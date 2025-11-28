Marketing de afiliados impulsiona crescimento do e-commerce

Um estudo da Associação Brasileira de Comércio (ABComm) divulgado pelo site Carta Capital mostra que o comércio eletrônico deve alcançar um faturamento superior a R$ 224 bilhões em 2025, guiado majoritariamente pelas ações de marketing de afiliados.

No sistema do marketing de afiliação, os afiliados usam suas redes sociais para divulgar links de venda de produtos. Cada vez que uma pessoa realiza uma compra por meio desse link, o parceiro que está fazendo a divulgação recebe uma comissão.

Uma matéria divulgada no site G1 revelou que algumas pessoas conseguem obter cifras grandiosas com esse sistema. Em alguns casos, elas são capazes de ultrapassar a casa de R$ 100 mil mensais.

Entretanto, ao mesmo tempo em que os produtores de conteúdo relatam ganhos, aumentam também outras preocupações. Uma delas, por exemplo, é a pressão constante pelo lançamento de novos vídeos e outros materiais.

Ao mesmo tempo, também é preciso lidar com alguns comentários negativos que podem surgir no conteúdo gerado. Uma entrevistada do G1, por exemplo, relatou o tratamento que recebe de alguns seguidores quando aparece sem maquiagem.

"Tenho olheiras genéticas. Quando apareço sem maquiagem, recebo mil sugestões de tratamento", explicou Neide Carvalho ao G1.

Quando se fala em marketing de afiliados, o Brasil é um dos países de destaque. Segundo o site da Carta Capital, há mais de 30 milhões de pessoas cadastradas em plataformas de afiliação, colocando nossa nação como a segunda do ranking global.

Um dos principais elementos para isso é a facilidade de trabalho, já que qualquer pessoa com um celular pode trabalhar com a promoção de produtos em seu site ou redes sociais.