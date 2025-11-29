Sábado, 29 de Novembro de 2025
Mega-Sena: prêmio de R$ 27 milhões será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/11/2025 às 09h17
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 2.945 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 27 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Moradias foram entregues para dez famílias em Novo Tiradentes -Foto: Alex Gemaque/Ascom Sehab
Habitação Há 1 hora

Com 10 banheiros entregues em Novo Tiradentes, governo Leite chega a 372 módulos sanitários destinados a famílias carentes

O governo Leite, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou nesta sexta-feira (26/11) dez módulos sanitários n...
Geral Há 10 horas

Delegado assume Secretaria de Segurança em SP no lugar de Derrite

Derrite deixa cargo para reassumir mandato de deputado federal

 Casas foram construídas pelo Programa A Casa é Sua – Município Resiliência -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab
Habitação Há 10 horas

Governo Leite entrega unidades habitacionais em Panambi

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou dez residências definitivas a moradores de Pan...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 13 horas

Entregadores protestam contra modalidade nova de trabalho do iFood

Queda de remuneração e maior precarização são algumas das preocupações
Geral Há 13 horas

Duas funcionárias do Cefet no RJ são mortas a tiros por colega

Allane Matos e Layse Pinheiro foram baleadas na cabeça

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 34°
28° Sensação
1.44 km/h Vento
57% Umidade
47% (0.3mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Domingo
37° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
30° 18°
Quarta
30° 15°
Quinta
29° 15°
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,403,70 -0,51%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Quina
Concurso 6889 (28/11/25)
01
06
28
41
42
Lotofácil
Concurso 3549 (28/11/25)
02
05
07
08
09
11
12
14
17
20
21
22
23
24
25
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
