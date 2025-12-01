Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de dezembro de 2025

Chegamos ao último mês de 2025. Dezembro, tradicionalmente, é permeado por celebrações e reflexões. Neste mês de “balanço”, temos um feriado nacional e a chegada da estação mais quente do ano no Hemisfério Sul.

O feriado é no dia 25 de dezembro. A data é marcada por um dos dias mais significativos do calendário cristão: o Natal. Para além de ser uma confraternização religiosa, a data segue tradições familiares e troca de presentes. A Radioagência Nacional e o Revista Brasil ( Rádio Nacional ) já falaram sobre estes ritos:

Outra data de destaque em dezembro é o solstício de verão no Hemisfério Sul. No dia 21 de dezembro, às 12h03, a estação mais quente do ano começa oficialmente no Brasil. O fenômeno que simboliza o dia mais longo do ano já foi tema de conteúdos da Agência Brasil e Repórter Brasil .

Marcos históricos recentes

O mês de dezembro também tem dois dias importantes na história recente. No dia 8 de dezembro, a primeira aplicação da vacina contra a covid-19 (doença que assolava o mundo no momento) completa 5 anos. Foi nesta data, em 2020, que o Reino Unido iniciou a campanha de vacinação contra a doença e deu o primeiro passo para o fim da pandemia. O episódio foi notícia na Agência Brasil , Radioagência Nacional e TV Brasil .

No dia 21, completam-se 10 anos do incêndio de grandes proporções que destruiu o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. O episódio causou a morte de uma pessoa (que trabalhava como bombeiro civil no local) e a perda de um patrimônio histórico inestimável. O local ficou fechado por seis anos e toda a cronologia foi relembrada nesta matéria da Radioagência Nacional .

200 anos de Dom Pedro II e 100 anos de São Silvestre

Dezembro também tem um centenário e um bicentenário. Amanhã, 2 de dezembro, o nascimento do último imperador do Brasil, Dom Pedro II, completa 200 anos . Nascido no Rio de Janeiro, ele assumiu o trono do Brasil com cinco anos e teve a trajetória contada no História Hoje , da Radioagência Nacional , em 2015.

No último dia do ano, 31 de dezembro, é realizada a 100ª edição da Corrida de São Silvestre. A mais tradicional corrida de rua do calendário do país completa 100 anos e reúne atletas de elite e amadores nas ruas da cidade de São Paulo. Detalhes sobre a prova foram contados no Repórter Brasil e Agência Brasil em 2024.

Outras datas

As causas sociais e de conscientização também têm espaço de destaque em dezembro. Logo no início do mês, no dia 1º, o mundo se une no Dia Mundial de Combate à Aids. A data, que busca reforçar a importância da prevenção e do acesso ao tratamento, foi tema de uma edição do Viva Maria em 2024:

No dia 4 é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para destacar os desafios e conquistas em torno da acessibilidade e da igualdade de direitos das pessoas com deficiência, a data foi destaque do Programa Especial ( TV Brasil ) em 2015 e Revista Brasil ( Rádio Nacional ) em 2020.

Para fechar as datas do mês, há duas celebrações em 10 de dezembro: o Dia Internacional dos Direitos Humanos (que relembra a proclamação da Declaração Universal de 1948) e o Dia Internacional dos Direitos Animais (criado para convidar à reflexão sobre a relação ética dos seres humanos com os demais seres vivos). Rádio Nacional abordou as datas em 2015 (com uma entrevista que falava sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos no Revista Brasil ) e em 2020 (com uma edição especial do Tarde Nacional sobre o Dia Internacional dos Direitos Animais ):

*Confira a lista completa de efemérides de dezembro de 2025