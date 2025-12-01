Segunda, 01 de Dezembro de 2025
Knewin anuncia chegada de Dedila Costa como nova CCO

Executiva chega para fortalecer a jornada dos mais de 2 mil clientes da Knewin e impulsionar a estratégia de crescimento com foco em experiência, d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/12/2025 às 16h23
A Knewin anuncia a chegada de Dedila Costa como nova Chief Customer Officer (CCO). A executiva assume a área de Customer visando consolidar uma jornada ainda mais integrada, estratégica e orientada por dados para os mais de 2 mil clientes da empresa, em um momento marcado pela expansão acelerada das soluções de reputação e pelo avanço do Knewin AI.

Com MBA Executivo pelo COPPEAD/UFRJ e mestrado em Liderança e Gestão pela Fundação Dom Cabral, Dedila acumula mais de 15 anos de experiência liderando estratégias de crescimento, vendas e customer success em empresas SaaS. Nos últimos dez anos, atuou na Gupy, onde foi Vice-Presidente de CS e Vendas e desempenhou papel central na consolidação da HRTech como líder na América Latina. Sua trajetória inclui condução de fusões e aquisições, expansão multiproduto e transformação de modelos de relacionamento com clientes em larga escala.

A chegada de Dedila reforça o movimento da Knewin de elevar a experiência do cliente como pilar estratégico, sobretudo em um contexto em que tecnologia e IA têm ampliado as possibilidades de análise, automação e tomada de decisão em comunicação e reputação corporativa.

Em suas primeiras palavras como CCO, ela afirma: "A Knewin tem um papel único no mercado ao conectar tecnologia, dados, IA e reputação. Estou muito entusiasmada em contribuir para gerar ainda mais valor aos nossos clientes, ajudando-os a crescer por meio do nosso ecossistema de produtos e de uma experiência cada vez mais integrada e estratégica".

A executiva chega em um momento marcado por avanços importantes, incluindo a evolução do Knewin AI, plataforma de inteligência artificial lançada em 2025 que agora integra dados de redes sociais, além de rádio, TV, impresso e digital — reforçando a visão multicanal da reputação e da opinião pública.

Com Dedila na liderança de Customer, a Knewin fortalece sua estratégia de crescimento e sua posição como ecossistema completo de tecnologia e dados para reputação corporativa.

Sobre a Knewin

Fundada em 2011, a Knewin é um ecossistema completo para gestão de reputação empresarial, com soluções para monitoramento de mídia, gestão de reputação, benchmarking competitivo, tendências do setor, gestão de crise, PR estratégico e divulgação de notícias. Com a maior cobertura de conteúdo jornalístico da América Latina, a empresa avança agora para uma nova era com o Knewin.AI, ampliando o uso de inteligência artificial generativa para apoiar decisões estratégicas com mais precisão, contexto e velocidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
