Vice-governadora recebe embaixador da Macedônia do Norte e reforça interesse em ampliar cooperação

Foto: Richard Casas / GVGA vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, recebeu na tarde desta segunda-feira, 1º de dezembro, o embaixador d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/12/2025 às 17h28
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Richard Casas / GVG

A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, recebeu na tarde desta segunda-feira, 1º de dezembro, o embaixador da Macedônia do Norte no Brasil, Igor Popov, para uma reunião institucional em Florianópolis. O encontro integrou a programação da passagem do diplomata pela Capital catarinense, onde participa de agenda cultural e reuniões com entidades catarinenses.

Localizada no sudeste da Europa, na região dos Bálcãs, a Macedônia do Norte é um país de rica formação histórica, marcada pelas influências dos impérios Romano, Bizantino e Otomano. Tornou-se independente de forma pacífica em 1991, após o fim da Iugoslávia, e em 2019 adotou oficialmente o nome atual após o Acordo de Prespa com a Grécia. 

Com cerca de 2 milhões de habitantes e economia baseada em serviços, agricultura e indústria, o país é membro da OTAN, candidato à União Europeia e busca ampliar sua presença internacional, fortalecendo relações econômicas e culturais com parceiros como o Brasil e, especialmente, com estados que possuem forte vocação exportadora, como Santa Catarina.

Diplomata solicita cônsul honorário e cidades irmãs em Santa Catarina 

A vice-governadora recebeu o embaixador acompanhada pelo secretário adjunto de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos (SAI-SC), Emerson Pereira e por representantes da InvestSC.

“Somos um estado que olha para o mundo e busca construir pontes. Receber a Macedônia do Norte aqui demonstra a capacidade de Santa Catarina de dialogar com diferentes nações, sempre com respeito, abertura e foco no desenvolvimento. Quando aproximamos culturas e economias, abrimos portas para oportunidades reais e é isso que queremos para o nosso estado”, declarou Marilisa Boehm.

Durante a reunião, foram abordadas oportunidades de aproximação econômica, parcerias culturais e possibilidades de cooperação entre Santa Catarina e a Macedônia do Norte, especialmente em áreas como atração de investimentos, inovação e intercâmbio artístico. Nesta semana, a exposição Liquid Lands, no CIC, conta com a presença de dois artistas macedônios.

O embaixador também manifestou o interesse em ter um Cônsul Honorário do país em Santa Catarina, em cidades como Florianópolis, Joinville, ou Blumenau. E em irmanar cidades catarinenses com municípios macedônios para intercâmbio em turismo e cultura.

Importadores de aves, tabaco e conservas

Os dados apresentados no encontro reforçaram o potencial para novas articulações. Em 2024, Santa Catarina importou principalmente catalizadores e partes automotivas da Macedônia do Norte, enquanto as exportações catarinenses se concentraram em carnes de aves, tabaco e conservas, segundo o Observatório FIESC. 

A agenda do embaixador na capital catarinense segue ao longo da semana, com participação na abertura da exposição no CIC e visita ao Sapiens Parque, antes do retorno a Brasília na quinta-feira.

© Rovena Rosa/Agência Brasil
