Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

EBC prorroga inscrições para vaga no Comitê Editorial até dia 6

Há oportunidades para representantes de três segmentos da sociedade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/11/2025 às 18h32

Foram prorrogadas até o próximo dia 5 de dezembro as inscrições para o preenchimento de vagas disponíveis no Comitê Editorial e de Programação (Comep), da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), instância ligada ao Sistema Nacional de Participação Social na Comunicação Pública (Sinpas) .

As oportunidades são para representantes de três segmentos da sociedade: cursos de comunicação social, comunidade cultural e entidades de defesa dos direitos humanos e das minorias. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Brasil Participativo.

A eleição é organizada por uma comissão interna cujos membros foram definidos pela Portaria-Presidente 537, publicada em 10 de novembro, via SEI da EBC . Cada membro do Comitê terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos.

O mandato dos representantes terá a duração do período remanescente do mandato em vigência do COMEP, iniciado em 8 de julho de 2025, indo até 8 de julho de 2027, sendo vedada a recondução.

Os membros do Comep serão escolhidos a partir de listas tríplices, compostas por pessoas, preferencialmente, de diferentes gêneros, raças e regiões do país. A eleição será realizada por meio de voto direto e secreto, também pela plataforma Brasil Participativo, com apoio da Secretaria Geral da Presidência da República. Titulares e suplentes serão designados em decreto do presidente da República.

Participação Social

A EBC estava há nove anos sem instâncias de participação social. No dia 11 de junho de 2025, os comitês foram instaurados representando um marco histórico para a empresa. O antigo Conselho Curador, que contava com representantes do governo e da sociedade civil, foi extinto em 2016.

A instalação dos comitês do Sinpas ocorreu após o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, publicar, no dia 5 de junho, o decreto designando membros para o Comep. Os representantes do Cpadi foram nomeados em 2024, com a Portaria-Presidente 634/2024.

Os membros dos dois comitês foram eleitos em processo eleitoral ocorrido em 2024 e aberto para toda a sociedade civil.

O Comep tem como objetivo promover a participação da sociedade civil no acompanhamento da aplicação dos princípios do sistema público de radiodifusão, observando a pluralidade da sociedade brasileira.

Já o Cpadi é responsável por acompanhar as diretrizes da programação veiculada pelas emissoras de comunicação pública operadas pela EBC, com foco na promoção da participação social, diversidade social, cultural, regional e étnica.

Além disso, o comitê visa assegurar a pluralidade de ideias na abordagem dos fatos, estimulando a produção regional e independente, e promovendo conteúdos educativos, artísticos, culturais, científicos e informativos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Solenidade ocorreu nesta sexta-feira (28/11), em Porto Alegre -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Segurança Pública Há 1 hora

Vice-governador é paraninfo na formatura de habilitação de 185 novos sargentos para a Brigada Militar

O governo do Estado realizou, nesta sexta-feira (28/11), a cerimônia de habilitação de 185 novos sargentos da Brigada Militar, na Academia de Políc...

 Modelo substitui fluxos fragmentados por padrões únicos de governança e compartilhamento seguro entre as estruturas do Estado -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 3 horas

Governo Leite lança plataforma digital que organiza, integra e disponibiliza as informações do Estado

O governo do Estado lançou, na sexta-feira (28/11), a Plataforma Estadual de Dados (PED) . Desenvolvida pela Secretaria de Planejamento, Governança...
Geral Há 5 horas

Brasília: técnico da CEB Ipes morre 3 dias após explosão na Esplanada

Autoridades investigam as causas do incêndio em prédio de ministérios
Geral Há 5 horas

Cinco PMs são presos por crimes em megaoperação no Rio

Outros cinco são alvo de mandados de busca e apreensão

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Expectativa de vida no país sobe para 76,6 anos, a maior já registrada

Dados do IBGE indicam que mortalidade infantil volta a cair

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
27° Sensação
0.99 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Economia Há 7 minutos

Setor habitacional nota aumento no uso de casa de madeira
Saúde Há 7 minutos

SUS vai ampliar em 30% capacidade de armazenamento de plasma no país
Cultura Há 29 minutos

Instituições do Estado oferecem programação especial no sábado (29), na Noite dos Museus
Saúde Há 29 minutos

Governo inaugura unidade de atendimento do Programa Saúde 60+ RS em Pelotas
Geral Há 29 minutos

EBC prorroga inscrições para vaga no Comitê Editorial até dia 6

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,49%
Euro
R$ 6,18 -0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,196,68 -0,33%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias