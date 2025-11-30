Governo Leite investiu R$ 29 milhões em 32 obras escolares finalizadas entre outubro e novembro
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), concluiu 32 obras em 31 escolas da Rede Estadual, entre outubro e novembro, co...
Por: Radar NacionalFonte: Secom RS
30/11/2025 às 10h01
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), concluiu 32 obras em 31 escolas da Rede Estadual, entre outubro e novembro, com investimento de R$ 29 milhões. As instituições ficam nos municípios de Arroio do Padre, Canela, Canguçu, Capão da Canoa, Caraá, Caxias do Sul, Cerro Grande do Sul, Cidreira, Guaíba, Guarani das Missões, Novo Hamburgo, Parobé, Pelotas, Portão, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, São João do Polêsine, São Leopoldo, Taquara e Xangri-Lá.
Os maiores valores contemplam a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Capão Novo, em Capão da Canoa (R$ 8,4 milhões), a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) José Mânica, em Santa Cruz do Sul (R$ 4,4 milhões), e a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo (R$ 2,5 milhões).
Na atual gestão, o governo finalizou 509 obras em 434 escolas, totalizando R$ 180 milhões. Em 2025, até o momento, foram 167 obras em 150 escolas (R$ 80,1 milhões); em 2024, 188 obras em 176 escolas (R$ 67,1 milhões); e em 2023, 154 obras em 144 escolas (R$ 32,8 milhões).
Das 32 obras mais recentes, 24 foram realizadas por meio da Contratação Simplificada (CS), sistema que agiliza as manutenções em escolas e prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Em 2019, o tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos era de mais de mil dias; agora é de aproximadamente 90 dias.
Atualmente, por meio da CS, o Estado investe R$ 304,1 milhões em 309 escolas, entre obras em andamento, por iniciar ou em fase de contratação. Essas ações integram o programa de recuperação da infraestrutura escolar iniciado em 2023, quando o governador Eduardo Leite reafirmou a educação como prioridade de seu segundo mandato.
Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Arroio do Padre, em Arroio do Padre
Obra: recuperação da alvenaria, vedações, divisórias, pingadeiras, soleiras, bancadas e esquadrias, manutenção das instalações elétricas, nos revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas e texturas
Investimento: R$ 460,2 mil
Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Avenida Dezessete de Abril, 129, Bairro Centro
Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Luiza Correa, em Canela
Obra: recuperação da quadra de esportes, instalação de cercamento e cercamento do parque infantil com tela
Investimento: R$ 433,9 mil
Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Henrique Muxfeldt, 283, Bairro Centro
EEEF Irmãos Andradas, em Canguçu
Obra: manutenção da cobertura e instalação de forros
Investimento: R$ 112,3 mil
Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Coronel Genes Bento, 458, Bairro Centro
EEEM Capão Novo, em Capão da Canoa
Obra: instalação de módulos escolares no sistema off-site
Investimento: R$ 8,4 milhões
Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua do Bem-Te-Vi, 1.400, Bairro Capão Novo
EEEM Marçal Ramos, em Caraá
Obra: manutenção na entrada de energia com remoção do poste e quadro antigo
Investimento: R$ 19,4 mil
Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Inácio Rabelo dos Santos, 255, Bairro Centro
EEEF Clemente Pinto, em Caxias do Sul
Obra: manutenção na instalação elétrica
Investimento: R$ 459,6 mil
Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Rua Euclides da Cunha, 428, bairro São Leopoldo
EEEF Manoela Alves Pacheco, em Cerro Grande do Sul
Obra: instalação de divisórias, adequação do vão da porta de entrada e substituição das portas dos banheiros feminino e masculino do bloco 3
Investimento: R$ 69,5 mil
Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: estrada Pessegueiro, s/nº
EEEF Herlita Silveira Teixeira, em Cidreira
Obra: demolição de torre de reservatório em concreto
Investimento: R$ 244,7 mil
Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Aparício Brandino de Oliveira, 1.115, Bairro Centro
EEEM Doutor Carlos Augusto de Moura e Cunha, em Guaíba
Obra: recuperação parcial da cobertura do prédio administrativo e reforma geral da cobertura do refeitório e cozinha
Investimento: R$ 312 mil
Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Avenida Vasco Alves Pereira, 830, Bairro Colina
Escola Estadual Técnica Guaramano, em Guarani das Missões
Obra: manutenção na cobertura, instalações elétrica e forro
Investimento: R$ 439,6 mil
Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Miguel Kaminski, s/nº
Colégio Estadual (CE) Wolfram Metzler, em Novo Hamburgo
Obra: manutenção na alvenaria, vedações, divisórias, pingadeiras, soleiras, bancadas, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimento de pisos, paredes e forros e reconstrução do muro e calçada
Investimento: R$ 1,5 milhão
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Silveira Martins, 979, Bairro Centro
EEEF Leopoldo Petry, em Novo Hamburgo
Obra: manutenção da cobertura, instalação elétrica, pisos, corrimão, portas, pintura, impermeabilização de laje e reconstrução de muro
Investimento: R$ 270,7 mil
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Bartolomeu de Gusmão, 3.790, Bairro Canudos
CE João Mosmann, em Parobé
Obra: recuperação estrutural e manutenção nas esquadrias, pinturas e texturas
Investimento: R$ 50,3 mil
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Valdelirio Weber, s/nº, Bairro Cohab
CE João Mosmann, em Parobé
Obra: Manutenção nas pingadeiras, soleiras, bancadas, esquadrias, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de portas, recuperação de pisos, adequação do corrimão e substituição dos revestimentos das paredes e pisos da cozinha
Investimento: R$ 1,1 milhão
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Valdelirio Weber, s/nº, Bairro Cohab
