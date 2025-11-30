Domingo, 30 de Novembro de 2025
19°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Unicamp inicia segunda fase do vestibular 2026

Candidatos puderam escolher entre dois temas para redação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/11/2025 às 17h02

Candidatos iniciaram neste domingo as provas da segunda fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). No total, 13.045 se inscreveram para disputar 2.530 vagas em 69 cursos de graduação.

Neste domingo, os candidatos fizeram as provas de redação, língua portuguesa e literatura; e testes interdisciplinares, com questões de língua inglesa e ciências da natureza. Os estudantes puderam escolher entre dois temas para a redação: o discurso de ódio contra as mulheres e a importância histórica da CLT.

Nesta segunda-feira (1º), serão aplicadas as provas de matemática e interdisciplinar de ciências humanas. Serão aplicados também testes específicos de biologia e química, a candidatos da área de ciências biológicas e saúde; provas de física e química, a pretendentes a cursos da área de exatas e tecnológicas; e testes de geografia, história, filosofia e sociologia, para candidatos de ciências humanas e artes.

A segunda fase ocorre nas cidades paulistas de Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, e também nas capitais Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 6 horas

Escolas de SP usam quadrinhos, conversas para ensino da história afro

Desde 2003, ensino da história e cultura afro-brasileira é obrigatório

 Entre debates e mostras culturais, encontro emocionou e inspirou participantes -Foto: Divulgação/Ascom Seduc
Educação Há 1 dia

Governo Leite concede premiação em reconhecimento a projetos estudantis de impacto na promoção da equidade racial

O 3º Encontro Estadual de Educação Antirracista, realizado pelo governo Leite, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), foi marcado por debates ...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Belém, Ananindeua e Marituba terão aplicação do Enem 2025 no domingo

Candidatos tiveram provas adiadas devido â COP30

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026

Medicina é o curso com a nota mais alta

 Secretária Raquel Teixeira reforçou o compromisso do Estado com a superação das desigualdades raciais na educação -Foto: Ascom Seduc
Educação Há 3 dias

Governo Leite promove terceiro Encontro Estadual de Educação Antirracista e reforça compromisso com equidade e diversidade no RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), deu início, na quinta-feira (27/11), à terceira edição do Encontro Estadual de Edu...

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 35°
20° Sensação
2.86 km/h Vento
80% Umidade
100% (1.65mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Segunda
26° 17°
Terça
29° 16°
Quarta
29° 14°
Quinta
30° 14°
Sexta
33° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 2 horas

Saúde anuncia R$ 9,8 bi para adaptar SUS a mudanças climáticas
Esportes Há 2 horas

Brasileiros ficam fora do pódio na Copa do Mundo de skate street
Educação Há 2 horas

Unicamp inicia segunda fase do vestibular 2026
Esportes Há 2 horas

Judô: Leonardo Gonçalves leva bronze no Grand Slam de Abu Dhabi
Senado Federal Há 4 horas

Para Davi, demora no envio de indicação ao STF é tentativa de mudar cronograma no Senado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,559,93 -0,09%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias