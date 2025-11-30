Domingo, 30 de Novembro de 2025
19°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite investiu R$ 29 milhões em 32 obras escolares finalizadas entre outubro e novembro

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), concluiu 32 obras em 31 escolas da Rede Estadual, entre outubro e novembro, co...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/11/2025 às 10h01
Governo Leite investiu R$ 29 milhões em 32 obras escolares finalizadas entre outubro e novembro
Com área total de 1.532 metros quadrados, EEEM José Mânica, em Santa Cruz do Sul, recebeu a construção de um novo prédio -Foto: Jéssica Seibt/Ascom SOP

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), concluiu 32 obras em 31 escolas da Rede Estadual, entre outubro e novembro, com investimento de R$ 29 milhões. As instituições ficam nos municípios de Arroio do Padre, Canela, Canguçu, Capão da Canoa, Caraá, Caxias do Sul, Cerro Grande do Sul, Cidreira, Guaíba, Guarani das Missões, Novo Hamburgo, Parobé, Pelotas, Portão, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, São João do Polêsine, São Leopoldo, Taquara e Xangri-Lá.

Os maiores valores contemplam a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Capão Novo, em Capão da Canoa (R$ 8,4 milhões), a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) José Mânica, em Santa Cruz do Sul (R$ 4,4 milhões), e a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo (R$ 2,5 milhões).

Na atual gestão, o governo finalizou 509 obras em 434 escolas, totalizando R$ 180 milhões. Em 2025, até o momento, foram 167 obras em 150 escolas (R$ 80,1 milhões); em 2024, 188 obras em 176 escolas (R$ 67,1 milhões); e em 2023, 154 obras em 144 escolas (R$ 32,8 milhões).

Contratação Simplificada

Das 32 obras mais recentes, 24 foram realizadas por meio da Contratação Simplificada (CS), sistema que agiliza as manutenções em escolas e prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Em 2019, o tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos era de mais de mil dias; agora é de aproximadamente 90 dias.

Atualmente, por meio da CS, o Estado investe R$ 304,1 milhões em 309 escolas, entre obras em andamento, por iniciar ou em fase de contratação. Essas ações integram o programa de recuperação da infraestrutura escolar iniciado em 2023, quando o governador Eduardo Leite reafirmou a educação como prioridade de seu segundo mandato.

Instituições atendidas por meio da CS:

Uma foto de um corredor coberto (passarela ou área de circulação) em um complexo de edifícios modulares (contêineres ou salas pré-fabricadas), possivelmente uma escola. O corredor é longo e estreito, com simetria acentuada. As paredes laterais dos prédios são brancas. As janelas, também brancas, possuem grades de proteção verticais e horizontais. Portas brancas de entrada para as salas estão visíveis ao longo de ambos os lados do corredor. A estrutura da cobertura é sustentada por vigas escuras (pretas ou marrom-escuras) de metal, formando um telhado inclinado. O piso do corredor é de cimento. A iluminação é fornecida por luminárias brancas de LED fixadas na parte inferior do telhado. A luz natural entra pela abertura superior da cobertura, e no fundo, é visível uma área de pátio e construções adjacentes.

Uma foto aérea com ângulo inclinado, mostrando o telhado de um complexo de edifícios, possivelmente uma escola. A imagem destaca um grande telhado novo, de metal cor cinza-claro e formato ondulado, que cobre uma longa estrutura retangular no centro da foto. Este telhado novo contrasta com os telhados antigos ao redor. Os telhados adjacentes são de amianto (ou material similar), de cor cinza escura e com marcas de tempo e sujeira. A luz do sol incide sobre o telhado novo, refletindo a cor clara. Ao redor das estruturas, há pequenas áreas de pátio cimentado e árvores. A imagem sugere a revitalização ou reforma da cobertura de uma parte do complexo escolar.

