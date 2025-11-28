Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prevenção da hipocalcemia otimiza lucro e saúde do gado

Essa doença apresenta alta prevalência em fêmeas bovinas, podendo causar prejuízos significativos na produção de leite, sendo recomendado monitoram...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/11/2025 às 14h47
Prevenção da hipocalcemia otimiza lucro e saúde do gado
Boehringer Ingelheim

A hipocalcemia, doença conhecida como febre do leite, é uma enfermidade metabólica que causa grande impacto na pecuária leiteira. Além de reduzir a produção e a qualidade do leite, a doença aumenta os riscos de retenção de placenta, deslocamento de abomaso e mastite, podendo causar até a morte do animal em casos graves. Sua prevenção requer ações contínuas, que vão desde o manejo até a alimentação dos animais.

A doença pode se apresentar de duas formas: a clínica, com sinais visíveis, como tremores e paralisia, ou a subclínica, que não apresenta sinais externos, mas também é igualmente perigosa. "A subclínica, em especial, deve ter uma atenção redobrada do pecuarista, devido à sua incidência (podendo atingir até 50% das vacas no pós-parto) e aos riscos que acarreta, como a queda de produção do leite e o comprometimento da imunidade da vaca, tornando-a predisposta a contrair outras doenças", explica Eduardo Pires, médico-veterinário e gerente técnico da área de Grandes Animais da Boehringer Ingelheim."Existem estimativas de pesquisas de que um caso de hipocalcemia subclínica pode trazer um prejuízo de 700 reais ao pecuarista", complementa.

Pela hipocalcemia subclínica ser uma doença silenciosa e de difícil identificação, o produtor deve adotar uma estratégia preventiva em seu rebanho, principalmente no que tange à alimentação do animal, recomendando-se uma dieta aniônica, ou acidogênica, durante o período pré-parto.

"Mesmo fazendo os cuidados necessários no pré-parto, muitas vezes o animal ainda assim terá desafios com a doença. Por isso, as medidas de proteção devem ser ampliadas ao pós-parto, com a realização de uma suplementação de cálcio eficaz e de rápida absorção logo após a vaca parir", comenta o profissional.

O especialista ressalta que a prevenção da doença exige ações em diversas frentes. "O combate à hipocalcemia não depende de uma única ação, mas sim de todo um sistema de gestão integrado. Quando a fazenda estabelece processos assertivos, os ganhos aparecem de forma consistente, tanto na rentabilidade do leite quanto na saúde do gado", detalha."Prevenir é sempre a melhor estratégia. Ao fortalecer rotinas, medir resultados e investir na formação, no entendimento de processos e no conhecimento técnico das equipes, a cadeia do leite ganha em competitividade e entrega um alimento de alta qualidade à população, produzido com responsabilidade e segurança, além de promover o bem-estar do animal durante toda a sua vida", finaliza Eduardo Pires.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 horas

Epagri promove Dia de Campo em Videira com boas práticas para frutas de caroço

No dia de campo, pesquisadores da Epagri vão compartilhar tecnologias para avanço na produção de frutas de caroço – Foto: Aires Mariga/EpagriA Epag...

 (Foto: Cotribá/Divulgação/CP)
Leite Há 9 horas

Preço do leite tem queda de quase 9% em novembro no RS

Conseleite indica litro projetado a R$ 2,0237 no mês

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Experimento sobre irrigação para bananicultura da Epagri comprova aumento de produtividade e de qualidade

Fertirrigação promove aumento no número de pencas por cacho e economiza mão de obra (Fotos: Renata Rosa/Epagri)Eventos climáticos extremos, como o ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 3 dias

Governador reforça apoio emergencial a produtores em Rio das Antas e acompanha levantamento das perdas em lavouras

Foto: Marllon Legnaghi/ GOVSCDando continuidade à agenda nos municípios atingidos pelas chuvas, o governador esteve em Rio das Antas nesta terça-fe...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 3 dias

Monitora Milho SC aponta estabilidade na média de cigarrinhas-do-milho

Santa Catarina apresenta leve aumento na incidência de cigarrinhas-do-milho, com média estadual de 12 insetos por armadilha. Segundo a média histór...

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.31 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Campanhas de fim de ano apostam em prêmios digitais
Educação Há 12 minutos

Belém, Ananindeua e Marituba terão aplicação do Enem 2025 no domingo
Saúde Há 12 minutos

Hemocentro do RS moderniza armazenamento de plasma destinado à produção de medicamentos derivados de sangue
Planejamento Há 12 minutos

Governo Leite lança plataforma digital que organiza, integra e disponibiliza as informações do Estado
Entretenimento Há 27 minutos

Serviços de redirecionamento facilitam compras na Black Friday dos EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,46%
Euro
R$ 6,19 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,319,63 -0,34%
Ibovespa
159,609,53 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias