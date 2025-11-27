Quinta, 27 de Novembro de 2025
Avenida Brasil é interditada e carros são incendiados no Rio

Traficantes trocaram tiros com militares

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/11/2025 às 20h49
Avenida Brasil é interditada e carros são incendiados no Rio
© Fernando Frazão/Agência Brasil

As forças de segurança realizaram, hoje (27), o quarto dia da Operação Barricada Zero em várias comunidades do Rio de Janeiro e no Complexo de Israel, na Cidade Alta, em Cordovil.

Iniciada durante a madrugada, as equipes da Polícia Militar fecharam a Avenida Brasil por 40 minutos, nos dois sentidos, para evitar que traficantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) atirassem do alto da comunidade para a Avenida Brasil em direção aos ônibus urbanos, como já fizeram em outras vezes, quando mataram um homem que ia para o trabalho.

Agora, a via expressa foi fechada de maneira preventiva para que as equipes de segurança pudessem entrar no Complexo de Israel. Com a chegada das equipes da PM os traficantes trocaram tiros com os militares e incendiaram várias barricadas e atearam fogo em veículos para impedir o deslocamento da polícia. Quatro unidades de saúde da região da Cidade Alta suspenderam preventivamente o atendimento à população.

Tiros em ônibus

A região é comandada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão , que dá ordens para que os traficantes atirem nos ônibus para desviar a ação da polícia.

O coordenador da Operação Barricada Zero, Edu Guimarães, disse, em entrevista coletiva, “que algumas comunidades estão livres das barricadas. Os órgãos do Estado do Rio e do município vão monitorar para garantir que essas barricadas não retornem. É importante que a população também participe ativamente desse monitoramento, principalmente a partir do Disque Denúncia. O canal está com um programa preparado para receber denúncias e repassar as informações para a coordenação da operação”.

Toneladas de obstáculos

Somente hoje, foram retiradas mais 318 toneladas de materiais utilizados por criminosos para fazer barricadas em comunidades localizadas na zona norte do Rio e nos municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita e Queimados.

Desde o início da ação, coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em quatro dias da ação, foram extraídas 1.500 toneladas de obstáculos, possibilitando o enfraquecimento das organizações criminosas e a liberação das vias para a população das comunidades.

Durante a manhã, criminosos tentaram impedir a atuação policial no bairro do Campinho e chegaram a atirar contra os agentes. Na Cidade Alta, eles incendiaram pneus e outros objetos.

“Tivemos confronto nas comunidades do Campinho e do Fubá, mas conseguimos estabilizar o terreno e liberamos a região para o trabalho das equipes. Adotamos protocolos de segurança na Cidade Alta com o fechamento preventivo da Avenida Brasil para proteger e garantir a integridade física das pessoas”, afirmou o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.

Na região da Cidade Alta, foram removidos oito veículos incendiados que estavam sendo utilizados como barricadas. A PM prendeu dois criminosos que portavam dois fuzis.

Investigações

A Polícia Civil reforça as investigações relacionadas à Operação Barricada Zero. A corporação prendeu dois criminosos responsáveis por atirar contra um servidor da prefeitura que auxiliava na retirada de barricadas no Corte Oito, em Duque de Caxias, no segundo dia de operação, na terça-feira (25).

“Prendemos, em menos de 24 horas, os dois homens envolvidos no disparo de arma de fogo que alvejou o operador de retroescavadeira numa comunidade em Duque de Caxias. A Polícia Civil vai continuar investigando todos os fatos relacionados à operação”, disse o diretor do Departamento Geral de Polícia da Baixada Fluminense, delegado Gabriel Ferrando.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
