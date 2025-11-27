Governo publica edital para ampliar perícias médicas de servidores estaduais

O governo do Estado publicou, nesta quinta-feira (27/11), edital (PE 9452/2025) para contratação de serviços técnicos especializados em avaliação médico-pericial administrativa, destinados aos servidores públicos civis do Rio Grande do Sul. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep), prevê investimento estimado em R$ 26,6 milhões ao longo de três anos e estabelece a regionalização do atendimento, mediante a contraualização de empresas que atuarão sob orientação técnica do Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador (DMEST).
O novo modelo permitirá que os servidores realizem suas perícias em pólos próximos ao local de trabalho, reduzindo deslocamentos até a capital, em um período geralmente associado ao afastamento para tratamento de saúde e garantindo a padronização dos procedimentos. A contratação abrangerá as perícias protocoladas a partir da implantação do novo modelo.
As solicitações anteriores continuarão sob análise da equipe do DMEST, que permanece responsável pelos casos de maior complexidade. O edital contempla avaliações para Licença para Tratamento de Saúde, Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, Delimitação de Função, Licença para Assistência a Filho Excepcional e demais demandas que exigem parecer médico especializado.
Para a titular da SPGG, Danielle Calazans, a medida representa um avanço na estruturação do atendimento pericial. “A publicação deste edital integra o planejamento necessário para reorganizar o atendimento pericial no Estado, estruturando um modelo regionalizado e padronizado. Ao descentralizar o serviço e estabelecer critérios operacionais claros, avançamos na adequação da capacidade de atendimento às demandas atuais e reforçamos a atuação conjunta entre a gestão central e as equipes que executam a política de saúde do servidor.”
Já a subsecretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Ana Dal Ben, afirmou que o edital integra o conjunto de ações voltadas ao aprimoramento da política de saúde do servidor. “Ao estruturar uma contratação com alcance regional, critérios rigorosos e foco na qualidade técnica, a SPGG reforça o compromisso do governo do Estado com a valorização do servidor público e com a modernização da gestão de saúde do trabalhador. A iniciativa contribui para um sistema mais eficiente, transparente e capaz de oferecer suporte adequado aos servidores em momentos decisivos de sua vida funcional.”
Benefícios para o servidor
A descentralização e o novo fluxo de atendimento visam qualificar o acesso do servidor estadual às perícias médicas, com efeitos diretos sobre o cotidiano funcional. Entre os principais pontos previstos:
O contrato incorpora um acordo de nível de serviço (ANS) que define metas operacionais para o funcionamento das unidades. Entre elas estão:
Os laudos deverão ser emitidos em conformidade com os critérios técnicos, sem necessidade de correções.
Contexto histórico, processo licitatório e fiscalização
A reestruturação ocorre em um cenário de redução progressiva do quadro de médicos peritos do Estado, que passou de 27 profissionais em 2007 para três em 2024. O número de solicitações aumentou no mesmo período, e há atualmente cerca de 121 mil solicitações aguardando análise, com ingresso médio de quatro mil novas solicitações mensais.
Para permitir a expansão operacional, o governo do Estado sancionou a Lei 16.181/2024, que modernizou o Estatuto do Servidor e autorizou a realização de perícias por empresas credenciadas. O modelo é semelhante ao utilizado por outros Estados e busca adequar o volume de atendimento às demandas atuais.
A seleção das empresas será feita por meio de pregão eletrônico, com julgamento pelo critério de menor preço global por lote. Poderão participar empresas habilitadas para a prestação de serviços técnico-profissionais de avaliação médico-pericial, de acordo com as exigências da legislação vigente e das condições estabelecidas no edital.
A fiscalização dos contratos permanecerá sob responsabilidade do DMEST, que acompanhará o cumprimento dos prazos, dos padrões de atendimento e das exigências técnicas dos laudos.
Documentos completos — incluindo edital, anexos e informações operacionais — estão disponíveis no Portal de Compras do Estado . A sessão pública do pregão está marcada para 11/12/2025, às 9h.
Texto: Marcelo Bergter/Ascom SPGG
Edição: Secom