Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio se prepara para inaugurar árvore de natal da lagoa

Ela será acesa no dia 6 de dezembro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/11/2025 às 19h14
Rio se prepara para inaugurar árvore de natal da lagoa
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Marco do Rio de Janeiro, a árvore de natal da Lagoa Rodrigo de Freitas estará de volta após cinco anos de hiato. Com 60 metros de altura e cerca de 20 quilômetros de lâmpadas LED, a festa de iluminação da nova árvore do Rio será no dia 6 de dezembro, uma sexta-feira.

“Isso é especialmente simbólico porque, apesar de [ser] um projeto de tantos anos, a capacidade da gente se reinventar, inovar e trazer novidades é constante”, explica Duda Magalhães, presidente da Dream Factory , empresa que toca o projeto.

Ela estima que duzentas mil pessoas irão ver a inauguração. Descontinuada por problemas de patrocínio e por conta da pandemia de covid-19, a árvore chegou a ter uma edição especial em 2023, porém, com uma estrutura menor e montada em terra firme, fora do espelho d’água da lagoa.

Local original

Este ano, a Petrobrás entra como a nova patrocinadora, junto com subsídios da Lei Rouanet, e a iniciativa retorna ao local original.

“Não somos mais a capital da República Federativa do Brasil, mas somos a eterna capital”, disse Duda. E arrematou: "Quando o Rio brilha, o Brasil inteiro irá sorrir".

Para Magda Chambriard, presidente da Petrobras, o retorno da árvore à Lagoa Rodrigo de Freitas é um dos símbolos de recuperação tanto da cidade quanto da própria empresa petrolífera.

“Pensando na retomada, pensando no Rio de Janeiro como a capital do petróleo, porque quase toda a produção do Brasil vem do estado do Rio, pensando que a nossa sede é no Rio de Janeiro, por que não a árvore de Natal da Lagoa? [Ela é] um símbolo do Brasil, um símbolo dos cariocas, exercendo esse papel de símbolo dessa retomada”, enfatizou.

Outra novidade situa-se no ritual de iluminação. A Dream Factory firmou parceria com o Santuário do Cristo Redentor, que promete um show diário de luzes que conecta a árvore à imagem do Cristo Redentor. Além disso, estão previstos shows de diversos artistas no período de exibição da árvore do Rio, como Diogo Nogueira, a Orquestra Petrobrás Sinfônica e cantatas típicas de Natal.

Todos os eventos são gratuitos, até o desligamento no dia 6 de janeiro, uma terça-feira.

Sustentabilidade

Magda Chambriard também anunciou a grande inovação do projeto de 2025: a iluminação da árvore foi projetada utilizando diesel renovável, um combustível produzido através de matérias-primas renováveis.

Esse tipo de combustível conta com 10% de óleo vegetal na estrutura, o que evita 87% das emissões poluentes.

“Essa é uma patente Petrobras, que vai inaugurar a árvore de Natal da Lagoa para mostrar que nós estamos aqui, num lugar privilegiado pela natureza, mas com todo o respeito a ela, com diesel renovável, evitando toda a agressão possível do ambiente”, finalizou.

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Tokarnia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Polícia Penal mobiliza 326 servidores em ação nacional contra ilícitos -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 16 minutos

Concluída a nona fase da Operação Mute no sistema prisional do Rio Grande do Sul

Estabelecimentos prisionais dos 26 Estados e do Distrito Federal passaram, entre os dias 24 e 27 de novembro, por revistas gerais da Operação Mute....
Geral Há 4 horas

No Rio, Casa de Rui Barbosa recebe acervos de autores indígenas

Cerimônia marca reconhecimento histórico de vozes ancestrais

 Alegria deu tom de celebração à cerimônia para entrega de moradias em Feliz -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Habitação Há 5 horas

Governador Eduardo Leite entrega casas definitivas na cidade de Feliz

O governo do Estado entregou, nesta quinta-feira (27/11),15 moradias definitivas em Feliz, no Vale do Caí, em cerimôniapresidida pelo governador Ed...

 -
Planejamento Há 6 horas

Governo publica edital para ampliar perícias médicas de servidores estaduais

O governo do Estado publicou, nesta quinta-feira (27/11), edital (PE 9452/2025) para contratação de serviços técnicos especializados em avaliação m...

 (Foto: Rafael Piasecki)
Segurança Pública Há 8 horas

BM lança Operação Papai Noel 2025 em Tenente Portela

Ação reforça o policiamento no fim de ano para prevenir delitos e garantir mais segurança a comerciantes, consumidores e moradores

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
26° Sensação
2.35 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Redes sociais impulsionam compras na Black Friday 2025
Justiça Há 15 minutos

Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
Direitos Humanos Há 15 minutos

Mulher fora do trabalho tem 3 vezes mais risco de sofrer violência
Sistema prisional Há 15 minutos

Concluída a nona fase da Operação Mute no sistema prisional do Rio Grande do Sul
Câmara Há 15 minutos

Congresso derruba vetos de Lula ao licenciamento ambiental

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,43%
Euro
R$ 6,21 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,670,10 +1,46%
Ibovespa
158,359,77 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias