Recital de piano movimentará o Centro Cultural de Tenente Portela em 6 de dezembro

O Centro Cultural de Tenente Portela recebe, no dia 6 de dezembro, um Recital de Piano marcado para as 20h20. A noite promete um passeio musical por diferentes épocas e estilos, com repertório que vai do romantismo europeu a temas inesquecíveis do cinema.

A abertura ficará a cargo do maestro José Augusto Goi, que interpreta dois clássicos das trilhas sonoras: “Tara’s Theme”, de Max Steiner, tema do filme ...E o Vento Levou, e “Where Do I Begin”, de Francis Lai, conhecido como tema de Love Story.

Na sequência, o pianista Josepe Augusto Pereira Fornari assume o palco com um programa que destaca grandes compositores. Estão previstas interpretações da 5ª Sinfonia de Beethoven, em transcrição para piano feita por Franz Liszt, além dos Noturnos Op. 9 nº 1 e nº 2, de Frederic Chopin — este último com variações inspiradas nas execuções do próprio compositor. O recital também inclui a célebre “Für Elise”, de Beethoven, o Prelúdio nº 15 “Raindrop”, de Chopin, e a virtuosa “Rapsódia Húngara nº 2”, de Liszt, peça popularizada em filmes e animações.

Com obras de Chopin, Liszt, Beethoven, Max Steiner e Francis Lai, o recital convida o público a se abrir para novas experiências. Como diz a mensagem que acompanha o evento: "Há coisas que gostamos quando conhecemos, outras que só revelam seu encanto quando nos permitimos descobrí-las... e tantas que rejeitamos sem jamais tê-las vivido. Abra a porta do novo. Arrisque-se".