Estudo aponta que 70% dos municípios do RS têm risco de inundação

O RS foi o primeiro Estado a receber a atualização após as enchentes de 2023 e, especialmente, do desastre histórico de 2024

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/O Sul
28/11/2025 às 08h22
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Um novo diagnóstico técnico divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul revela que 346 municípios, cerca de 70% do Estado, apresentam risco significativo de inundações ou enxurradas.

O levantamento, apresentado no 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, atualiza o Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, da ANA, e identifica as cidades mais expostas a eventos extremos. Entre os municípios analisados, 43 têm risco muito alto, 82 alto, 108 médio e 113 baixo. As regiões mais vulneráveis incluem a Bacia do Guaíba, que abrange rios como Sinos, Caí, Gravataí e Taquari-Antas, além da calha do rio Uruguai, atingindo cidades como Uruguaiana, Itaqui, São Borja e Porto Xavier.

Segundo a secretária estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, o estudo oferece base técnica essencial para qualificar políticas públicas e orientar investimentos. O atlas utiliza simulações hidrológicas, análise de vazões e histórico de desastres para definir a classificação final, sempre considerando o maior risco identificado.

O RS foi o primeiro Estado a receber a atualização após as enchentes de 2023 e, especialmente, do desastre histórico de 2024, que atingiu 2,4 milhões de pessoas e provocou 183 mortes, reforçando a urgência de medidas preventivas.

