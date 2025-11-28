Sexta, 28 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Brasília: técnico da CEB Ipes morre 3 dias após explosão na Esplanada

Autoridades investigam as causas do incêndio em prédio de ministérios

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/11/2025 às 14h33

O técnico da distribuidora de energia elétrica CEB Ipes (Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços S.A), Raimundo Nonato do Nascimento Chaves, de 52 anos, morreu nesta sexta-feira (28), após sofrer queimaduras graves em cerca de 60% do corpo, causadas pela explosão na subestação de energia do Bloco C da Esplanada dos Ministérios, na última terça-feira (25).

A estrutura é de propriedade das distribuidoras de energia elétrica Neoenergia e CEB Ipes. Esta última é contratante da empresa Diamante Engenharia, onde a vítima trabalhava no momento do acidente.

O prestador de serviço terceirizado realizava a manutenção na rede de iluminação pública, conforme nota da CEB Ipes.

A distribuidora Neoenergia informou à Agência Brasil que foi acionada apenas para dar suporte ao Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF), mas não tem envolvimento no acidente.

Notas de pesar

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela gestão administrativa dos prédios públicos da Esplanada dos Ministérios, comunicou pesar, apoio aos envolvidos, e garantia de cooperação com as investigações.

“Expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de grande dor. O MGI reforça seu compromisso com a segurança e o cuidado com todos os profissionais que atuam no entorno e no interior das edificações públicas sob sua gestão, e acompanhará os desdobramentos oficiais relativos ao incidente, colaborando com as autoridades competentes no que for necessário.”

CEB Ipes também emitiu uma nota lamentando a perda. "A CEB Ipes se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de dor, expressando sinceros sentimentos pela perda [de Raimundo Nonato do Nascimento Chaves]."

A companhia afirma, ainda, que adota rigorosos padrões de segurança e exige o cumprimento e uso de todos os procedimentos e equipamentos de proteção (EPIs) necessários por parte das prestadoras de serviço.

Histórico

O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) e o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal informaram que a explosão ocorreu durante uma manutenção de rotina e foi provocada por um curto-circuito elétrico na subestação de energia.

No dia do incidente, seis pessoas ficaram feridas. As causas oficiais da explosão ainda estão sendo periciadas para emissão do laudo conclusivo.

A CEB IPes diz que acompanha as apurações conduzidas pelas autoridades competentes e pela prestadora de serviço.

DENGUE
