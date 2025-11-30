Governo Leite investiu R$ 29 milhões em 32 obras escolares finalizadas entre outubro e novembro

Com área total de 1.532 metros quadrados, EEEM José Mânica, em Santa Cruz do Sul, recebeu a construção de um novo prédio -Foto: Jéssica Seibt/Ascom SOP

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), concluiu 32 obras em 31 escolas da Rede Estadual, entre outubro e novembro, com investimento de R$ 29 milhões. As instituições ficam nos municípios de Arroio do Padre, Canela, Canguçu, Capão da Canoa, Caraá, Caxias do Sul, Cerro Grande do Sul, Cidreira, Guaíba, Guarani das Missões, Novo Hamburgo, Parobé, Pelotas, Portão, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, São João do Polêsine, São Leopoldo, Taquara e Xangri-Lá.

Os maiores valores contemplam a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Capão Novo, em Capão da Canoa (R$ 8,4 milhões), a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) José Mânica, em Santa Cruz do Sul (R$ 4,4 milhões), e a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo (R$ 2,5 milhões).

Na atual gestão, o governo finalizou 509 obras em 434 escolas, totalizando R$ 180 milhões. Em 2025, até o momento, foram 167 obras em 150 escolas (R$ 80,1 milhões); em 2024, 188 obras em 176 escolas (R$ 67,1 milhões); e em 2023, 154 obras em 144 escolas (R$ 32,8 milhões).

Contratação Simplificada

Das 32 obras mais recentes, 24 foram realizadas por meio da Contratação Simplificada (CS), sistema que agiliza as manutenções em escolas e prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Em 2019, o tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos era de mais de mil dias; agora é de aproximadamente 90 dias.

Atualmente, por meio da CS, o Estado investe R$ 304,1 milhões em 309 escolas, entre obras em andamento, por iniciar ou em fase de contratação. Essas ações integram o programa de recuperação da infraestrutura escolar iniciado em 2023, quando o governador Eduardo Leite reafirmou a educação como prioridade de seu segundo mandato.

Instituições atendidas por meio da CS:

