Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Técnica de microagulhamento ganha novas tecnologias em 2025

Procedimento ganha novidades e lançamentos no mercado da dermatologia estética.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/12/2025 às 18h13
Técnica de microagulhamento ganha novas tecnologias em 2025
Smart GR

O microagulhamento é um dos procedimentos estéticos mais procurados e estudados da estética, graças à sua eficácia e segurança no rejuvenescimento facial, na capacidade de produzir colágeno e entregar ativos com eficiência. A técnica consiste em criar microperfurações controladas na pele, estimulando a produção de colágeno e elastina, substâncias essenciais para uma aparência jovem e saudável.

Além disso, o procedimento potencializa o chamado Drug Delivery — ou seja, a entrega de medicamentos na pele —, permitindo que ativos penetrem nas camadas mais profundas da pele, otimizando os resultados de tratamentos como:

  • Cicatrizes de acne;
  • Manchas como melasma e hiperpigmentações;
  • Rugas finas até as mais profundas;
  • Tratamentos de terapia capilar para calvícies androgenéticas, alopecias areatas e de tração.

Nos últimos anos, avanços tecnológicos têm tornado o microagulhamento cada vez mais preciso, confortável e seguro, substituindo dispositivos manuais por equipamentos eletrônicos e inteligentes que garantem controle total de profundidade e liberação de ativos.

Smart Pen 2: um dos lançamentos do mercado estético em 2025 Entre as novidades que estão chegando ao setor, surgiu a Smart Pen 2, da multinacional brasileira Smart GR, que se define como "a evolução no microagulhamento com tecnologia de Drug Delivery automatizado".

O equipamento realiza liberação simultânea e controlada de ativos, com ajuste eletrônico da profundidade das agulhas e até seis velocidades de aplicação.

Compatível com cartuchos Smart AI Chip, com inteligência artificial integrada, a Smart Pen 2 alia precisão tecnológica, recuperação rápida e menor dor, sendo uma das principais novidades de 2025 no segmento de estética avançada.

O avanço da engenharia dermatológica e a demanda cada vez maior que o mercado da estética impõe de desenvolver soluções que elevam a performance dos profissionais e a satisfação dos pacientes, trazem para o mercado dispositivos como a Smart Pen 2, que se propõem a trazer mais segurança e qualidade para o setor.

Funcionamento da Smart Pen 2

A técnica de microagulhamento, uma das mais pesquisadas em todo o mundo e na qual a Smart GR se especializou, funciona através da criação de microperfurações controladas na pele, gerando uma resposta fisiológica.

De acordo com o biomédico Luis Henrique Pires de Andrade (CRBM 68127), o mecanismo da Smart Pen 2, capaz de realizar mais de 900 mil microperfurações por minuto, consiste em:

      1. Gerar inflamação inicial controlada. 2. Aumentar a proliferação celular, por meio do aumento da atividade dos fibroblastos, produção de colágeno e elastina. 3. Criar remodelação tecidual, o que ajuda a formar novos tecidos mais firmes, uniformes e saudáveis. 4. Favorecer o drug delivery. Os microcanais formados facilitam a penetração de ativos aplicados simultaneamente ao procedimento, potencializando seus efeitos e resultados.

O futuro da estética é inteligente

Com a integração entre tecnologia e ciência, o microagulhamento continua a se desenvolver e lançamentos de dispositivos inteligentes como a Smart Pen 2 vêm para mostrar que as tendências parecem estar mudando. A "direção para qual o setor parece estar rumando" reforça a busca do mercado estético por equipamentos que unam inovação, controle e resultados visíveis, consolidando o microagulhamento como uma das técnicas mais importantes da dermatologia moderna.

Sobre a Smart GR

Especialista na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de equipamentos para dermatologia e cosméticos profissionais, a Smart GR é reconhecida por suas tecnologias de microagulhamento no mercado de estética profissional no Brasil e por seus equipamentos e cosméticos dermatológicos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 51 minutos

Adoção de IA nas empresas exige novas práticas de liderança

Relatórios recentes indicam que iniciativas com IA fracassam quando não se integram ao trabalho real. O novo treinamento em IA da Hyper Island abor...

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF realiza encontro nacional de polos

A programação incluiu premiações e orientações sobre ações institucionais e estratégias para os próximos períodos.

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 2 horas

UniFECAF disponibiliza formação para carreira de creator

Nova graduação oferece formação completa em identidade digital, produção de conteúdo e estratégias para atuação profissional nas redes.

 Knewin
Tecnologia Há 3 horas

Knewin anuncia chegada de Dedila Costa como nova CCO

Executiva chega para fortalecer a jornada dos mais de 2 mil clientes da Knewin e impulsionar a estratégia de crescimento com foco em experiência, d...
Tecnologia Há 3 horas

Avanço da eletrificação no Brasil exige gestão inteligente para fortalecer o transporte sustentável

Alta de 62% nos emplacamentos de veículos elétricos leves impulsiona o debate sobre eficiência no Dia Mundial do Transporte Sustentável

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
26° Sensação
1.78 km/h Vento
78% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 18 minutos

São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares
Entretenimento Há 32 minutos

Organizações se unem no lançamento do jogo Missão Climática
Direitos Humanos Há 32 minutos

Mulher arrastada foi vítima de tentativa de feminicídio, diz delegado
Tecnologia Há 48 minutos

Adoção de IA nas empresas exige novas práticas de liderança
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF realiza encontro nacional de polos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,49%
Euro
R$ 6,22 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 491,972,10 -4,96%
Ibovespa
158,611,02 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias