Rio se prepara para inaugurar árvore de natal da lagoa

Marco do Rio de Janeiro, a árvore de natal da Lagoa Rodrigo de Freitas estará de volta após cinco anos de hiato. Com 60 metros de altura e cerca de 20 quilômetros de lâmpadas LED, a festa de iluminação da nova árvore do Rio será no dia 6 de dezembro, uma sexta-feira.

“Isso é especialmente simbólico porque, apesar de [ser] um projeto de tantos anos, a capacidade da gente se reinventar, inovar e trazer novidades é constante”, explica Duda Magalhães, presidente da Dream Factory , empresa que toca o projeto.

Ela estima que duzentas mil pessoas irão ver a inauguração. Descontinuada por problemas de patrocínio e por conta da pandemia de covid-19, a árvore chegou a ter uma edição especial em 2023, porém, com uma estrutura menor e montada em terra firme, fora do espelho d’água da lagoa.

Local original

Este ano, a Petrobrás entra como a nova patrocinadora, junto com subsídios da Lei Rouanet, e a iniciativa retorna ao local original.

“Não somos mais a capital da República Federativa do Brasil, mas somos a eterna capital”, disse Duda. E arrematou: "Quando o Rio brilha, o Brasil inteiro irá sorrir".

Para Magda Chambriard, presidente da Petrobras, o retorno da árvore à Lagoa Rodrigo de Freitas é um dos símbolos de recuperação tanto da cidade quanto da própria empresa petrolífera.

“Pensando na retomada, pensando no Rio de Janeiro como a capital do petróleo, porque quase toda a produção do Brasil vem do estado do Rio, pensando que a nossa sede é no Rio de Janeiro, por que não a árvore de Natal da Lagoa? [Ela é] um símbolo do Brasil, um símbolo dos cariocas, exercendo esse papel de símbolo dessa retomada”, enfatizou.

Outra novidade situa-se no ritual de iluminação. A Dream Factory firmou parceria com o Santuário do Cristo Redentor, que promete um show diário de luzes que conecta a árvore à imagem do Cristo Redentor. Além disso, estão previstos shows de diversos artistas no período de exibição da árvore do Rio, como Diogo Nogueira, a Orquestra Petrobrás Sinfônica e cantatas típicas de Natal.

Todos os eventos são gratuitos, até o desligamento no dia 6 de janeiro, uma terça-feira.

Sustentabilidade

Magda Chambriard também anunciou a grande inovação do projeto de 2025: a iluminação da árvore foi projetada utilizando diesel renovável, um combustível produzido através de matérias-primas renováveis.

Esse tipo de combustível conta com 10% de óleo vegetal na estrutura, o que evita 87% das emissões poluentes.

“Essa é uma patente Petrobras, que vai inaugurar a árvore de Natal da Lagoa para mostrar que nós estamos aqui, num lugar privilegiado pela natureza, mas com todo o respeito a ela, com diesel renovável, evitando toda a agressão possível do ambiente”, finalizou.

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Tokarnia