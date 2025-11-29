Sábado, 29 de Novembro de 2025
Governo Leite entrega unidades habitacionais em Panambi

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou dez residências definitivas a moradores de Pan...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/11/2025 às 00h23
Casas foram construídas pelo Programa A Casa é Sua – Município Resiliência -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou dez residências definitivas a moradores de Panambi. As chaves das casas construídas pelo Programa A Casa é Sua – Município Resiliência foram entregues às famílias pelo titular da Sehab, Carlos Gomes, em evento que contou também com a participação do prefeito do município, Gustavo Cavalheiro.

Miriam de Jesus é uma das beneficiadas. "Um momento de muita felicidade. Agradecer é a única palavra e desejar que muitas outras famílias também consigam esse beneficio. Ganhando um salário mínimo, como a gente, a casa própria é sempre um sonho. Para minha família agora é realidade", agradeceu.

Miriam de Jesus (C) recebeu a chave de sua casa nova do secretário Carlos Gomes (D) -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab
As moradias construídas no loteamento Ricardo Schmidt tiveram investimento de R$ 1,3 milhão, sendo R$ 800 mil de repasses do governo do Estado e contrapartida de R$ 506,8 mil da prefeitura municipal. Na modalidade Município Resiliência, o Estado faz o repasse de R$ 80 mil para cada unidade habitacional e os municípios fornecem uma contrapartida de, no mínimo, 30% desse valor.

O secretário Carlos Gomes citou a nova etapa que será iniciada pelas famílias, que passarão o Natal e Ano Novo em suas casas próprias. "O governo Leite está fazendo o maior investimento em habitação de interesse social já realizado no Estado. Isso só foi possível porque a gestão soube organizar as contas", afirmou. O titular da Sehab parabenizou a equipe técnica da secretaria pelo trabalho sistemático de acompanhamento da obra.

O prefeito Gustavo Cavalheiro destacou o olhar da gestão estadual para Panambi. " Este é um momento muito significativo, acima de tudo para estas famílias. É o momento de vocês, único de celebrar essa conquista", enfatizou.

Redução do déficit habitacional

Antes da gestão do governador Eduardo Leite, não havia a construção de moradias por meio de políticas públicas habitacionais do Estado. Após mais de 30 anos sem atenção à dignidade habitacional, o governo do Rio Grande do Sul investe na construção de residências de interesse social.

No A Casa é Sua – Município Resiliência, que está com 1.761 unidades habitacionais em construção, o governo do Estado investe R$ 139,8 milhões, em 55 municípios. Esse programa integra a Política Estadual de Habitação de Interesse Social (Pehis), e tem por finalidade a cooperação entre Estado e prefeituras para a construção de unidades habitacionais e redução do déficit habitacional.

O programa, executado pela Sehab, beneficia famílias com renda de até cinco salários mínimos e moradoras de áreas urbanas. A prioridade é para aquelas chefiadas por mulheres, com pessoas com deficiência ou idosos. As prefeituras municipais são responsáveis pela seleção das famílias que recebem as casas.

Texto: Andrei Kannenberg/Ascom Sehab
Edição: Secom

