Aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS chega à etapa final com premiação para turmas

A Rede Estadual de Ensino entrou na última semana de aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) 2025, que avaliam o nível de aprendizagem dos estudantes da Educação Básica em diferentes fases. A avaliação, iniciada em 17 de novembro, será aplicada até hoje, 2 de dezembro. O Saers é aplicado anualmente e contempla alunos que estão concluindo os 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. As avaliações são concentradas nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, observando quais habilidades e competências foram consolidadas ao final de cada etapa da jornada de aprendizagem.

O Saers integra o Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha. Todas as turmas que tiverem alcançado 80% de presença nas provas do Saeb 2025, aplicadas em outubro deste ano, receberão a premiação por desempenho no Saers, que será distribuída da seguinte forma: R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. Todos os estudantes das turmas que tiverem atingido a porcentagem mínima de participação também concorrerão a um sorteio de R$ 2 mil por turma.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Além das provas do Saers, também são aplicados questionários direcionados a professores, estudantes e equipes diretivas, com o objetivo de obter uma análise mais ampla e precisa sobre os diferentes contextos de aprendizagem no Rio Grande do Sul. Esses dados são importantes porque o governo do Estado utiliza o Saers como um dos indicadores para a distribuição do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS). Em 2026, esse indicador terá peso de 12,8%, com previsão de elevação gradual até 17% em 2029. Variáveis como o número de estudantes em situação de vulnerabilidade social também são consideradas pelo modelo.

Estrutura da prova

A estrutura das avaliações do Saers varia conforme o nível de aprendizagem. No 2º ano do Ensino Fundamental, a prova é aplicada em dois dias consecutivos, e conta com 19 questões de leitura, escrita e interpretação, além de 18 itens de Matemática.

No 5º ano do Ensino Fundamental, a avaliação acontece em apenas um dia, com 44 questões objetivas e 68 perguntas do questionário. No 9º ano do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio, as provas também são realizadas em um dia, com 52 questões objetivas e 70 perguntas de questionário.

Não participam da avaliação as escolas indígenas, em razão de a Língua Portuguesa não ser utilizada como idioma de uso principal; as turmas e escolas de Educação Especial não regular; a Educação de Jovens e Adultos (EJA); as turmas multisseriadas; e as turmas de Aproveitamento de Estudos do Curso Normal.