Criminosos usam fotos de advogados para aplicar novo golpe pelo WhatsApp

Nos últimos dias, voltou a circular na região mais uma onda de golpes pelo WhatsApp, desta vez envolvendo a utilização indevida de fotografias e nomes de advogados reais. Os criminosos criam perfis falsos que simulam contas profissionais, iniciando conversas com potenciais vítimas e alegando supostas vitórias em processos judiciais.

Segundo relatos, quando a vítima tenta confirmar a informação por chamada telefónica, o golpista evita o contacto direto dizendo estar “numa audiência” ou “impossibilitado de atender”, reforçando a encenação. O objetivo é criar um ambiente de confiança e urgência para que a pessoa aceite partilhar dados pessoais ou até realizar transferências bancárias.

Um dos aspetos mais preocupantes deste golpe é o nível de sofisticação: documentos e despachos judiciais podem ser falsificados com grande detalhe, dando a impressão de autenticidade e induzindo a vítima ao erro. Embora muitos destes conteúdos pareçam genuínos, é fundamental reforçar que informações enviadas por mensagens nunca devem ser consideradas oficiais sem confirmação.

As autoridades e profissionais do setor jurídico alertam: nunca forneça dados pessoais, informações financeiras ou qualquer quantia em dinheiro sem confirmar diretamente com o seu advogado, preferencialmente pessoalmente ou através dos contactos oficiais já conhecidos. Caso já tenha partilhado informações sensíveis ou realizado pagamentos, procure imediatamente o seu advogado e apresente queixa às autoridades.

Dicas importantes para evitar cair neste tipo de golpe

Desconfie de mensagens inesperadas , mesmo que incluam fotos, nomes ou documentos.

Nunca clique em links enviados por WhatsApp sem confirmar a origem.

Confirme sempre o número oficial do seu advogado — muitos profissionais mantêm um único contacto institucional.

Evite partilhar dados pessoais como NIF, morada, IBAN ou cópias de documentos.

Procure sinais de alerta : erros ortográficos, linguagem demasiado urgente ou pedidos imediatos de pagamento.

Ative autenticação em duas etapas no WhatsApp para maior segurança.

Consulte sempre o seu advogado pessoalmente quando houver qualquer solicitação financeira ou dúvidas sobre processos.

A proteção começa com a informação. Quanto mais atento estiver, menor será a probabilidade de se tornar a próxima vítima.