Uma foto de uma quadra poliesportiva coberta (possivelmente de um colégio estadual) com foco em uma mesa de tênis de mesa (pingue-pongue) em primeiro plano. Em primeiro plano: A mesa de tênis de mesa tem uma superfície de jogo verde-escura e um design no corpo principal (a lateral da mesa). O design da mesa apresenta o nome "COLÉGIO ESTADUAL JOÃO MOSMANN" em arco, circundando um emblema ou logotipo com as iniciais "C E J M" e o mapa do Rio Grande do Sul. A iluminação azul e verde é projetada artificialmente no design da mesa. A quadra: A quadra é coberta por um telhado de metal sustentado por uma estrutura metálica de treliças escuras (verde-escuras ou pretas). O piso da quadra é vermelho e verde (com divisões amarelas) e exibe marcações para esportes (o círculo central é visível). A parede de fundo é de cor verde-água/turquesa vibrante e apresenta uma tabela de basquete branca com aros. No canto direito, dois jovens estão sentados em um banco ou área de descanso. A estrutura lateral da quadra (à esquerda) é gradeada com barras verticais. A foto sugere uma área de lazer e esportes de uma instituição de ensino.

Uma foto da fachada de um prédio escolar sob um céu azul-claro com nuvens. A fachada do edifício de dois andares (vista lateral em ângulo aberto) é de cor cinza-claro. O que se destaca é a aplicação de painéis retangulares coloridos entre as janelas de cada andar, em uma sequência vibrante: Um painel em vermelho. Um painel em verde. Um painel em amarelo. Um painel em verde-musgo. Um painel em laranja/vermelho queimado. Um painel em verde-oliva. As janelas são múltiplas janelas-guilhotina (tipo basculante) com grades de metal finas (quadriculadas) e escuras. O telhado é cinza escuro. À esquerda da construção, há árvores frondosas, e na base do prédio, em primeiro plano, há um canteiro de terra e um pequeno caminho cimentado. A revitalização utiliza cores para dar um aspecto moderno e alegre à escola.

Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Arroio do Padre, em Arroio do Padre

  • Obra: recuperação da alvenaria, vedações, divisórias, pingadeiras, soleiras, bancadas e esquadrias, manutenção das instalações elétricas, nos revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas e texturas
  • Investimento: R$ 460,2 mil
  • Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Avenida Dezessete de Abril, 129, Bairro Centro

Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Luiza Correa, em Canela

  • Obra: recuperação da quadra de esportes, instalação de cercamento e cercamento do parque infantil com tela
  • Investimento: R$ 433,9 mil
  • Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Henrique Muxfeldt, 283, Bairro Centro

EEEF Irmãos Andradas, em Canguçu

  • Obra: manutenção da cobertura e instalação de forros
  • Investimento: R$ 112,3 mil
  • Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Coronel Genes Bento, 458, Bairro Centro

EEEM Capão Novo, em Capão da Canoa

  • Obra: instalação de módulos escolares no sistema off-site
  • Investimento: R$ 8,4 milhões
  • Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua do Bem-Te-Vi, 1.400, Bairro Capão Novo

EEEM Marçal Ramos, em Caraá

  • Obra: manutenção na entrada de energia com remoção do poste e quadro antigo
  • Investimento: R$ 19,4 mil
  • Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Inácio Rabelo dos Santos, 255, Bairro Centro

EEEF Clemente Pinto, em Caxias do Sul

  • Obra: manutenção na instalação elétrica
  • Investimento: R$ 459,6 mil
  • Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Rua Euclides da Cunha, 428, bairro São Leopoldo

EEEF Manoela Alves Pacheco, em Cerro Grande do Sul

  • Obra: instalação de divisórias, adequação do vão da porta de entrada e substituição das portas dos banheiros feminino e masculino do bloco 3
  • Investimento: R$ 69,5 mil
  • Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: estrada Pessegueiro, s/nº

EEEF Herlita Silveira Teixeira, em Cidreira

  • Obra: demolição de torre de reservatório em concreto
  • Investimento: R$ 244,7 mil
  • Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Aparício Brandino de Oliveira, 1.115, Bairro Centro

EEEM Doutor Carlos Augusto de Moura e Cunha, em Guaíba

  • Obra: recuperação parcial da cobertura do prédio administrativo e reforma geral da cobertura do refeitório e cozinha
  • Investimento: R$ 312 mil
  • Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Avenida Vasco Alves Pereira, 830, Bairro Colina

Escola Estadual Técnica Guaramano, em Guarani das Missões

  • Obra: manutenção na cobertura, instalações elétrica e forro
  • Investimento: R$ 439,6 mil
  • Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Miguel Kaminski, s/nº

Colégio Estadual (CE) Wolfram Metzler, em Novo Hamburgo

  • Obra: manutenção na alvenaria, vedações, divisórias, pingadeiras, soleiras, bancadas, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimento de pisos, paredes e forros e reconstrução do muro e calçada
  • Investimento: R$ 1,5 milhão
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Silveira Martins, 979, Bairro Centro

EEEF Leopoldo Petry, em Novo Hamburgo

  • Obra: manutenção da cobertura, instalação elétrica, pisos, corrimão, portas, pintura, impermeabilização de laje e reconstrução de muro
  • Investimento: R$ 270,7 mil
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Bartolomeu de Gusmão, 3.790, Bairro Canudos

CE João Mosmann, em Parobé

  • Obra: recuperação estrutural e manutenção nas esquadrias, pinturas e texturas
  • Investimento: R$ 50,3 mil
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Valdelirio Weber, s/nº, Bairro Cohab

CE João Mosmann, em Parobé

  • Obra: Manutenção nas pingadeiras, soleiras, bancadas, esquadrias, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de portas, recuperação de pisos, adequação do corrimão e substituição dos revestimentos das paredes e pisos da cozinha
  • Investimento: R$ 1,1 milhão
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Valdelirio Weber, s/nº, Bairro Cohab

EEEM Areal, em Pelotas

  • Obra: manutenção preventiva e corretiva nas estruturas elétricas, hidráulicas e civis
  • Investimento: R$ 755,9 mil
  • Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Avenida Domingos de Almeida, 2.684, Bairro Areal

EEEF Fernando Treptow, em Pelotas

  • Obra: recuperação de alvenaria, das vedações e das divisórias, manutenção nas esquadrias, cobertura, instalações elétricas, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas e texturas
  • Investimento: R$ 828,9 mil
  • Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Ernani Fornari, 221, Bairro Fragata

CE Felix da Cunha, em Pelotas

  • Obra: recuperação de alvenaria, das vedações e das divisórias, manutenção nas esquadrias, cobertura, instalações elétricas, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas, texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar
  • Investimento: R$ 123,7 mil
  • Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Benjamin Constant, 1459, Bairro Centro

EEEM 9 de Outubro, em Portão

  • Obra: recuperação de alvenaria, das vedações e das divisórias, manutenção nas esquadrias, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas, texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar
  • Investimento: R$ 2,3 milhões
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Rua Ivoti, 185 Bairro Centro

EEEF Brigadeiro Silva Paes, em Porto Alegre

  • Obra: recuperação estrutural, manutenção na cobertura, instalações elétricas, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas e texturas
  • Investimento: R$ 269,6 mil
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Professor Clemente Pinto, 555, Bairro Teresópolis

EEEF Mané Garrincha, em Porto Alegre

  • Obra: substituição de piso vinílico nas salas de aula, reparos gerais nos banheiros dos três pavimentos da escola e revisão da rede hidráulica, fossa e filtros
  • Investimento: R$ 603,2 mil
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Avenida Erico Verissimo, 1.255, Bairro Menino Deus

Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental (EEIEF) Ka Aguy Miri, em Porto Alegre

  • Obra: manutenção nas esquadrias, instalações elétricas, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas e texturas
  • Investimento: R$ 88 mil
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: estrada José Cardoso da Costa, s/nº, Bairro Lami

EEEF Professor Olintho de Oliveira, em Porto Alegre

  • Obra: recuperação de alvenaria, das vedações e das divisórias, manutenção na cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas, texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar
  • Investimento: R$ 387,6 mil
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua da República, 635, Bairro Cidade Baixa

EEIEF Pindo Poty, em Porto Alegre

  • Obra: recuperação de alvenaria, das vedações e das divisórias, manutenção na cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas, texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar
  • Investimento: R$ 89,4 mil
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: estrada do Varejão, 217, Bairro Lami

EEEM José Mânica, em Santa Cruz do Sul

  • Obra: Construção de um prédio novo, com dois pavimentos e área total de 1.532 metros quadrados, interligado ao bloco existente por meio de passarelas cobertas
  • Investimento: R$ 4,4 milhões
  • Fiscalização: 6ª Crop, de Santa Cruz do Sul
  • Conclusão: outubro de 2025
  • Endereço: Rua Carlos Swarowsky, 401, Bairro Esmeralda

