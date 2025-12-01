Eduardo Leite visita Alvorada na terça (2) e entrega chaves de imóveis adquiridos com subídio do Programa Porta de Entrada

O governador Eduardo Leite realiza, nesta terça-feira (2/12), às 18h30, a entrega de 76 chaves para famílias que adquiriram seus imóveis utilizando o subsídio estadual de R$ 20 mil do Programa Porta de Entrada. O empreendimento corresponde a unidades habitacionais construídas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, tendo todos os 171 imóveis contratados por meio da Caixa Econômica Federal, com a utilização do subsídio concedido pelo Estado às famílias adquirentes. O ato contará com a presença dos secretários de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, e de Planejamento Governança e Gestão, Daniele Calazans.

Aviso de pauta

O quê:entrega de chaves de imóveis adquiridos com uso do subsídio estadual do programa Porta de Entrada

Quando: terça-feira (2/12), às 18h30

Onde:Condomínio Neo Porto Seguro (Rua Martinho Lutero, 665 - Alvorada)