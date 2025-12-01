MEC paga nova parcela do Pé-de-Meia

O Ministério da Educação (MEC) paga, nesta sexta-feira (28), a nona parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 para estudantes nascidos em setembro e outubro. Para os nascidos em novembro e dezembro, o pagamento está previsto para 2 de dezembro.

O programa é voltado a alunos do ensino médio da rede pública inscritos no CadÚnico até 7 de fevereiro de 2025, com idades entre 14 e 24 anos, incluindo a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), de 19 a 24 anos. Para receber o benefício, é necessário ter presença mínima de 80% nas aulas e CPF regular.

Nesta etapa, cerca de 3,2 milhões de estudantes receberão R$ 200 via conta poupança da Caixa Econômica Federal, aberta automaticamente em nome de cada participante. Quem tiver 18 anos ou mais pode movimentar o valor imediatamente; menores precisam de autorização do responsável, via aplicativo ou agência.

Os alunos podem acompanhar pagamentos e regras do programa pelo aplicativo Jornada do Estudante do MEC, Caixa Tem ou Benefícios Sociais. O Pé-de-Meia oferece quatro tipos de incentivo financeiro: matrícula, frequência, conclusão e participação no Enem, podendo chegar a R$ 9,2 mil por aluno até o fim do ensino médio.

Criado em 2024, o programa do governo federal incentiva a permanência e conclusão escolar de estudantes de baixa renda, sem necessidade de inscrição: os alunos que atendem aos critérios são incluídos automaticamente, com dados verificados pelo MEC, redes de ensino estaduais e CadÚnico.





