Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Operação da PF mira obras financiadas com emendas parlamentares

Autoridades cumprem 11 mandados expedidos pelo STF

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/11/2025 às 11h28

A Polícia Federal (PF) realiza uma operação, nesta sexta-feira (28), para apurar supostos desvios em pavimentação de rodovias financiadas por emendas parlamentares. A investigação calcula que o prejuízo aos cofres públicos foi de R$ 22 milhões.

A PF foi às ruas para cumprir 11 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sendo nove em Fortaleza (CE) e dois em Natal (RN). Alvos da investigação são contratos do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS).

A Controladoria-Geral da União (CGU) também participa da ação apelidada de Fake Road , que é rodovia falsa em inglês. A PF informou que os alvos são servidores públicos e representantes de empresas privadas .

A operação inclui ainda pedidos de bloqueio judicial de bens e valores, indisponibilidade de imóveis e veículos, busca pessoal e veicular, bem como a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos investigados.

A Agência Brasil entrou em contato com o DNOCS para comentar a operação, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Emendas parlamentares

Até o momento, não há informação sobre deputados e senadores investigados. As chamadas emendas parlamentares são verbas do orçamento público destinadas pelos parlamentares para determinadas políticas públicas.

Nos últimos anos, as emendas parlamentares vem sendo alvos de diversas investigações da PF e da CGU.

No final de agosto, o ministro do STF Flávio Dino mandou a PF investigar 964 emendas individuais de parlamentares de transferência especial, chamadas “emenda Pix”, que somam R$ 694 milhões.

Emendas parlamentares vêm sendo alvo de bloqueios bilionários. Em dezembro de 2024, Dino suspendeu o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas por suspeitas de irregularidades .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 6 minutos

Expectativa de vida no país sobe para 76,6 anos, a maior já registrada

Dados do IBGE indicam que mortalidade infantil volta a cair

 (Foto: Reprodução)
Golpe WhatsApp Há 3 horas

Criminosos usam fotos de advogados para aplicar novo golpe pelo WhatsApp

Fraudadores fingem ser profissionais do Direito, apresentam “sucesso em processos” e até documentos falsificados para enganar vítimas.

 Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Inundações Há 6 horas

Estudo aponta que 70% dos municípios do RS têm risco de inundação

O RS foi o primeiro Estado a receber a atualização após as enchentes de 2023 e, especialmente, do desastre histórico de 2024

 Implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI RS) no Estado e em municípios gaúchos também foi destaque no painel -Foto: Ascom SPGG
Planejamento Há 14 horas

Governo Leite apresenta iniciativas de inovação digital na gestão pública em fórum de secretários de Administração, na Serra

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), apresentou ações voltadas à inovação na gestão pública no ...
Geral Há 17 horas

Justiça decide manter Marcinho VP em presídio federal

Ele é considerado de alta periculosidade

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.73 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 43 minutos

Redes sociais impulsionam compras de flores no Brasil, diz CEO
Tecnologia Há 58 minutos

Digitalização acelera profissionalização no Brasil, aponta especialista
Entretenimento Há 1 hora

Kwai entrega prêmio anual a criadores de conteúdo
Tecnologia Há 2 horas

Uso de tecnologia fortalece ações contra a dengue em Minas
Câmara Há 3 horas

Comissão debate desestatização da hidrovia do Rio Madeira, em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,010,80 -0,19%
Ibovespa
158,863,02 pts 0.32%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias