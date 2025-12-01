Avant lidera o Prêmio Anamaco 2025 em lâmpadas de LED

O Prêmio Anamaco 2025 apontou a Avant como a vencedora no segmento de lâmpadas de LED. A pesquisa, realizada pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, reúne anualmente avaliações de lojistas de pequeno, médio e grande porte em diferentes regiões do país. O objetivo do estudo é apresentar indicadores sobre o desempenho e a presença das marcas no varejo especializado, com base em informações fornecidas diretamente pelos entrevistados.

Na edição deste ano, a Avant alcançou 263 pontos na categoria de pulverização, formada por lojas de pequeno e médio porte. Entre os grandes clientes, a marca registrou 197 pontos. Em ambos os grupos, obteve a maior pontuação entre as empresas avaliadas no segmento de lâmpadas de LED. O levantamento também indicou que a Avant possui o maior índice de distribuição nacional dentro da categoria.

Sobre o resultado, Vinícius Barreto, gerente de Marketing da Avant, afirma: "O Prêmio Anamaco utiliza uma metodologia reconhecida pelo setor e reflete a percepção de lojistas de diferentes regiões do país. Os dados da pesquisa oferecem um panorama importante para entendermos como o mercado enxerga a nossa atuação no segmento de LED e contribuem para direcionar decisões internas relacionadas a portfólio e distribuição".

O mercado de lâmpadas de LED no Brasil tem registrado expansão nos últimos anos. De acordo com o relatório Brazil LED Market da consultoria IMARC Group, o setor movimentou aproximadamente 2,8 bilhões de dólares em 2024 e deve alcançar 7,3 bilhões de dólares até 2033, com taxa média anual de crescimento de 10,65%. Pesquisas como o Prêmio Anamaco contribuem para compreender como o varejo percebe a oferta de produtos, a disponibilidade e a regularidade de abastecimento das empresas que atuam no segmento.

A Avant atua no setor de iluminação há quase trinta anos e possui um portfólio que inclui lâmpadas, luminárias e produtos destinados a aplicações residenciais, corporativas e industriais. A empresa integra o Grupo WDF e conta com distribuição nacional. A aparição da marca no ranking de 2025 está diretamente relacionada aos dados coletados junto aos lojistas entrevistados pela Anamaco.