EEEM Doutor Hector Acosta, em Santana do Livramento

  • Obra: substituição da cobertura do bloco central e manutenção de quatro salas de aula
  • Investimento: R$ 358 mil
  • Fiscalização: 19ª Crop, de Santana do Livramento
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Rua Marechal Curado, 373, Bairro Prado

EEEB João XXIII, em São João do Polêsine

  • Obra: reforma da cobertura
  • Investimento: R$ 332 mil
  • Fiscalização: 8ª Crop, de Santa Maria
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Avenida São João, 399, Bairro Centro

EEEF Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo

  • Obra: manutenção na alvenaria, vedações, divisórias, pingadeiras, soleiras, bancadas, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimento de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas e reconstrução do muro e calçada
  • Investimento: R$ 2,5 milhões
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Rua Reinaldo Becker, 225, Bairro Scharlau

EEEM Villa Lobos, em São Leopoldo

  • Obra: manutenção na cobertura, instalações elétricas, forros, muros e pisos
  • Investimento: R$ 786,5 mil
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Rua São Pedro, 897, Bairro Centro

EEEF Mário Quintana, em São Leopoldo

  • Obra: manutenção na alvenaria, vedações, divisórias, cobertura, instalações elétricas, revestimento de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas, telamentos e acesso escolar
  • Investimento: R$ 346,8 mil
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Rua São Bernardo, 23, Bairro São Miguel

CE Victor Becker, em São Leopoldo

  • Obra: manutenção nas pingadeiras, soleiras, bancadas, esquadrias, instalações hidrossanitárias, revestimento de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas
  • Investmento: R$ 192,6 mil
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Rua Reinaldo Kolling, 570, Bairro Scharlau

EEEF Doutor Breno Oswaldo Ritter, em Taquara

  • Obra: manutenção na alvenaria, vedações, divisórias, pingadeiras, soleiras, bancadas, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimento de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar
  • Investimento: R$ 703 mil
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Rua Dr. Luiz de Carvalho, 1.308, Bairro Empresa

EEEM Xangri-Lá, em Xangri-Lá

  • Obra: manutenção nas instalações elétricas, incluindo a substituição do padrão de entrada
  • Investimento: R$ 72,9 mil
  • Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
  • Conclusão: novembro de 2025
  • Endereço: Rua Pedro Hygino da Silveira, 2.554, Bairro Centro

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 horas

Hoje é Dia: Dezembro Vermelho, pessoas com deficiência e samba em foco

Confira as efemérides da semana entre 30 de novembro e 6 de dezembro.

 Rio Grande do Sul consolida posição de destaque na perícia criminal brasileira -Foto: Sofia Villela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 20 horas

Referência em genética forense, o IGP conquista a primeira acreditação do Inmetro entre laboratórios estaduais

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) alcançou, nesta semana, um marco histórico para a perícia criminal brasileira. A Divisão de Genética Forense (D...
Geral Há 23 horas

Brasileira é eleita para comando do Programa Hidrológico da Unesco

Cristiane Battiston será a primeira mulher a presidir conselho do PHI
Geral Há 1 dia

Jovens negros chegam à universidade, mas não ao mercado de trabalho

Segundo pesquisa, exclusão racial persiste em carreiras mais bem pagas

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 1 dia

Mega-Sena: prêmio de R$ 27 milhões será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 35°
31° Sensação
2.5 km/h Vento
49% Umidade
100% (1.65mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Segunda
26° 17°
Terça
29° 16°
Quarta
29° 14°
Quinta
30° 14°
Sexta
33° 16°
Últimas notícias
Obras Há 38 minutos

Governo Leite investiu R$ 29 milhões em 32 obras escolares finalizadas entre outubro e novembro
Saúde Há 1 hora

Saúde em Obras: Hospital Nereu Ramos recebe revitalização completa da fachada
Geral Há 3 horas

Hoje é Dia: Dezembro Vermelho, pessoas com deficiência e samba em foco
Meio ambiente Há 10 horas

Governo Leite entrega Licença de Operação para Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Saltinho, no município de Ipê
Esportes Há 10 horas

Filipe Luís afirma que sempre acreditou no título da Libertadores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,805,56 +0,73%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias