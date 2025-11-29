Sábado, 29 de Novembro de 2025
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Referência em genética forense, o IGP conquista a primeira acreditação do Inmetro entre laboratórios estaduais

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) alcançou, nesta semana, um marco histórico para a perícia criminal brasileira. A Divisão de Genética Forense (D...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/11/2025 às 14h17
Referência em genética forense, o IGP conquista a primeira acreditação do Inmetro entre laboratórios estaduais
Rio Grande do Sul consolida posição de destaque na perícia criminal brasileira -Foto: Sofia Villela/Ascom IGP

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) alcançou, nesta semana, um marco histórico para a perícia criminal brasileira. A Divisão de Genética Forense (DGF) recebeu a acreditação do Inmetro na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, que é o reconhecimento da competência técnica para laboratórios de ensaio. Com isso, o IGP passa a ser o único laboratório forense estadual do país a deter essa chancela, ao lado apenas da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal.

A certificação consolida quase uma década de trabalho contínuo da equipe da DGF para adequar todos os seus processos aos padrões internacionais de qualidade. O esforço formal começou em 2015, com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, e ganhou impulso a partir de 2021, quando a divisão foi contemplada com recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), permitindo a contratação de consultoria especializada e a implantação do sistema de gerenciamento de informações laboratoriais LIMS (Laboratory Information Management System). Desde então, cada etapa foi planejada para tornar o laboratório apto a cumprir integralmente os rígidos requisitos da ISO 17025.

Em junho deste ano, avaliadoras do Inmetro estiveram na sede do IGP para uma auditoria detalhada, etapa decisiva do processo. Na ocasião, a equipe sinalizou que recomendaria a acreditação mediante correções pontuais, posteriormente atendidas e comprovadas pela divisão.

Acreditação ISO 17025 assegura confiabilidade e rastreabilidade dos resultados

Para a perita e gerente de qualidade da DGF, Tatiana Pereira Gonzalez, a conquista representa o reconhecimento de um trabalho construído a muitas mãos. “Nesta semana temos uma forte razão para comemorar: fruto de um trabalho coletivo e investimentos federais e estaduais no sistema de gestão de qualidade, todos esses anos com apoio, e cursos, e parceria dos colegas, saiu a acreditação”, celebrou.

A acreditação na ISO/IEC 17025 atesta formalmente a confiabilidade, rastreabilidade e robustez dos resultados produzidos pela Genética Forense do IGP, área essencial para investigações criminais, identificação humana e operação do banco de perfis genéticos. Além de aumentar a credibilidade dos laudos, o selo do Inmetro fortalece a posição do Rio Grande do Sul como referência técnica no cenário nacional.

O reconhecimento também reforça o papel estratégico da perícia criminal na segurança pública e evidencia a capacidade do IGP de entregar resultados alinhados aos mais altos padrões internacionais.

Texto: Gregório Mascarenhas/Ascom IGP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 6 horas

Brasileira é eleita para comando do Programa Hidrológico da Unesco

Cristiane Battiston será a primeira mulher a presidir conselho do PHI
Geral Há 7 horas

Jovens negros chegam à universidade, mas não ao mercado de trabalho

Segundo pesquisa, exclusão racial persiste em carreiras mais bem pagas

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 8 horas

Mega-Sena: prêmio de R$ 27 milhões será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

 Moradias foram entregues para dez famílias em Novo Tiradentes -Foto: Alex Gemaque/Ascom Sehab
Habitação Há 8 horas

Com 10 banheiros entregues em Novo Tiradentes, governo Leite chega a 372 módulos sanitários destinados a famílias carentes

O governo Leite, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou nesta sexta-feira (26/11) dez módulos sanitários n...
Geral Há 17 horas

Delegado assume Secretaria de Segurança em SP no lugar de Derrite

Derrite deixa cargo para reassumir mandato de deputado federal

Tenente Portela, RS
33°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
32° Sensação
3.34 km/h Vento
32% Umidade
47% (0.3mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Domingo
37° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
30° 18°
Quarta
30° 15°
Quinta
29° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 4 minutos

Brasil vence tchecas e vai à 2ª fase do Mundial Feminino de handebol
Esporte e lazer Há 39 minutos

Governo Leite anuncia investimento de mais de R$ 3 milhões para novo ginásio em Agudo
Esportes Há 39 minutos

Brasil fecha primeira fase da Copa do Mundo com 9 a 0 sobre Panamá
Política Há 2 horas

Pronunciamento de Lula destacará isenção do IR e programas sociais
Segurança Pública Há 3 horas

Referência em genética forense, o IGP conquista a primeira acreditação do Inmetro entre laboratórios estaduais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,321,44 -0,52%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6889 (28/11/25)
01
06
28
41
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3549 (28/11/25)
02
05
07
08
09
11
12
14
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias