FastPay lança plataforma que integra autonomia e eficiência

A FastPay dá mais um passo na evolução tecnológica de seus serviços com o lançamento do FastConnect, uma plataforma que centraliza todas as aplicações e sistemas utilizados pelos seus clientes em um único ambiente.

Com o novo sistema, a FastPay reforça sua vocação infratech, ao oferecer uma solução que conecta operações, dados e serviços de forma integrada, eliminando a fragmentação entre diferentes portais e ampliando significativamente a autonomia e a eficiência operacional das empresas atendidas.

“O FastConnect representa um avanço importante na forma como nossos clientes se relacionam com as soluções da FastPay. Ele consolida dados, informações, traz autonomia e eleva o nível de segurança e governança das operações”, destaca Ender de Souza Batista, CTO da Infratech.

Centralização e personalização de acessos

Com o FastConnect, as aplicações, como carteiras digitais, sistemas contábeis, portais de benefícios e ferramentas de débito, passam a estar disponíveis em um único ponto de acesso, com autenticação integrada e níveis de permissão personalizados conforme o perfil e a maturidade de cada usuário. Além da conveniência, o modelo reduz drasticamente o número de senhas, logins e URLs diferentes.

Essa estrutura permite atribuir privilégios específicos a cada área ou profissional, respeitando políticas de segurança e compliance. O resultado é uma operação mais fluida e rastreável, com governança reforçada e total controle sobre quem acessa cada recurso.

Autonomia para gestão e resolução de demandas

O FastConnect foi desenhado para ampliar a autonomia do cliente em atividades cotidianas. Por meio da plataforma, será possível gerenciar serviços contratados, resolver problemas sem abrir chamados e adquirir novos serviços diretamente pelo ambiente.

A automação cobre 100% das demandas mais recorrentes, como reset de senha, criação de usuários e alteração de parâmetros básicos, que antes exigiam intervenção humana. O impacto é expressivo: a FastPay estima uma redução de até 80% no volume de chamados.

“Essas mudanças resultam em mais agilidade, redução de tempo de resposta e uma experiência muito mais intuitiva para o cliente, que passa a resolver a maioria das suas necessidades de forma autônoma e imediata”, comenta Ender.

Analytics, governança e decisões em tempo real

Mais do que uma central de acessos, o FastConnect também atua como um hub de dados estratégicos. A plataforma disponibiliza dashboards e relatórios com informações detalhadas sobre o negócio, incluindo número de transações realizadas, aprovadas e negadas, segmentações por canal, região, país e moeda, além de indicadores de desempenho e comportamento.

Esses dados são atualizados em tempo real, permitindo que as empresas acompanhem suas operações de maneira dinâmica, extraiam insights valiosos e tomem decisões baseadas em evidências.

Segurança e conformidade elevadas a um novo padrão

O tema da segurança foi central no desenvolvimento do FastConnect. O ambiente consolida as políticas de proteção e autenticação já aplicadas nas soluções da FastPay, mas agora de forma unificada e reforçada.

O acesso é feito por meio de um ID único, vinculado ao diretório de usuários do cliente, garantindo o mesmo padrão de segurança em todas as aplicações. A plataforma registra logs completos de acesso e operação, incluindo data, hora, tipo de ação e responsável, proporcionando total rastreabilidade.

A FastPay também mantém certificações internacionais, como a ISAE 3402, o que assegura que todos os processos seguem práticas globais de segurança e governança da informação.

“É importante ainda ressaltar que o FastConnect nasceu de um processo de escuta ativa. O time de arquitetura e tecnologia da FastPay analisou os chamados e solicitações de suporte registrados ao longo do último ano, identificando padrões e principais pontos de dor dos clientes”, completa Batista. Segundo ele, essa análise permitiu construir uma solução sob medida para as necessidades reais do mercado, combinando eficiência operacional, personalização e segurança.

Próximos passos e evolução contínua

Atualmente em fase de implementação, o FastConnect está sendo apresentado gradualmente aos clientes e integrará o novo site da FastPay, com acesso direcionado via login. Um plano de onboarding e capacitação está em desenvolvimento para apoiar usuários na adoção da plataforma e garantir o melhor aproveitamento de suas funcionalidades.

“A expectativa é que, ao longo das próximas fases, o FastConnect incorpore novas camadas de serviço e personalização, incluindo a possibilidade de contratação de produtos diretamente dentro da ferramenta, tornando-se também um ponto estratégico de relacionamento e expansão de negócios”, reforça o CTO da FastPay.