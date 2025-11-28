Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cinco PMs são presos por crimes em megaoperação no Rio

Outros cinco são alvo de mandados de busca e apreensão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/11/2025 às 14h33

Cinco policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque foram presos nesta sexta-feira (28) por crimes cometidos durante a Operação Contenção, realizada no último dia 28 de outubro, no Rio de Janeiro, nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 122 pessoas mortas.

Além dos cinco policiais presos, outros cinco são alvo de mandados de busca e apreensão. A ação é realizada pela Corregedoria-Geral da PM que iniciou, nesta sexta-feira, uma ação decorrente de investigações realizadas a partir da análise das imagens das Câmeras Operacionais Portáteis utilizadas por PMs.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as investigações estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que identificou indícios de cometimento de crimes militares no decorrer do serviço.

Em nota, o comando da corporação diz que não compactua "com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos".

Roubo de fuzis

De acordo com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio (CDDHC), que acompanha a operação deflagrada pela Corregedoria da Polícia Militar, os indícios revelados pelas câmeras corporais incluem "o furto de um fuzil possivelmente destinado à revenda para criminosos", conforme divulgou a presidente da comissão, deputada Dani Monteiro (PSOL).

A parlamentar destacou que a comissão atua no território onde foi deflagrada a megaoperação, que colheu denúncias, acompanhou famílias e oficiou órgãos com pedidos de transparência e preservação de provas. Esse material foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em reunião em Brasília no início do mês, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 635 ), conhecida como ADPF das Favelas , na qual a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania atua como amicus curiae . Uma das principais demandas apresentadas pelos amici tem sido a federalização das investigações.

Megaoperação

No início deste mês, a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro divulgou um relatório no qual denuncia violações de direitos humanos a partir de relatos de moradores e familiares.

Entre os relatos, familiares dizem que pessoas inocentes foram mortas ou presas e mulheres afirmaram que foram assediadas por policiais . A Ouvidoria Geral é um órgão externo à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Considerada a operação mais letal do Rio de Janeiro dos últimos anos , ela tinha como objetivo, segundo a Segurança Pública do Rio de Janeiro, conter os avanços do Comando Vermelho. O principal alvo, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, não foi preso na ação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Modelo substitui fluxos fragmentados por padrões únicos de governança e compartilhamento seguro entre as estruturas do Estado -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 6 minutos

Governo Leite lança plataforma digital que organiza, integra e disponibiliza as informações do Estado

O governo do Estado lançou, na sexta-feira (28/11), a Plataforma Estadual de Dados (PED) . Desenvolvida pela Secretaria de Planejamento, Governança...
Geral Há 2 horas

Brasília: técnico da CEB Ipes morre 3 dias após explosão na Esplanada

Autoridades investigam as causas do incêndio em prédio de ministérios

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Expectativa de vida no país sobe para 76,6 anos, a maior já registrada

Dados do IBGE indicam que mortalidade infantil volta a cair
Geral Há 5 horas

Operação da PF mira obras financiadas com emendas parlamentares

Autoridades cumprem 11 mandados expedidos pelo STF

 (Foto: Reprodução)
Golpe WhatsApp Há 5 horas

Criminosos usam fotos de advogados para aplicar novo golpe pelo WhatsApp

Fraudadores fingem ser profissionais do Direito, apresentam “sucesso em processos” e até documentos falsificados para enganar vítimas.

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.31 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Entretenimento Há 12 minutos

Serviços de redirecionamento facilitam compras na Black Friday dos EUA
Senado Federal Há 12 minutos

Sem consenso, exame de proficiência pode mudar a carreira de médico
Justiça Há 12 minutos

Moraes vota para condenar cinco PMs do DF a 16 anos de prisão
Imposto de Renda Há 24 minutos

Isenção do Imposto de Renda vai beneficiar mais de 800 mil contribuintes no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 27 minutos

FastPay lança plataforma que integra autonomia e eficiência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,49%
Euro
R$ 6,18 -0,45%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,010,66 -0,55%
Ibovespa
159,643,23 pts 0.81%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias