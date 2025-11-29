Com 10 banheiros entregues em Novo Tiradentes, governo Leite chega a 372 módulos sanitários destinados a famílias carentes

O governo Leite, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou nesta sexta-feira (26/11) dez módulos sanitários no município de Novo Tiradentes. A ação integra o Programa Nenhuma Casa sem Banheiro , queassegura condições adequadas de higiene e saúde para famílias em situação de vulnerabilidade social. O ato de entrega contou com a participação do titular da Sehab, Carlos Gomes, e do prefeito de Novo Tiradentes, Luiz Carlos Benedette.

Reginaldo Pôncio da Silva agradeceu, emocionado, a casa da prefeitura e o módulo sanitário do programa estadual. "Nossa, só agradecer. Eu não tenho condições de fazer uma casa e receber assim é bom demais. O banheiro completo faz muita diferença. Agora posso trabalhar com tranquilidade", comemorou.

Módulo sanitário eleva qualidade de vida de beneficiários -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab

O secretário Carlos Gomes destacou o significado dessa política estadual. "Infelizmente, no Rio Grande do Sul, ainda temos algumas situações de moradias precárias e que não possuem banheiros. Foi para atender a essa população que surgiu esse programa", declarou.

Gomes mencionou a ação diferenciada em Novo Tiradentes. "Nos gratifica muito as parcerias com os municípios. Mas quando a gente vê resultados como este, de união de esforços para uma entrega de uma habitação digna, sentimos que realmente tudo vale a pena. Nosso objetivo é sempre as pessoas em primeiro lugar. A entrega de hoje concretiza esse trabalho", finalizou.

Casas novas

Em Novo Tiradentes o projeto foi diferenciado. A prefeitura construiu novas casas para as dez famílias contempladas. O prefeito agradeceu os investimentos que o governo Leite fez no município.

"Queremos expressar nossa gratidão ao governo do Estado pelo que tem feito por Novo Tiradentes. E, hoje, enviar um secretário de Estado para estar aqui conosco é muito significativo. A gente só conseguiu entregar uma habitação qualificada por causa dessa parceria", frisou.

Outros benefícios

O município já havia recebido, em 2023, recursos de R$ 150 mil para outros dez módulos sanitários que já foram integrados às residências que necessitavam. Novo Tiradentes também foi beneficiado com recursos de R$ 200 mil, do Programa Mais Água , para a instalação de rede de água na comunidade rural São Paulo.

Dignidade sanitária

O Nenhuma Casa sem Banheiro consiste na construção de unidades sanitárias em residências que não possuem banheiro. Em parceria entre prefeituras e Sehab, as obras seguem um modelo simplificado de baixo custo, ampliando o alcance da política pública.

Até o momento, foram celebrados 60 convênios em 58 municípios, num investimento de quase R$ 15 milhões. Desses, 28 já finalizaram as obras, somando 372 módulos. Além da execução das obras, a Sehab tem atuado na ampliação da rede de municípios participantes, ofertando suporte técnico, capacitação e acompanhamento das etapas do projeto. O objetivo é garantir que cada município possa aplicar o programa com qualidade e rapidez, alcançando as comunidades que mais necessitam.

O Nenhuma Casa sem Banheiro é mais do que uma obra física. É uma política de inclusão social. Cada banheiro entregue representa dignidade, cuidado e um compromisso concreto do governo Leite com a redução das desigualdades e a promoção de moradia digna para todos.

O programa consiste na construção de unidades sanitárias completas em residências que ainda não possuem banheiro, garantindo um ambiente seguro, adequado e dentro dos padrões sanitários. A ação não só reduz riscos à saúde pública, como promove mais autonomia às famílias e fortalece a cidadania.