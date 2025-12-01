Segunda, 01 de Dezembro de 2025
Fuvest divulga lista de aprovados e locais de provas para 2ª fase

Mais de 30 mil candidatos foram convocados para próxima etapa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/12/2025 às 14h33
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A lista de convocados e os locais de provas da segunda fase da Fundação para o Vestibular (Fuvest) foram divulgados nesta segunda-feira (1º) . Segundo o instituto, mais de 30 mil candidatos foram convocados para prosseguir no vestibular da Universidade de São Paulo (USP) .

Acesse aqui a lista de aprovados.

Veja aqui os locais das provas da segunda fase.

A prova será realizada em dois dias consecutivos: 14 e 15 de dezembro . O exame será aplicado em 36 escolas , localizadas em 21 cidades, além da capital paulista.

No primeiro dia da prova, os vestibulandos terão que responder a 12 questões discursivas de português , que incluem interpretação de texto, gramática e literatura (que considera a lista obrigatória de obras).

Os participantes também terão que escrever uma redação . Neste ano, é possível escolher entre duas propostas: uma dissertativa-argumentativa ou uma de outro gênero textual, a ser apresentado no momento da prova.

O segundo dia será reservado para 12 questões discursivas que contemplam o conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida . Para os cursos de exatas, será cobrado conhecimento de matemática, física e química. Para a carreira de humanas, de história e geografia. Por fim, para as áreas biológicas, de biologia e química.

“É importante o vestibulando estar atento ao local das provas, que pode não ser o mesmo da primeira fase”, ressalta o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco. Para evitar atrasos no dia e estresse na chegada para as provas, o candidato deve conhecer com antecedência o trajeto até o local onde fará o exame.

Calendário do vestibular

  • Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
  • Provas de competências específicas – Música: 9 a 12/12/2025
  • Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/20205
  • Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/1/2026
  • Primeira chamada: 23/1/2026
-
