Campanhas de fim de ano apostam em prêmios digitais

As campanhas promocionais de fim de ano chegam com um novo foco: interatividade, personalização e entrega imediata de prêmios. Com o avanço da digitalização e o comportamento cada vez mais conectado do consumidor, marcas estão apostando em premiações instantâneas via Pix e cartões virtuais, além de sorteios e experiências imersivas, para fortalecer o engajamento e a relação com seus públicos.

Dados da Kantar, citados em matéria da Marketers By Adlatina, mostram que os anúncios nos quais o público se sente representado alcançam um aumento de 37% na demanda futura da marca e um incremento de 31% no impacto geral. Já a pesquisa da MKT House Lab, em parceria com o Portal Promo, mencionada em uma matéria da ACE/CDL Lagoa da Prata, revelou que 60% dos consumidores preferem prêmios instantâneos em dinheiro, enquanto 31% apontam o cashback como formato mais desejado.

A consolidação dos prêmios digitais

Segundo pesquisa da Robert Half, citada em matéria do portal da Consultoria, entre os dez benefícios preferidos pelos colaboradores, seis já são oferecidos nas políticas atuais. O levantamento também destaca que benefícios flexíveis via cartão digital são hoje uma das soluções mais adotadas pelas empresas, o que reforça a preferência por formatos digitais.

O sucesso do Pix também ajuda a explicar essa mudança de comportamento. De acordo com uma matéria da InfoMoney, o Pix movimentou valores equivalentes a quase duas vezes o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024, o que reforça que os brasileiros já estão habituados a meios digitais ágeis e integrados.

"Esse comportamento inspira o marketing promocional. As pessoas se acostumaram à recompensa imediata e esperam a mesma agilidade nas campanhas. Por isso, as agências têm incorporado o Pix e os cartões virtuais como parte da experiência — uma forma rápida, segura e familiar de entregar valor real ao participante", explica Felipe Andrade, COO da p2xPay.

Análise de especialistas

O especialista Rutherford Morais, fundador da Geniale Trade Innovated, destaca que o sucesso da campanha da Fugini pode ser atribuído a uma combinação de fatores. "Prêmios atrativos, experiência de usuário fluida e comunicação eficaz criam engajamento imediato. Quando o marketing é integrado ao posicionamento da marca e ajustes são feitos em tempo real com base no feedback dos consumidores, a eficácia aumenta significativamente. Os resultados iniciais costumam incluir crescimento nas vendas, maior engajamento nas redes sociais e geração de leads qualificados. Além disso, prêmios flexíveis como cartões virtuais e o uso do Pix refletem a digitalização do consumo e oferecem conveniência e liberdade de escolha. Essa diversidade enriquece a experiência do cliente e amplia o alcance das campanhas".

Já Célio Ashcar, fundador da Agência AKM, reforça o impacto do Pix e dos prêmios instantâneos nas campanhas promocionais. "De fato, o uso do Pix e de prêmios instantâneos tem crescido muito, e não é à toa. Hoje, o consumidor quer premiações imediatas — ele participa, engaja e já espera o retorno. Em uma campanha que realizamos no setor de bens de consumo, o participante cadastrava o cupom fiscal e, na hora, podia ganhar prêmios via Pix. A taxa de participação diária foi três vezes maior do que a média histórica da marca, mostrando como o instantâneo cria uma conexão direta entre ação e recompensa".

Ele também cita um caso de incentivo interno: "Um exemplo marcante foi uma campanha voltada para equipes de vendas. A cada meta batida, o colaborador recebia um Pix imediato como bonificação. O engajamento subiu mais de 40% em relação a campanhas tradicionais com prêmios futuros. A velocidade da recompensa gerou uma sensação de reconhecimento instantâneo, algo muito poderoso do ponto de vista motivacional".

"Mais de 70% das agências já utilizam algum formato de premiação instantânea — seja via Pix, cartões virtuais ou vouchers digitais. Esse modelo não só aumenta a adesão às promoções, mas também melhora a percepção de transparência. O consumidor entende que o prêmio é real e acessível. Estamos preparando um levantamento mais amplo para 2025 justamente para mapear o impacto desses formatos na efetividade das campanhas", complementa Ashcar, embasando-se nos dados da Associação de Marketing Promocional (AMPRO). O COO da p2xPay acredita que, para as grandes agências, o sucesso de uma ação não termina no conceito criativo ou no impacto inicial. A entrega do prêmio tornou-se parte fundamental da experiência.

"A agência cria o desejo e conduz o público à ação; deve-se assegurar que o participante viva o momento da recompensa de forma rápida e segura. É nesse ponto que o vínculo entre marca e consumidor se consolida", acrescenta Felipe Andrade.

Mercado em evolução

O setor de Live Marketing e promoções no Brasil vive um processo acelerado de profissionalização e integração tecnológica, segundo a AMPRO. O novo Guia Referencial de Valores para Marketing de Experiência, lançado em 2025 pela Associação, destaca a importância de parcerias entre agências criativas e operadores especializados que garantam agilidade e segurança na execução de grandes campanhas.

Com o crescimento do uso do Pix e dos cartões virtuais, o Brasil se consolida como um dos mercados mais inovadores do mundo no segmento de premiações digitais — um movimento que alia tecnologia, engajamento e experiência real de valor.

Sobre a p2xPay

A p2xPay é uma empresa especializada em soluções de premiação e benefícios digitais, oferecendo tecnologia e operação para a entrega de prêmios via Pix, cartão virtual e pré-pago. Atua como parceira técnica de grandes agências de Live Marketing do país.