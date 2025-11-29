Governo Leite concede premiação em reconhecimento a projetos estudantis de impacto na promoção da equidade racial

O 3º Encontro Estadual de Educação Antirracista, realizado pelo governo Leite, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), foi marcado por debates aprofundados, vivências estudantis e reconhecimento de iniciativas que fortalecem a equidade racial na educação pública. As atividades ocorreram no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, com apoio da Fundação Itaú, do Itaú Social e do Instituto Unibanco, reunindo gestores, pesquisadores, educadores, estudantes e comunidades para discutir avanços e desafios da implementação de políticas antirracistas no Rio Grande do Sul.

O evento contou com apresentação cultural do Quilombo dos Machado, que trouxe ao palco expressões de ancestralidade, pertencimento e resistência, abrindo os trabalhos com um chamado à preservação da memória negra e à valorização das identidades que compõem o Estado.

A apresentação foi conduzida pelos estudantes Denise Scheeffer, da Escola Padre Réus (Porto Alegre); Rafaela Cidade Cunha, da Escola Tolentino Maia (Viamão); Lúcio da Rosa Filho, do Colégio Caldas Júnior (Porto Alegre); e Delano Henrique, da Escola Tolentino Maia (Viamão).

Equidade em debate

O painel “Gestão, Ciência e Equidade Racial” reuniu Guibson Trindade, o professor Alan Alves Brito, Daniel de Oliveira Lima e a professora Sátira Machado, com mediação da secretária da Educação, Raquel Teixeira. Os convidados destacaram como políticas públicas, produção científica e práticas pedagógicas precisam atuar de forma integrada para enfrentar desigualdades étnico-raciais no ambiente escolar.

Em sua fala, a secretária Raquel reforçou o papel estruturante da equidade racial na gestão educacional. “Equidade é o eixo que organiza a política pública. Precisamos de decisões baseadas em evidências, de escuta ativa das comunidades e de um compromisso efetivo com a superação das desigualdades. Quando a escola acolhe, reconhece e valoriza cada estudante, ela abre caminhos para que todos tenham oportunidades reais de aprender e prosperar”, destacou.

Secretária da Educação, Raquel Teixeira, apontou que a escola deve gerar oportunidades reais de aprender e prosperar -Foto: Divulgação/Ascom Seduc

O painel seguinte abordou a Política Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais e Quilombolas (Pneerq), com participação de Adriana Santos, Fernanda Cardoso, Tanara Forte Furtado e Paulo Sérgio, sob mediação de Berenice. Os painelistas ressaltaram a importância da formação continuada, da inserção da história afro-brasileira e indígena nos currículos e da consolidação de práticas que fortaleçam as escolas quilombolas e garantam o direito à aprendizagem em todas as etapas.

Experiências inspiradoras

Na sequência, o saxofonista Luís Baner executou música marcada por sensibilidade e forte conexão com as raízes culturais do Estado. Após, o painel “Somos Presente: Juventudes em Movimento pela Equidade”, que contou com a participação de Vitor Matos, coordenador-geral de Ações Afirmativas na Educação, trouxe estudantes de diferentes regiões da Rede Estadual para compartilhar vivências e percepções sobre como as ações de equidade transformam o cotidiano escolar. Os relatos reforçaram a importância de ouvir a juventude na construção de ambientes mais inclusivos e democráticos.

Logo depois, educadores apresentaram experiências transformadoras na roda “Compartilha aí!”, mediada pela professora Morgani Costa, com destaque para projetos que fortaleceram o pertencimento racial, promoveram novas metodologias e ampliaram o combate ao racismo nas escolas.

Encontro teve dois dias de atividades no Instituto Caldeira, em Porto Alegre -Foto: Divulgação/Ascom Seduc

Premiação e reconhecimento

Encerrando a programação, a secretária Raquel Teixeira e o subsecretário Marcelo Jerônimo de Araújo anunciaram os vencedores do Edital Dra. Petronilha Gonçalves e Silva, que reconhece escolas, docentes e estudantes que desenvolveram projetos de impacto na promoção da equidade racial.

As premiações para as três primeiras colocações consistiram em viagens interculturais com finalidade educativa. O 1º lugar recebeu uma viagem para um país africano; o 2º lugar, uma viagem ao Quilombo dos Palmares (AL); e o 3º lugar, um percurso negro em Porto Alegre, incluindo participação em um evento nacional de educação antirracista.

Além disso, todos os finalistas receberam menções honrosas em reconhecimento às contribuições para a educação antirracista na Rede Estadual.

Categoria Ações de Gestão Pedagógica

1º lugar: Projeto NEAR – Núcleo Estudantil Antirracista, da Escola João Goulart (28ª CRE)

2º lugar: Roda de Conversa NEAB Lanceiros Negros, da EEEM Joaquim do Nascimento Barcelos (32ª CRE)

3º lugar: Projeto Coletivo Antirracista, da EEEM Padre Réus (1ª CRE)





1º lugar: Tabuleiro dos Saberes Sustentáveis e Quilombolas, da EEEM Santa Teresinha (11ª CRE)

2º lugar: Africanidade, da EEE Oscar Pereira (1ª CRE)

3º lugar: Semear equidade, cultivar respeito, da Escola Luiza Teixeira Lauffer (2ª CRE)





1º lugar: Rostos Negros, do Colégio Estadual Cecília Meireles (28ª CRE)

2º lugar: Raízes Ancestrais, da EEEM Castelo Branco (9ª CRE)

3º lugar: RS da Educação Antirracista, da Escola Borges de Medeiros (6ª CRE)

As iniciativas premiadas representam o compromisso da Rede Estadual em fortalecer currículos antirracistas, valorizar identidades negras e indígenas e transformar a cultura escolar por meio da formação continuada, da escuta ativa e do protagonismo de estudantes, educadores e comunidades.

O evento se encerrou com a apresentação da cantora Carla Iracema Pereira Nunes e o espetáculo Africanidades, que emocionou o público e reforçou a potência da cultura afro-brasileira como elemento central da educação e da identidade gaúcha.