Referência em genética forense, o IGP conquista a primeira acreditação do Inmetro entre laboratórios estaduais

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) alcançou, nesta semana, um marco histórico para a perícia criminal brasileira. A Divisão de Genética Forense (DGF) recebeu a acreditação do Inmetro na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, que é o reconhecimento da competência técnica para laboratórios de ensaio. Com isso, o IGP passa a ser o único laboratório forense estadual do país a deter essa chancela, ao lado apenas da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal.

A certificação consolida quase uma década de trabalho contínuo da equipe da DGF para adequar todos os seus processos aos padrões internacionais de qualidade. O esforço formal começou em 2015, com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, e ganhou impulso a partir de 2021, quando a divisão foi contemplada com recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), permitindo a contratação de consultoria especializada e a implantação do sistema de gerenciamento de informações laboratoriais LIMS (Laboratory Information Management System). Desde então, cada etapa foi planejada para tornar o laboratório apto a cumprir integralmente os rígidos requisitos da ISO 17025.

Em junho deste ano, avaliadoras do Inmetro estiveram na sede do IGP para uma auditoria detalhada, etapa decisiva do processo. Na ocasião, a equipe sinalizou que recomendaria a acreditação mediante correções pontuais, posteriormente atendidas e comprovadas pela divisão.

Acreditação ISO 17025 assegura confiabilidade e rastreabilidade dos resultados

Para a perita e gerente de qualidade da DGF, Tatiana Pereira Gonzalez, a conquista representa o reconhecimento de um trabalho construído a muitas mãos. “Nesta semana temos uma forte razão para comemorar: fruto de um trabalho coletivo e investimentos federais e estaduais no sistema de gestão de qualidade, todos esses anos com apoio, e cursos, e parceria dos colegas, saiu a acreditação”, celebrou.

A acreditação na ISO/IEC 17025 atesta formalmente a confiabilidade, rastreabilidade e robustez dos resultados produzidos pela Genética Forense do IGP, área essencial para investigações criminais, identificação humana e operação do banco de perfis genéticos. Além de aumentar a credibilidade dos laudos, o selo do Inmetro fortalece a posição do Rio Grande do Sul como referência técnica no cenário nacional.

O reconhecimento também reforça o papel estratégico da perícia criminal na segurança pública e evidencia a capacidade do IGP de entregar resultados alinhados aos mais altos padrões internacionais.