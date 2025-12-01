Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Avant lidera o Prêmio Anamaco 2025 em lâmpadas de LED

A Avant foi a vencedora do Prêmio Anamaco 2025 no segmento de lâmpadas de LED entre lojas de pequeno, médio e grande porte. O levantamento também r...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/12/2025 às 13h47
Avant lidera o Prêmio Anamaco 2025 em lâmpadas de LED
Khunatorn

O Prêmio Anamaco 2025 apontou a Avant como a vencedora no segmento de lâmpadas de LED. A pesquisa, realizada pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, reúne anualmente avaliações de lojistas de pequeno, médio e grande porte em diferentes regiões do país. O objetivo do estudo é apresentar indicadores sobre o desempenho e a presença das marcas no varejo especializado, com base em informações fornecidas diretamente pelos entrevistados.

Na edição deste ano, a Avant alcançou 263 pontos na categoria de pulverização, formada por lojas de pequeno e médio porte. Entre os grandes clientes, a marca registrou 197 pontos. Em ambos os grupos, obteve a maior pontuação entre as empresas avaliadas no segmento de lâmpadas de LED. O levantamento também indicou que a Avant possui o maior índice de distribuição nacional dentro da categoria.

Sobre o resultado, Vinícius Barreto, gerente de Marketing da Avant, afirma: "O Prêmio Anamaco utiliza uma metodologia reconhecida pelo setor e reflete a percepção de lojistas de diferentes regiões do país. Os dados da pesquisa oferecem um panorama importante para entendermos como o mercado enxerga a nossa atuação no segmento de LED e contribuem para direcionar decisões internas relacionadas a portfólio e distribuição".

O mercado de lâmpadas de LED no Brasil tem registrado expansão nos últimos anos. De acordo com o relatório Brazil LED Market da consultoria IMARC Group, o setor movimentou aproximadamente 2,8 bilhões de dólares em 2024 e deve alcançar 7,3 bilhões de dólares até 2033, com taxa média anual de crescimento de 10,65%. Pesquisas como o Prêmio Anamaco contribuem para compreender como o varejo percebe a oferta de produtos, a disponibilidade e a regularidade de abastecimento das empresas que atuam no segmento.

A Avant atua no setor de iluminação há quase trinta anos e possui um portfólio que inclui lâmpadas, luminárias e produtos destinados a aplicações residenciais, corporativas e industriais. A empresa integra o Grupo WDF e conta com distribuição nacional. A aparição da marca no ranking de 2025 está diretamente relacionada aos dados coletados junto aos lojistas entrevistados pela Anamaco.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 3 horas

IA e GEO são os novos divisores de águas do varejo digital

Com o e-commerce brasileiro projetado para movimentar mais de R$ 234 bilhões em 2025, a Go Biz alerta para uma mudança crítica no comportamento do ...

 Foto: Maac India | Unsplash
Tecnologia Há 3 horas

Gamificação pode revolucionar o mercado de educação

A gamificação deve ultrapassar US$ 100 bilhões até 2033 e redefinir o mercado de tecnologia; o Brasil enfrenta desafios em infraestrutura, formação...

 Freepik
Tecnologia Há 3 dias

Avanço digital demanda fortalecimento da educação midiática

Relatório Digital 2025 aponta alta conectividade e diversidade de plataformas digitais no Brasil

 Créditos: p2xPay
Tecnologia Há 3 dias

Campanhas de fim de ano apostam em prêmios digitais

Tendência une conveniência, engajamento e tecnologia, consolidando o uso de Pix e cartões virtuais nas ações promocionais

Divulgação / Banco de Imagens Brain
Tecnologia Há 3 dias

FastPay lança plataforma que integra autonomia e eficiência

FastConnect centraliza aplicações, amplia segurança, oferece gestão em tempo real e deve reduzir até 80% das demandas operacionais

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
30° Sensação
3.68 km/h Vento
61% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

Avant lidera o Prêmio Anamaco 2025 em lâmpadas de LED
Justiça Há 7 minutos

RJ: Ministério Público denuncia irregularidades em Operação Contenção
Geral Há 7 minutos

Geoparque Seridó é tema do Caminhos da Reportagem desta segunda
Pix Seguro Há 22 minutos

Banco Central adota novas medidas contra fraudes no Pix
Economia Há 1 hora

Pagamento por aproximação passa a ser usado no Metrô de São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,35%
Euro
R$ 6,22 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 482,857,89 -6,59%
Ibovespa
158,509,30 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias