Smart Pen 2, que se propõem a trazer mais segurança e qualidade para o setor.

Funcionamento da Smart Pen 2

A técnica de microagulhamento, uma das mais pesquisadas em todo o mundo e na qual a Smart GR se especializou, funciona através da criação de microperfurações controladas na pele, gerando uma resposta fisiológica.

De acordo com o biomédico Luis Henrique Pires de Andrade (CRBM 68127), o mecanismo da Smart Pen 2, capaz de realizar mais de 900 mil microperfurações por minuto, consiste em:

1. Gerar inflamação inicial controlada. 2. Aumentar a proliferação celular, por meio do aumento da atividade dos fibroblastos, produção de colágeno e elastina. 3. Criar remodelação tecidual, o que ajuda a formar novos tecidos mais firmes, uniformes e saudáveis. 4. Favorecer o drug delivery. Os microcanais formados facilitam a penetração de ativos aplicados simultaneamente ao procedimento, potencializando seus efeitos e resultados.

O futuro da estética é inteligente

Com a integração entre tecnologia e ciência, o microagulhamento continua a se desenvolver e lançamentos de dispositivos inteligentes como a Smart Pen 2 vêm para mostrar que as tendências parecem estar mudando. A "direção para qual o setor parece estar rumando" reforça a busca do mercado estético por equipamentos que unam inovação, controle e resultados visíveis, consolidando o microagulhamento como uma das técnicas mais importantes da dermatologia moderna.

Sobre a Smart GR

Especialista na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de equipamentos para dermatologia e cosméticos profissionais, a Smart GR é reconhecida por suas tecnologias de microagulhamento no mercado de estética profissional no Brasil e por seus equipamentos e cosméticos dermatológicos.