Governo Leite entrega 228 casas definitivas pelo Programa A Casa é Sua - Município Resiliência

Até o final de novembro de 2025, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou 228 casas definitivas em dez municípios, por meio do Programa A Casa é Sua - Município Resiliência. Ao todo, o governo estadual investiu R$ 18,2 milhões nas unidades habitacionais entregues, que contaram também com contrapartidas municipais.

Após mais de 30 anos sem uma política habitacional robusta, o governo instituiu a Sehab, em 2023, e sancionou a Política Estadual de Habitação de Interesse Social (Pehis), em 2024, que oficializa os programas habitacionais do Estado. Executado pela Sehab, o A Casa é Sua - Município Resiliência é um desses programas, que reforça a política habitacional voltada às famílias de baixa renda, ampliando parcerias com municípios e fortalecendo ações de inclusão social, segurança urbana e desenvolvimento local. Visando à redução do déficit habitacional, o programa prevê a entrega de 1.761 unidades habitacionais para 55 municípios, com investimento de R$ 139,8 milhões.

Em Farroupilha, na Serra, o governador entregou, em 11 de agosto, 32 casas definitivas pelo programa -Foto: Vitor Rosa/Secom

“Mantemos o compromisso do Estado com a habitação social. Queremos reforçar, ainda mais, políticas que combinam qualidade construtiva, parcerias municipais e inclusão social”, destacou o titular da Sehab, Carlos Gomes. “A meta é continuar ampliando o número de famílias beneficiadas, consolidando uma política pública estruturada e sustentável que respeita as especificidades locais e promove moradia digna para a população de baixa renda”, afirmou.

Em Parobé, programa possibilita moradia digna para quem precisa -Foto: Jorge Fuentes/Ascom Sehab

As residências entregues têm pelo menos 40 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As casas estão localizadas em terrenos urbanizados com infraestrutura básica de água, energia e esgoto. A seleção dos beneficiários está a cargo das prefeituras.

Antes da gestão do governador Eduardo Leite, não havia a construção de moradias por meio de políticas públicas habitacionais do Estado. Agora, o Governo do Rio Grande do Sul investe na construção de residências de interesse social e em diversos programas que asseguram a dignidade e a segurança habitacional dos gaúchos.

Em 25 de julho, o governador Eduardo Leite entregou as chaves de 31 moradias em Pelotas -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Municípios beneficiados com as entregas

Farroupilha

Feliz

Panambi

Parobé

Pelotas

Santiago

Santo Antônio do Palma

Taquara

Vacaria

Vila Maria