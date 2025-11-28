Sexta, 28 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Epagri promove Dia de Campo em Videira com boas práticas para frutas de caroço

No dia de campo, pesquisadores da Epagri vão compartilhar tecnologias para avanço na produção de frutas de caroço – Foto: Aires Mariga/EpagriA Epag...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
28/11/2025 às 14h47
Foto: Reprodução/Secom SC

No dia de campo, pesquisadores da Epagri vão compartilhar tecnologias para avanço na produção de frutas de caroço – Foto: Aires Mariga/Epagri

A Epagri realiza na próxima terça-feira, 2 de dezembro, na Área Experimental da Estação de Videira, o Dia de Campo de Frutas de Caroço. O evento começa às 14 horas e tem o objetivo de reunir fruticultores, técnicos e estudantes para disseminar tecnologias desenvolvidas para pomares de pêssego, ameixa e nectarina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora.

Entre as inovações que serão demonstradas no dia de campo estão novos cultivares, sistemas de condução “muro frutal”, uso de bioinsumos e manejo de pragas e doenças. A estimativa é repetir a participação de edições anteriores, com mais de 100 produtores e técnicos. O evento tem apoio da Embrapa.

A Estação Experimental da Epagri em Videira desempenha um papel decisivo no avanço da  fruticultura de clima temperado  em Santa Catarina. Foi ali que tiveram início as pesquisas que introduziram e consolidaram, de forma pioneira, o cultivo de pêssego, ameixa e nectarina na região, abrindo novas oportunidades de renda para os agricultores. 

A Estação segue aprimorando variedades, avaliando  adaptação às condições de altitude  e desenvolvendo técnicas de manejo que melhoram produtividade, qualidade e sanidade dos pomares. “Todo esse conhecimento é transferido aos produtores por meio de capacitações, dias de campo e orientação técnica, fortalecendo uma cadeia produtiva que hoje é marcada pela diversidade, inovação e frutos de alta qualidade”, afirma André Kulkamp de Souza, gerente da Estação.

A unidade atende a maior região produtora de frutas de caroço de Santa Catarina, com destaque para os municípios de Pinheiro Preto, Videira, Tangará e Fraiburgo. Em 2024, a produção de pêssego no estado alcançou 14,7 mil toneladas, um crescimento de 8,9% em relação ao ano anterior. 

Muro Frutal

Uma das principais frentes da pesquisa da Epagri no segmento é o sistema de condução chamado de muro frutal. Ele leva esse nome porque o método de poda e condução deixa as plantas com um formato retangular. O sistema facilita a mecanização nos pomares, tanto na poda quanto no raleio e na colheita, reduzindo custos com mão-de-obra.  

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“O raleio é a retirada de excesso de frutos. Ele é feito para que os frutos tenham tamanho, cor e sabor. Hoje, tudo isso é feito de forma manual e a Epagri tem trabalhado para viabilizar a introdução da mecanização e do uso de métodos químicos para que tenhamos alta produção e ótima qualidade com custos menores”, explica André. 

Melhoramento Genético

Outra linha de pesquisa da Epagri é o melhoramento genético das frutas de caroço. Na unidade de Videira, os pesquisadores testam variedades que estão sendo lançadas no Brasil e indicam aos produtores quais são mais adequadas ao plantio na região. A Epagri também tem um programa de melhoramento genético próprio de ameixa e já lançou uma série de cultivares da fruta.

“São variedades mais resistentes à bactéria Xylella fastidiosa, que causa muitos problemas aos pomares de ameixa. A última variedade que lançamos foi a Zafira, que já está sendo utilizada pelos nossos fruticultores”, afirma André.  

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

No dia de campo, os produtores também terão a oportunidade de conhecer as últimas novidades da Epagri na área de controle e monitoramento de pragas e doenças nos cultivos de pêssego, nectarina e ameixa. O destaque será para o piolho-de-são-josé, uma cochonilha que dizimou muitos pomares nos últimos anos e vem sendo prioridade para os pesquisadores de Videira. 

Por último, os pesquisadores também vão abordar o uso de bioinsumos em fruticultura de caroço a partir de pesquisas desenvolvidas na Estação de Videira. Bioinsumos são produtos, processos ou tecnologias de origem vegetal, animal ou microbiana utilizados na agricultura para promover a produção, proteção, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários. 

Cléia Schmitz, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Serviço:

O que: Dia de Campo de Frutas de Caroço

Quando: 2 de dezembro, às 14h

Onde: Estação Experimental da Epagri em Videira, Linha Campinha Vela – Videira, SC

Mais informações e entrevistas: André Kulkamp de Souza, gerente da Estação, (49) 99900-0190

Informações para a imprensa:
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

