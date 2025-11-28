Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Marketing de afiliados impulsiona crescimento do e-commerce

O marketing de afiliados deve impulsionar mais de R$ 224 bilhões no e-commerce brasileiro em 2025, segundo a ABComm. Afiliados divulgam links e gan...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 15h33
Marketing de afiliados impulsiona crescimento do e-commerce
HostGator

Um estudo da Associação Brasileira de Comércio (ABComm) divulgado pelo site Carta Capital mostra que o comércio eletrônico deve alcançar um faturamento superior a R$ 224 bilhões em 2025, guiado majoritariamente pelas ações de marketing de afiliados.

No sistema do marketing de afiliação, os afiliados usam suas redes sociais para divulgar links de venda de produtos. Cada vez que uma pessoa realiza uma compra por meio desse link, o parceiro que está fazendo a divulgação recebe uma comissão.

Mercado de faturamento

Uma matéria divulgada no site G1 revelou que algumas pessoas conseguem obter cifras grandiosas com esse sistema. Em alguns casos, elas são capazes de ultrapassar a casa de R$ 100 mil mensais.

Entretanto, ao mesmo tempo em que os produtores de conteúdo relatam ganhos, aumentam também outras preocupações. Uma delas, por exemplo, é a pressão constante pelo lançamento de novos vídeos e outros materiais.

Ao mesmo tempo, também é preciso lidar com alguns comentários negativos que podem surgir no conteúdo gerado. Uma entrevistada do G1, por exemplo, relatou o tratamento que recebe de alguns seguidores quando aparece sem maquiagem.

"Tenho olheiras genéticas. Quando apareço sem maquiagem, recebo mil sugestões de tratamento", explicou Neide Carvalho ao G1.

Brasil em destaque

Quando se fala em marketing de afiliados, o Brasil é um dos países de destaque. Segundo o site da Carta Capital, há mais de 30 milhões de pessoas cadastradas em plataformas de afiliação, colocando nossa nação como a segunda do ranking global.

Um dos principais elementos para isso é a facilidade de trabalho, já que qualquer pessoa com um celular pode trabalhar com a promoção de produtos em seu site ou redes sociais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Créditos: p2xPay
Tecnologia Há 16 minutos

Campanhas de fim de ano apostam em prêmios digitais

Tendência une conveniência, engajamento e tecnologia, consolidando o uso de Pix e cartões virtuais nas ações promocionais

Divulgação / Banco de Imagens Brain
Tecnologia Há 46 minutos

FastPay lança plataforma que integra autonomia e eficiência

FastConnect centraliza aplicações, amplia segurança, oferece gestão em tempo real e deve reduzir até 80% das demandas operacionais

 TLP Serviços
Tecnologia Há 1 hora

Empresa de telecomunicações abre dezenas de vagas em Minas Gerais

TLP Serviços está com diversas vagas abertas em Minas Gerais em diferentes áreas e níveis de experiência

 Reprodução/Aventus
Tecnologia Há 2 horas

Novo livro mostra como lidar com a saúde mental no trabalho

A obra Fatores de Risco Psicossociais no Trabalho reúne informações e ferramentas práticas relacionadas às exigências legais vigentes, oferecendo s...

 Rodrigo Tavares
Tecnologia Há 2 horas

Grupo PoD integra serviços e desenvolvimento de talentos

Modelo reúne profissionais seniores da PowerOfData e talentos formados pela PoD Academy nas equipes de projeto. Após seis meses, esses profissionai...

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.31 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Campanhas de fim de ano apostam em prêmios digitais
Educação Há 12 minutos

Belém, Ananindeua e Marituba terão aplicação do Enem 2025 no domingo
Saúde Há 12 minutos

Hemocentro do RS moderniza armazenamento de plasma destinado à produção de medicamentos derivados de sangue
Planejamento Há 12 minutos

Governo Leite lança plataforma digital que organiza, integra e disponibiliza as informações do Estado
Entretenimento Há 27 minutos

Serviços de redirecionamento facilitam compras na Black Friday dos EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,46%
Euro
R$ 6,19 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,319,63 -0,34%
Ibovespa
159,609,53 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias