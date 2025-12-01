Segunda, 01 de Dezembro de 2025
Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 38ª sessão, 35ª ordinária, realizada no dia 24 de novembro de 2025

Por: Editoria Local Fonte: Câmara de Vereadores
01/12/2025 às 17h55
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 38ª sessão, a 35ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Proposição nº 046/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque: Que a direção do Hospital Santo Antônio de Pádua, juntamente com sua comissão de intervenção, apresente pedido a 15ª Coordenadoria Regional de Saúde para implantação de um ambulatório de especialidades do SUS em Coronel Bicaco.

- Proposição nº 047/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque: Que o Município providencie a limpeza do acostamento da rodovia da entrada da cidade até a Esquina Evangélica, tendo em vista que as pessoas usam este trajeto para fazer caminhadas.

- Projeto de Lei nº 082/2025, do Executivo: Atribui bonificação aos membros designados para procedimentos administrativos de sindicância, processo administrativo disciplinar e especial.

 

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 18 de novembro de 2025.

Anderson Monteiro Poleze - Diretor Geral

 

