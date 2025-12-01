Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Recital de piano movimentará o Centro Cultural de Tenente Portela em 6 de dezembro

Apresentação começa às 20h20 e reúne obras de Chopin, Liszt, Beethoven, Max Steiner e Francis Lai.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
01/12/2025 às 14h52
Recital de piano movimentará o Centro Cultural de Tenente Portela em 6 de dezembro
(Foto: Divulgação / Folder)

O Centro Cultural de Tenente Portela recebe, no dia 6 de dezembro, um Recital de Piano marcado para as 20h20. A noite promete um passeio musical por diferentes épocas e estilos, com repertório que vai do romantismo europeu a temas inesquecíveis do cinema.

A abertura ficará a cargo do maestro José Augusto Goi, que interpreta dois clássicos das trilhas sonoras: “Tara’s Theme”, de Max Steiner, tema do filme ...E o Vento Levou, e “Where Do I Begin”, de Francis Lai, conhecido como tema de Love Story.

Na sequência, o pianista Josepe Augusto Pereira Fornari assume o palco com um programa que destaca grandes compositores. Estão previstas interpretações da 5ª Sinfonia de Beethoven, em transcrição para piano feita por Franz Liszt, além dos Noturnos Op. 9 nº 1 e nº 2, de Frederic Chopin — este último com variações inspiradas nas execuções do próprio compositor. O recital também inclui a célebre “Für Elise”, de Beethoven, o Prelúdio nº 15 “Raindrop”, de Chopin, e a virtuosa “Rapsódia Húngara nº 2”, de Liszt, peça popularizada em filmes e animações.

Com obras de Chopin, Liszt, Beethoven, Max Steiner e Francis Lai, o recital convida o público a se abrir para novas experiências. Como diz a mensagem que acompanha o evento: "Há coisas que gostamos quando conhecemos, outras que só revelam seu encanto quando nos permitimos descobrí-las... e tantas que rejeitamos sem jamais tê-las vivido. Abra a porta do novo. Arrisque-se".

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Síntese Há 1 hora

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 38ª sessão, 35ª ordinária, realizada no dia 24 de novembro de 2025

 (Foto: José Cruz / Agência Brasil)
Inflação Focus Há 5 horas

Mercado reduz previsão do IPCA para 2025, aponta boletim Focus

Estimativa da inflação oficial cai para 4,43% neste ano, enquanto projeções para os próximos anos seguem em trajetória de desaceleração; Selic deve permanecer elevada por mais tempo.

 (Foto: Bruno Peres / Agência Brasil)
Pix Seguro Há 6 horas

Banco Central adota novas medidas contra fraudes no Pix

A partir desta segunda-feira (1º), bancos devem encerrar “contas-bolsão” e clientes poderão impedir a criação de chaves Pix em seus nomes pelo sistema BC Protege+.

 (Foto: Sistema Província)
Solidariedade Ativa Há 6 dias

Natal da Criança Carente 2025 é oficialmente aberto pela Rádio Província

Ouvintes já podem acolher cartinhas e transformar o Natal de uma criança

 Vereador Felipe Kronbauer pediu a retomada da FENAMATE e do Chimarrão da Canção Missioneira (Foto: Diones Roberto Becker)
Em plenário Há 1 semana

Coronel Bicaco: Vereador defende investimentos no esporte, lazer e cultura

Manifestação ocorreu na sessão ordinária de segunda-feira (17/11)

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
29° Sensação
2.41 km/h Vento
71% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 minutos

São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares
Entretenimento Há 17 minutos

Organizações se unem no lançamento do jogo Missão Climática
Direitos Humanos Há 17 minutos

Mulher arrastada foi vítima de tentativa de feminicídio, diz delegado
Tecnologia Há 33 minutos

Adoção de IA nas empresas exige novas práticas de liderança
Tecnologia Há 47 minutos

UniFECAF realiza encontro nacional de polos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,49%
Euro
R$ 6,22 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 492,292,03 -4,89%
Ibovespa
158,611,02 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias