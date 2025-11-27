Avenida Brasil é interditada e carros são incendiados no Rio

As forças de segurança realizaram, hoje (27), o quarto dia da Operação Barricada Zero em várias comunidades do Rio de Janeiro e no Complexo de Israel, na Cidade Alta, em Cordovil.

Iniciada durante a madrugada, as equipes da Polícia Militar fecharam a Avenida Brasil por 40 minutos, nos dois sentidos, para evitar que traficantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) atirassem do alto da comunidade para a Avenida Brasil em direção aos ônibus urbanos, como já fizeram em outras vezes, quando mataram um homem que ia para o trabalho.

Agora, a via expressa foi fechada de maneira preventiva para que as equipes de segurança pudessem entrar no Complexo de Israel. Com a chegada das equipes da PM os traficantes trocaram tiros com os militares e incendiaram várias barricadas e atearam fogo em veículos para impedir o deslocamento da polícia. Quatro unidades de saúde da região da Cidade Alta suspenderam preventivamente o atendimento à população.

Tiros em ônibus

A região é comandada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão , que dá ordens para que os traficantes atirem nos ônibus para desviar a ação da polícia.

O coordenador da Operação Barricada Zero, Edu Guimarães, disse, em entrevista coletiva, “que algumas comunidades estão livres das barricadas. Os órgãos do Estado do Rio e do município vão monitorar para garantir que essas barricadas não retornem. É importante que a população também participe ativamente desse monitoramento, principalmente a partir do Disque Denúncia. O canal está com um programa preparado para receber denúncias e repassar as informações para a coordenação da operação”.

Toneladas de obstáculos

Somente hoje, foram retiradas mais 318 toneladas de materiais utilizados por criminosos para fazer barricadas em comunidades localizadas na zona norte do Rio e nos municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita e Queimados.

Desde o início da ação, coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em quatro dias da ação, foram extraídas 1.500 toneladas de obstáculos, possibilitando o enfraquecimento das organizações criminosas e a liberação das vias para a população das comunidades.

Durante a manhã, criminosos tentaram impedir a atuação policial no bairro do Campinho e chegaram a atirar contra os agentes. Na Cidade Alta, eles incendiaram pneus e outros objetos.

“Tivemos confronto nas comunidades do Campinho e do Fubá, mas conseguimos estabilizar o terreno e liberamos a região para o trabalho das equipes. Adotamos protocolos de segurança na Cidade Alta com o fechamento preventivo da Avenida Brasil para proteger e garantir a integridade física das pessoas”, afirmou o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.



Na região da Cidade Alta, foram removidos oito veículos incendiados que estavam sendo utilizados como barricadas. A PM prendeu dois criminosos que portavam dois fuzis.

Investigações