MEC paga nova parcela do Pé-de-Meia

Estudantes da rede pública recebem R$ 200; programa incentiva frequência e conclusão escolar

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Agência Brasil
01/12/2025 às 11h41
MEC paga nova parcela do Pé-de-Meia
(Foto: Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) paga, nesta sexta-feira (28), a nona parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 para estudantes nascidos em setembro e outubro. Para os nascidos em novembro e dezembro, o pagamento está previsto para 2 de dezembro.

O programa é voltado a alunos do ensino médio da rede pública inscritos no CadÚnico até 7 de fevereiro de 2025, com idades entre 14 e 24 anos, incluindo a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), de 19 a 24 anos. Para receber o benefício, é necessário ter presença mínima de 80% nas aulas e CPF regular.

Nesta etapa, cerca de 3,2 milhões de estudantes receberão R$ 200 via conta poupança da Caixa Econômica Federal, aberta automaticamente em nome de cada participante. Quem tiver 18 anos ou mais pode movimentar o valor imediatamente; menores precisam de autorização do responsável, via aplicativo ou agência.

Os alunos podem acompanhar pagamentos e regras do programa pelo aplicativo Jornada do Estudante do MEC, Caixa Tem ou Benefícios Sociais. O Pé-de-Meia oferece quatro tipos de incentivo financeiro: matrícula, frequência, conclusão e participação no Enem, podendo chegar a R$ 9,2 mil por aluno até o fim do ensino médio.

Criado em 2024, o programa do governo federal incentiva a permanência e conclusão escolar de estudantes de baixa renda, sem necessidade de inscrição: os alunos que atendem aos critérios são incluídos automaticamente, com dados verificados pelo MEC, redes de ensino estaduais e CadÚnico.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
