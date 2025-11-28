Governo Leite lança plataforma digital que organiza, integra e disponibiliza as informações do Estado

Modelo substitui fluxos fragmentados por padrões únicos de governança e compartilhamento seguro entre as estruturas do Estado -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG

O governo do Estado lançou, na sexta-feira (28/11), a Plataforma Estadual de Dados (PED) . Desenvolvida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio da Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital, a ferramenta estabelece infraestrutura comum para catalogação, integração, circulação e uso de dados em processos, sistemas e serviços. O modelo substitui fluxos fragmentados por padrões únicos de governança e compartilhamento seguro entre as estruturas do Estado.

O lançamento foiem Bento Gonçalves durante o 133º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad Express), encontro que reúne gestores públicos de todo o país e promove debates sobre governança, transformação digital e uso de dados na administração pública. A apresentação da PED marcou a entrega de uma estrutura que organiza, integra e disponibiliza informações do Estado em um único ambiente técnico.

A secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, afirmou que a iniciativa fortalece o trabalho transversal baseado em evidências. “A PED consolida um ambiente unificado para que os órgãos estaduais trabalhem de forma integrada, com dados governados e serviços padronizados. Essa entrega reforça o compromisso do Estado com processos baseados em informações consistentes e acessíveis para formulação e acompanhamento de políticas públicas”, ressaltou.

Sobre a plataforma

A PED é o ambiente central que reúne e organiza as bases utilizadas pelos órgãos do Estado. Inserida no eixo tecnológico da Estratégia RS Data Driven , a plataforma integra informações antes distribuídas em diferentes sistemas e estabelece um padrão único de governança, catalogação e compartilhamento seguro.

A solução concentra serviços que estruturam o ciclo de dados no governo, como o IntegraRS (portal unificado de interfaces de programação de aplicativos - APIs na sigla em inglês), o Catálogo de Dados (inventário dos ativos informacionais do Estado) e o DataRS (repositório oficial de estatísticas socioeconômicas). Esses componentes sustentam fluxos administrativos, análises e serviços digitais, inclusive funcionalidades do Portal rs.gov.br e do Meu rs.gov.br .

Entre seus objetivos estão:

estabelecer um ambiente centralizado;

promover interoperabilidade;

oportunizar a governança de dados;

garantir a catalogação das informações;

promover o compartilhamento de dados seguros;

impulsionar o uso de inteligência artificial de maneira ética e confiável e a geração de valor, com base em dados.





Osubsecretário de Governança e Estratégia de TIC e Digital da SPGG, Nielson Carramilo, ressaltou as funcionalidades que a ferramenta pode oferecer com a integração dos dados. “Até agora, predominavam informações dispersas e de difícil integração entre órgãos. A PED centraliza, organiza e governa os dados em um único ambiente, promovendo interoperabilidade e compartilhamento seguro de informações”, explicou. “Essa estrutura inovadora permite que dados de diferentes áreas, como saúde, educação e segurança, dialoguem entre si, criando uma base confiável para a tomada de decisões estratégicas”, relatou.

IntegraRS

O IntegraRS é o portal unificado de APIs na PED e concentra os serviços de integração entre órgãos e sistemas do governo do Estado. A ferramenta permite acessar e compartilhar dados de forma segura e padronizada, evitando duplicidades e reduzindo a necessidade de solicitar informações já existentes nos sistemas públicos.

O portal reúne APIs estaduais — incluindo integrações com o DataRS — e também disponibiliza conexões do governo federal por meio do Programa Conecta gov.br. Entre seus recursos estão autenticação, controle de acesso, monitoramento de uso e registro das transações, assegurando rastreabilidade e conformidade com as normas de proteção de dados.

Ao oferecer dados como serviço, o IntegraRS apoia o desenvolvimento de aplicações, painéis e análises utilizadas na administração pública. O portal tem expansão contínua prevista emroadmape integra o conjunto de ferramentas que sustentam a Estratégia RS Data Driven no Estado.

Catálogo de Dados

O Catálogo de Dados é a ferramenta da PED responsável por reunir, organizar e descrever os conjuntos de dados mantidos pelos órgãos e entidades do Estado. Funciona como um repositório centralizado que permite identificar quais bases existem, suas características, origens, formatos e finalidades.

Ao padronizar metadados e dar visibilidade aos ativos de dados, o catálogo facilita a descoberta de informações e apoia a colaboração entre equipes do governo, pesquisadores, empresas e demais usuários que dependem de dados para análise e tomada de decisão.

DataRS

Lançado também no Consad Express, em Bento Gonçalves, o DataRS integra a PED como o repositório oficial de estatísticas socioeconômicas do Rio Grande do Sul. Desenvolvido pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE/SPGG), o portal reúne mais de 2,3 mil variáveis provenientes de mais de 40 fontes públicas estaduais, federais e municipais.

A ferramenta permite consulta, download e visualização de séries históricas em tabelas, mapas e gráficos, algumas iniciadas na década de 1970. O DataRS também amplia as possibilidades de integração ao disponibilizar uma API pública, utilizada por sistemas e aplicações do próprio governo.

O portal substitui o DEEDados, reorganizando e modernizando o acervo estatístico que começou a ser digitalizado no final dos anos 1990 pela Fundação de Economia e Estatística (FEE). Agora, passa a operar em ambiente unificado, integrado à PED e preparado para atualização contínua.

Segundo o diretor do DEE, Tomás Pinheiro Fiori, o DataRS reúne séries históricas do Rio Grande do Sul e integra informações essenciais para diferentes áreas da administração pública. “Com o DataRS, o Estado passa a contar com uma ferramenta ampla para consulta de informações socioeconômicas. O portal reúne dados de múltiplas fontes, regiões e períodos em um único ambiente, com tecnologia atualizada e navegação acessível. A plataforma fortalece a capacidade analítica da gestão pública e facilita o acesso aos dados para toda a sociedade”, declarou.