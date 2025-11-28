Sexta, 28 de Novembro de 2025
Empresa de telecomunicações abre dezenas de vagas em Minas Gerais

TLP Serviços está com diversas vagas abertas em Minas Gerais em diferentes áreas e níveis de experiência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 15h48
TLP Serviços

A TLP Serviços, empresa com quase 30 anos de atuação nos setores de telecomunicações e energia, está com diversas vagas de emprego abertas em Minas Gerais para reforçar suas equipes e atender à expansão das operações no estado. As oportunidades são para diferentes áreas e níveis de experiência e incluem também vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Entre as oportunidades, há posições para:

• Técnico Multidisciplinar
• Técnico Multiskill
• Técnico de Telecomunicações
• Instalador e Reparador de Linhas
• Operador de Redes
• Operador de Rede Multidisciplinar
• Assistente Técnico
• Assistente de TI
• Assistente de Monitoramento
• Monitor Técnico
• Facilitador Multidisciplinar
• Facilitador de Campo
• Jovem Aprendiz

Os benefícios oferecidos incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação ou refeição, locação de celular e veículo, conforme a função, além de acesso ao TotalPass (academia e bem-estar) e descontos em instituições de ensino parceiras.

Para se candidatar a uma das vagas, a Página de Carreiras da TLP deve ser acessada.

Sobre a TLP

A TLP Serviços, com mais de 28 anos de atuação, trabalha nos setores de telecomunicações e energia, está presente em 16 estados e possui mais de 30 filiais no Brasil. A empresa conta com uma equipe de mais de 3.500 colaboradores e foi classificada em 6º lugar em 2023, na faixa de faturamento entre 150 e 300 milhões, e em 5º lugar em 2024, na faixa entre 300 e 600 milhões, no Ranking Negócios em Expansão da Revista Exame.

No setor de telecomunicações, a TLP oferece soluções que vão da engenharia e projetos à implantação e ativação de redes de fibra óptica de longa distância, metropolitanas, de acesso e FTTH. A empresa atua na ativação de circuitos DWDM, Metro Ethernet e rádio enlace, além da implantação e manutenção de redes móveis e de transporte.

A TLP também realiza operação logística e gestão de equipamentos e infraestrutura de sites, como POMs, shelters e estações de satélite, bem como serviços em estruturas verticais (torres, laudos, manutenção de sistemas de energia e refrigeração em prédios concentradores) e zeladoria em cerca de 17 mil sites nos estados de AL, BA, CE, ES, MG, PB, PE, PI, RN, RJ e SE.

A companhia gerencia 42 mil km de redes, distribuídos entre redes urbanas, rede neutra FTTH e backbone. Anualmente, constrói cerca de 2.000 km de redes neutras FTTH, de longa distância e metropolitanas, incluindo canalizações e infraestrutura de postes em todo o Brasil. Nos estados de DF, GO, MG, RS, SC e SP, a TLP realiza atendimento de instalação e manutenção “casa & cliente”, com um volume mensal de aproximadamente 12 mil instalações e a manutenção de 557 mil clientes.

No setor de energia, a TLP oferece serviços em redes e linhas de distribuição urbana e rural, projetos de eficiência energética e energia solar, incluindo instalação de placas fotovoltaicas e medidores inteligentes.

Redes sociais:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tlpservicos
Instagram: https://www.instagram.com/tlpservicos
Site: https://tlpservicos.com.br﻿

