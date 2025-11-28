Sexta, 28 de Novembro de 2025
Novo livro mostra como lidar com a saúde mental no trabalho

A obra Fatores de Risco Psicossociais no Trabalho reúne informações e ferramentas práticas relacionadas às exigências legais vigentes, oferecendo s...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 15h17
Novo livro mostra como lidar com a saúde mental no trabalho
Reprodução/Aventus

A forma como as empresas lidam com o bem-estar psicológico dos funcionários está passando por mudanças no Brasil. Desde a atualização da NR-01, norma que tornou obrigatória a identificação e avaliação dos riscos psicossociais dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e do Plano de Ação, a gestão da saúde mental passou a integrar formalmente as obrigações legais das organizações.

É nesse contexto que surge o livro Fatores de Risco Psicossociais no Trabalho, escrito por Dr. Marco Aurélio Bussacarini, médico especialista em Medicina Ocupacional pela USP, e por Maristela Izilda Maia, psicanalista especialista em gestão. A obra descreve como as condições de trabalho podem impactar diretamente o equilíbrio emocional dos trabalhadores e apresenta diretrizes estruturadas para atuação preventiva pelas empresas, com base na experiência clínica e acadêmica dos autores.

O conteúdo foi elaborado em linguagem acessível, destinada a líderes empresariais, gestores de RH, técnicos de segurança, contadores e profissionais de SST, facilitando a aplicação prática no contexto corporativo. Dessa forma, os leitores têm em mãos um material de apoio para compreender e tratar os riscos psicossociais no cotidiano das empresas, tanto na perspectiva legal quanto na gestão de pessoas.

Quando a saúde mental também é um bom negócio

Pressão por resultados, jornadas longas, falta de reconhecimento, lideranças autoritárias e insegurança no emprego integram uma lista de fatores reconhecidos pela literatura especializada como riscos psicossociais. Segundo o Dr. Marco Aurélio Bussacarini, esses elementos “compõem um conjunto de condições que vai muito além do estresse cotidiano e que, quando não gerenciado, pode resultar em adoecimento mental, queda de produtividade e aumento de afastamentos”.

Dados da Organização Mundial da Saúde, apontam que o Brasil está entre os países com maiores índices de ansiedade e depressão, o que representa um desafio de saúde pública e também um impacto econômico relevante para as empresas.

A obra destaca que práticas de gestão preventiva geram benefícios diretos, como melhoria no clima organizacional, maior capacidade de retenção de talentos e fortalecimento da reputação corporativa — pontos enfatizados pelo Dr. Bussacarini ao analisar os impactos da adoção de programas estruturados de saúde mental.

O livro apresenta ainda a metodologia de diagnóstico validada pela Unicamp, baseada no modelo britânico HSE-IT (Health and Safety Executive Indicator Tool). A versão brasileira foi adaptada pelo professor Dr. Sérgio Roberto de Lucca e organiza o diagnóstico em sete domínios, permitindo transformar dados em ações estruturadas.

Um novo olhar sobre o trabalho e as pessoas

Além dos fundamentos técnicos, o livro propõe uma análise estruturada da relação entre o ser humano e o ambiente de trabalho. Para o Dr. Bussacarini, “os riscos psicossociais sempre estiveram presentes; o avanço atual está na disponibilidade de ferramentas e dados que permitem compreendê-los e agir de forma consistente. As empresas que aderirem a esse modelo tendem a obter melhores indicadores de produtividade e sustentabilidade”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