EEEM Areal, em Pelotas
Obra: manutenção preventiva e corretiva nas estruturas elétricas, hidráulicas e civis
Investimento: R$ 755,9 mil
Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Avenida Domingos de Almeida, 2.684, Bairro Areal
EEEF Fernando Treptow, em Pelotas
Obra: recuperação de alvenaria, das vedações e das divisórias, manutenção nas esquadrias, cobertura, instalações elétricas, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas e texturas
Investimento: R$ 828,9 mil
Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Ernani Fornari, 221, Bairro Fragata
CE Felix da Cunha, em Pelotas
Obra: recuperação de alvenaria, das vedações e das divisórias, manutenção nas esquadrias, cobertura, instalações elétricas, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas, texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar
Investimento: R$ 123,7 mil
Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Benjamin Constant, 1459, Bairro Centro
EEEM 9 de Outubro, em Portão
Obra: recuperação de alvenaria, das vedações e das divisórias, manutenção nas esquadrias, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas, texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar
Investimento: R$ 2,3 milhões
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Rua Ivoti, 185 Bairro Centro
EEEF Brigadeiro Silva Paes, em Porto Alegre
Obra: recuperação estrutural, manutenção na cobertura, instalações elétricas, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas e texturas
Investimento: R$ 269,6 mil
Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Professor Clemente Pinto, 555, Bairro Teresópolis
EEEF Mané Garrincha, em Porto Alegre
Obra: substituição de piso vinílico nas salas de aula, reparos gerais nos banheiros dos três pavimentos da escola e revisão da rede hidráulica, fossa e filtros
Investimento: R$ 603,2 mil
Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Avenida Erico Verissimo, 1.255, Bairro Menino Deus
Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental (EEIEF) Ka Aguy Miri, em Porto Alegre
Obra: manutenção nas esquadrias, instalações elétricas, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas e texturas
Investimento: R$ 88 mil
Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: estrada José Cardoso da Costa, s/nº, Bairro Lami
EEEF Professor Olintho de Oliveira, em Porto Alegre
Obra: recuperação de alvenaria, das vedações e das divisórias, manutenção na cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas, texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar
Investimento: R$ 387,6 mil
Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua da República, 635, Bairro Cidade Baixa
EEIEF Pindo Poty, em Porto Alegre
Obra: recuperação de alvenaria, das vedações e das divisórias, manutenção na cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes, forros, pinturas, texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar
Investimento: R$ 89,4 mil
Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: estrada do Varejão, 217, Bairro Lami
EEEM José Mânica, em Santa Cruz do Sul
Obra: Construção de um prédio novo, com dois pavimentos e área total de 1.532 metros quadrados, interligado ao bloco existente por meio de passarelas cobertas
Investimento: R$ 4,4 milhões
Fiscalização: 6ª Crop, de Santa Cruz do Sul
Conclusão: outubro de 2025
Endereço: Rua Carlos Swarowsky, 401, Bairro Esmeralda
EEEM Doutor Hector Acosta, em Santana do Livramento
Obra: substituição da cobertura do bloco central e manutenção de quatro salas de aula
Investimento: R$ 358 mil
Fiscalização: 19ª Crop, de Santana do Livramento
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Rua Marechal Curado, 373, Bairro Prado
EEEB João XXIII, em São João do Polêsine
Obra: reforma da cobertura
Investimento: R$ 332 mil
Fiscalização: 8ª Crop, de Santa Maria
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Avenida São João, 399, Bairro Centro
EEEF Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo
Obra: manutenção na alvenaria, vedações, divisórias, pingadeiras, soleiras, bancadas, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimento de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas e reconstrução do muro e calçada
Investimento: R$ 2,5 milhões
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Rua Reinaldo Becker, 225, Bairro Scharlau
EEEM Villa Lobos, em São Leopoldo
Obra: manutenção na cobertura, instalações elétricas, forros, muros e pisos
Investimento: R$ 786,5 mil
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Rua São Pedro, 897, Bairro Centro
EEEF Mário Quintana, em São Leopoldo
Obra: manutenção na alvenaria, vedações, divisórias, cobertura, instalações elétricas, revestimento de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas, telamentos e acesso escolar
Investimento: R$ 346,8 mil
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Rua São Bernardo, 23, Bairro São Miguel
CE Victor Becker, em São Leopoldo
Obra: manutenção nas pingadeiras, soleiras, bancadas, esquadrias, instalações hidrossanitárias, revestimento de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas
Investmento: R$ 192,6 mil
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Rua Reinaldo Kolling, 570, Bairro Scharlau
EEEF Doutor Breno Oswaldo Ritter, em Taquara
Obra: manutenção na alvenaria, vedações, divisórias, pingadeiras, soleiras, bancadas, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimento de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas, muramentos, telamentos e acesso escolar
Investimento: R$ 703 mil
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Rua Dr. Luiz de Carvalho, 1.308, Bairro Empresa
EEEM Xangri-Lá, em Xangri-Lá
Obra: manutenção nas instalações elétricas, incluindo a substituição do padrão de entrada
Investimento: R$ 72,9 mil
Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
Conclusão: novembro de 2025
Endereço: Rua Pedro Hygino da Silveira, 2.554, Bairro Centro
Texto: Marluci Brock/Ascom SOP Edição: Secom
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.