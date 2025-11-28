Sexta, 28 de Novembro de 2025
Vice-governador é paraninfo na formatura de habilitação de 185 novos sargentos para a Brigada Militar

O governo do Estado realizou, nesta sexta-feira (28/11), a cerimônia de habilitação de 185 novos sargentos da Brigada Militar, na Academia de Políc...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/11/2025 às 18h02
Vice-governador é paraninfo na formatura de habilitação de 185 novos sargentos para a Brigada Militar
Solenidade ocorreu nesta sexta-feira (28/11), em Porto Alegre -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O governo do Estado realizou, nesta sexta-feira (28/11), a cerimônia de habilitação de 185 novos sargentos da Brigada Militar, na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre. São 143 homens e 42 mulheres, que concluíram o Curso Técnico de Segurança Pública, promovido pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos de Porto Alegre. O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, participou da solenidade como paraninfo da turma.

Gabriel saudou os formandos e falou sobre os avanços da segurança pública no Rio Grande do Sul. “Hoje celebramos um marco importante para a segurança pública do Rio Grande do Sul. Esta formatura representa não apenas uma conquista individual dos homens e mulheres que chegaram até aqui com dedicação, disciplina e coragem, mas também um avanço para todo o Estado. Temos alcançado resultados históricos na redução da criminalidade, ampliado investimentos em estrutura, tecnologia e efetivo, e seguimos comprometidos com a valorização das carreiras. Me sinto muito honrado de ser paraninfo dessa turma promissora. A formatura de hoje é mais um passo decisivo para fortalecer a Brigada Militar e garantir um futuro ainda mais seguro para todos os gaúchos”, afirmou Gabriel.

Vice-governador Gabriel Souza saudou formandos e destacou avanços na segurança pública do Estado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Gabriel Souza saudou formandos e destacou avanços na segurança pública do Estado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Recursos humanos

O secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, destacou a importância do elemento humano na segurança pública e da atuação dos sargentos neste contexto. "Nada se faz em segurança pública sem elevar ao centro do palco o recurso humano. Cada militar estadual é peça fundamental na concepção de bons resultados e no enfrentamento ao crime. Contudo, nessa engrenagem de comando e controle, que viabiliza o direcionamento da força do Estado para o cumprimento da lei, o sargento exerce papel de destaque. Os formandos serão fundamentais para comandantes e comandados. Serão responsáveis pela integridade estratégica, tática e operacional, que permeia todos os níveis de gestão, mantendo uníssona e no rumo certo a Brigada Militar", enfatizou Ikeda.

Papel de liderança

Já o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli, ressaltou o papel de liderança que os novos sargentos vão desempenhar. "O contexto dos desafios crescentes os exigirá como líderes preparados para agir com técnica, equilíbrio e humanidade. A sociedade espera que vocês sejam defensores da ordem, da legalidade, e que dialoguem com a comunidade. Nessa posição, é necessário entender que nem toda decisão precisa ser dura, mas toda decisão precisa ser justa. Que não se mantém coesão da tropa pela coerção, mas sim pelo exemplo diário, equilíbrio, lealdade e comunicação clara, constante e consciente. Não tenho dúvidas que vocês estão prontos para a missão e atravessarão com sucesso os desafios junto à tropa", declarou.

Sobre o curso

Iniciado em agosto de 2025, o Curso Técnico de Segurança Pública é etapa obrigatória para a promoção na carreira de nível médio da corporação e tem como objetivo qualificar os militares estaduais para o desempenho das funções de 2º sargento, aliando teoria e prática profissional conforme a matriz curricular nacional.

Ao longo de 690 horas-aula, os alunos receberam formação em disciplinas como técnicas de ensino, direito penal e penal militar, inteligência policial, patrimônio e orçamento, gerenciamento de crise, dentre outras.

Texto: Leonardo Fister/Ascom SSP-RS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
