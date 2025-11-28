Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Criminosos usam fotos de advogados para aplicar novo golpe pelo WhatsApp

Fraudadores fingem ser profissionais do Direito, apresentam “sucesso em processos” e até documentos falsificados para enganar vítimas.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
28/11/2025 às 11h26
Criminosos usam fotos de advogados para aplicar novo golpe pelo WhatsApp
(Foto: Reprodução)

Nos últimos dias, voltou a circular na região mais uma onda de golpes pelo WhatsApp, desta vez envolvendo a utilização indevida de fotografias e nomes de advogados reais. Os criminosos criam perfis falsos que simulam contas profissionais, iniciando conversas com potenciais vítimas e alegando supostas vitórias em processos judiciais.

Segundo relatos, quando a vítima tenta confirmar a informação por chamada telefónica, o golpista evita o contacto direto dizendo estar “numa audiência” ou “impossibilitado de atender”, reforçando a encenação. O objetivo é criar um ambiente de confiança e urgência para que a pessoa aceite partilhar dados pessoais ou até realizar transferências bancárias.

Um dos aspetos mais preocupantes deste golpe é o nível de sofisticação: documentos e despachos judiciais podem ser falsificados com grande detalhe, dando a impressão de autenticidade e induzindo a vítima ao erro. Embora muitos destes conteúdos pareçam genuínos, é fundamental reforçar que informações enviadas por mensagens nunca devem ser consideradas oficiais sem confirmação.

As autoridades e profissionais do setor jurídico alertam: nunca forneça dados pessoais, informações financeiras ou qualquer quantia em dinheiro sem confirmar diretamente com o seu advogado, preferencialmente pessoalmente ou através dos contactos oficiais já conhecidos. Caso já tenha partilhado informações sensíveis ou realizado pagamentos, procure imediatamente o seu advogado e apresente queixa às autoridades.

Dicas importantes para evitar cair neste tipo de golpe

  • Desconfie de mensagens inesperadas, mesmo que incluam fotos, nomes ou documentos.

  • Nunca clique em links enviados por WhatsApp sem confirmar a origem.

  • Confirme sempre o número oficial do seu advogado — muitos profissionais mantêm um único contacto institucional.

  • Evite partilhar dados pessoais como NIF, morada, IBAN ou cópias de documentos.

  • Procure sinais de alerta: erros ortográficos, linguagem demasiado urgente ou pedidos imediatos de pagamento.

  • Ative autenticação em duas etapas no WhatsApp para maior segurança.

  • Consulte sempre o seu advogado pessoalmente quando houver qualquer solicitação financeira ou dúvidas sobre processos.

A proteção começa com a informação. Quanto mais atento estiver, menor será a probabilidade de se tornar a próxima vítima.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 horas

Operação da PF mira obras financiadas com emendas parlamentares

Autoridades cumprem 11 mandados expedidos pelo STF

 Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Inundações Há 6 horas

Estudo aponta que 70% dos municípios do RS têm risco de inundação

O RS foi o primeiro Estado a receber a atualização após as enchentes de 2023 e, especialmente, do desastre histórico de 2024

 Implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI RS) no Estado e em municípios gaúchos também foi destaque no painel -Foto: Ascom SPGG
Planejamento Há 14 horas

Governo Leite apresenta iniciativas de inovação digital na gestão pública em fórum de secretários de Administração, na Serra

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), apresentou ações voltadas à inovação na gestão pública no ...
Geral Há 17 horas

Justiça decide manter Marcinho VP em presídio federal

Ele é considerado de alta periculosidade

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Avenida Brasil é interditada e carros são incendiados no Rio

Traficantes trocaram tiros com militares

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.73 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 43 minutos

Redes sociais impulsionam compras de flores no Brasil, diz CEO
Tecnologia Há 58 minutos

Digitalização acelera profissionalização no Brasil, aponta especialista
Entretenimento Há 1 hora

Kwai entrega prêmio anual a criadores de conteúdo
Tecnologia Há 2 horas

Uso de tecnologia fortalece ações contra a dengue em Minas
Câmara Há 3 horas

Comissão debate desestatização da hidrovia do Rio Madeira, em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,010,80 -0,19%
Ibovespa
158,863,02 pts 0.32%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias