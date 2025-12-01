Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS chega à etapa final com premiação para turmas

A Rede Estadual de Ensino entrou na última semana de aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/12/2025 às 12h18
Aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS chega à etapa final com premiação para turmas
-

A Rede Estadual de Ensino entrou na última semana de aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) 2025, que avaliam o nível de aprendizagem dos estudantes da Educação Básica em diferentes fases. A avaliação, iniciada em 17 de novembro, será aplicada até hoje, 2 de dezembro. O Saers é aplicado anualmente e contempla alunos que estão concluindo os 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. As avaliações são concentradas nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, observando quais habilidades e competências foram consolidadas ao final de cada etapa da jornada de aprendizagem.

O Saers integra o Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha. Todas as turmas que tiverem alcançado 80% de presença nas provas do Saeb 2025, aplicadas em outubro deste ano, receberão a premiação por desempenho no Saers, que será distribuída da seguinte forma: R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. Todos os estudantes das turmas que tiverem atingido a porcentagem mínima de participação também concorrerão a um sorteio de R$ 2 mil por turma.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Além das provas do Saers, também são aplicados questionários direcionados a professores, estudantes e equipes diretivas, com o objetivo de obter uma análise mais ampla e precisa sobre os diferentes contextos de aprendizagem no Rio Grande do Sul. Esses dados são importantes porque o governo do Estado utiliza o Saers como um dos indicadores para a distribuição do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS). Em 2026, esse indicador terá peso de 12,8%, com previsão de elevação gradual até 17% em 2029. Variáveis como o número de estudantes em situação de vulnerabilidade social também são consideradas pelo modelo.

Estrutura da prova

A estrutura das avaliações do Saers varia conforme o nível de aprendizagem. No 2º ano do Ensino Fundamental, a prova é aplicada em dois dias consecutivos, e conta com 19 questões de leitura, escrita e interpretação, além de 18 itens de Matemática.

No 5º ano do Ensino Fundamental, a avaliação acontece em apenas um dia, com 44 questões objetivas e 68 perguntas do questionário. No 9º ano do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio, as provas também são realizadas em um dia, com 52 questões objetivas e 70 perguntas de questionário.

Não participam da avaliação as escolas indígenas, em razão de a Língua Portuguesa não ser utilizada como idioma de uso principal; as turmas e escolas de Educação Especial não regular; a Educação de Jovens e Adultos (EJA); as turmas multisseriadas; e as turmas de Aproveitamento de Estudos do Curso Normal.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Agência Brasil)
Poupança Escolar Há 2 horas

MEC paga nova parcela do Pé-de-Meia

Estudantes da rede pública recebem R$ 200; programa incentiva frequência e conclusão escolar
Educação Há 3 horas

Olimpíada do Tesouro Direto abre inscrições para escolas

Instituições públicas podem receber kits educacionais de R$ 100 mil
Educação Há 21 horas

Unicamp inicia segunda fase do vestibular 2026

Candidatos puderam escolher entre dois temas para redação

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Escolas de SP usam quadrinhos, conversas para ensino da história afro

Desde 2003, ensino da história e cultura afro-brasileira é obrigatório

 Entre debates e mostras culturais, encontro emocionou e inspirou participantes -Foto: Divulgação/Ascom Seduc
Educação Há 2 dias

Governo Leite concede premiação em reconhecimento a projetos estudantis de impacto na promoção da equidade racial

O 3º Encontro Estadual de Educação Antirracista, realizado pelo governo Leite, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), foi marcado por debates ...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
30° Sensação
3.68 km/h Vento
61% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

Avant lidera o Prêmio Anamaco 2025 em lâmpadas de LED
Justiça Há 7 minutos

RJ: Ministério Público denuncia irregularidades em Operação Contenção
Geral Há 7 minutos

Geoparque Seridó é tema do Caminhos da Reportagem desta segunda
Pix Seguro Há 22 minutos

Banco Central adota novas medidas contra fraudes no Pix
Economia Há 1 hora

Pagamento por aproximação passa a ser usado no Metrô de São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,35%
Euro
R$ 6,22 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 482,857,89 -6,59%
Ibovespa
158,509,30 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias