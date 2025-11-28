Governo Leite apresenta iniciativas de inovação digital na gestão pública em fórum de secretários de Administração, na Serra

Implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI RS) no Estado e em municípios gaúchos também foi destaque no painel -Foto: Ascom SPGG

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), apresentou ações voltadas à inovação na gestão pública no 133º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad Express), realizado na quinta-feira (27/11), em Bento Gonçalves. A oferta de mais de 700 serviços digitais pelo portal RS [rs.gov.br] e a criação da assistente virtual GurIA , baseada em inteligência artificial, foram alguns dos temas tratados durante o painel "Transformação digital: governo conectado com o cidadão", que contou com a participação da secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, com mediação do secretário-adjunto da SPGG, Bruno Silveira.

As ações em tecnologia no Estado são lideradas pela SPGG, por meio da Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI), do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) e do Escritório de Desenvolvimento de Projetos. "Os dados das diferentes áreas do Estado devem estar integrados, isso é o que permitirá serviços mais efetivos ao cidadão. A governança centralizada faz toda a diferença. Os serviços reunidos no Portal rs.gov.br representam uma forma única de a população enxergar o Estado. Por isso, não criamos novos aplicativos e mantemos a mesma linguagem", explicou Danielle Calazans..

"A GurIA é um avanço para a comunicação do Estado. Hoje, ela não fala apenas sobre os serviços digitais, mas também sobre políticas públicas, como o Plano Rio Grande e ações de enfrentamento à violência doméstica", acrescentou a secretária.

Durante o painel, Edelvino Góes, que ocupou o cargo de secretário de Administração da Bahia por 12 anos, abordou as assimetrias entre Estados e municípios brasileiros na capacidade de entrega de serviços digitais. De acordo com Góes, o caminho passa pela construção de um ambiente de federalismo colaborativo, em que União, Estados e municípios atuem de forma integrada para garantir melhor atendimento.

"O cidadão demanda serviços federais, estaduais e municipais. Por isso, não adianta a União avançar se Estados e municípios não tiverem maturidade digital. O desafio é superar as assimetrias e apostar em um federalismo colaborativo, para que a transformação digital avance", afirmou.

A GurIA, assistente virtual baseada em inteligência artificial generativa, está disponível no portal e no WhatsApp -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Tecnologia e desenvolvimento

Pela manhã, o governador Eduardo Leite apresentou o tema "Rio Grande do futuro – transformação, reconstrução e desenvolvimento". Ele abordou a gestão pública orientada por resultados, diálogo federativo e inovação. Um dos temas destacados foram os avanços proporcionados pelas reformas administrativa e previdenciária no Rio Grande do Sul, que contribuíram para a economia de R$ 12,5 milhões em cinco anos.

SEI RS

A implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI RS) no Estado e em municípios gaúchos também foi destaque no painel. O SEI permite o trâmite de documentos de forma 100% online, trazendo mais transparência e segurança para a administração pública. Essa característica representa um raro avanço para a gestão municipal, uma vez que o trâmite em documentos físicos ainda é comum em prefeituras.

Na administração estadual, o SEI RS está substituindo, gradualmente, o antigo sistema Proa. O lançamento oficial ocorreu no início de novembro de 2025. "O ano passado foi muito emblemático para o Rio Grande do Sul, devido às enchentes. Ainda assim, seguimos com o projeto de levar o SEI RS para os municípios, pois é muito importante que façam parte desta transformação", lembrou Silveira.

A secretária Danielle acrescentou que a implantação do SEI RS no Estado busca alinhamento com a esfera federal e os municípios. "Queremos mudar a realidade do cidadão, pois acreditamos que a transformação digital é feita para as pessoas, independentemente do tipo de serviço que procuram", concluiu.

Góes ressaltou o pioneirismo do Rio Grande do Sul na adoção do SEI RS. A ferramenta foi solicitada pelo governo baiano em 2015. Desde a implantação na Bahia, em 2017, o ex-secretário destacou uma economia estimada em R$ 298 milhões. O palestrante ainda abordou a adoção da inteligência artificial. "Um projeto de IA só tem sentido se ele vai melhorar os processos internos ou a qualidade da satisfação do cidadão com determinado serviço. Tem que ter clareza disso para, de fato, entrar num projeto dessa natureza", disse.

Programação

Ao longo do dia, foram realizadas as palestras "A conexão música e gestão", com o cantor e compositor Thedy Corrêa; e "IA e Inovação: o poder dos ecossistemas que transformam realidades", com Pedro Valerio, CEO do Instituto Caldeira; o painel "Liderar em Ecossistemas – Inovação, colaboração e novas competências", que contou com a participação das professoras da Fundação Dom Cabral Patrícia Becker e Kadigia Facci, e do diretor do Centro de Lideranças Públicas, Tadeu Barros. O último evento da quinta-feira (27/11) foi um debate sobre reforma administrativa, com Renata Vilhena, da Fundação Dom Cabral, Jean Leonardus Caris, ex-subsecretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, e o presidente do Consad, Samuel Nascimento. O evento segue até esta sexta-feira (28/11).

Sobre o Consad

Com sede em Brasília, o Consad foi criado em 2000 e reúne representantes de todos os Estados e do Distrito Federal. Com o objetivo de trocar experiências e buscar soluções para o aperfeiçoamento da gestão pública no Brasil, são promovidos encontros periódicos entre os secretários estaduais de administração do país. A edição do 133º Fórum é realizada por meio de parcerias institucionais e do apoio de organizações comprometidas com o desenvolvimento da gestão pública no Brasil. O evento conta com apoio da Secretaria de Turismo (Setur). que contribuiu para viabilizar uma programação conectada à inovação, ao planejamento e ao fortalecimento das políticas públicas.